Артета о 0:2 от «МЮ»: «Арсеналу» нужно многое улучшить, в частности, игру в обеих штрафных»

Микель Артета оценил поражение «Арсенала» от «Манчестер Юнайтед» (0:2) в контрольном матче.

«Такой тяжелый матч на таком уровне, пусть и товарищеский, дает много информации, и это всегда позитив. Нам многое нужно улучшить, в частности, игру в обеих штрафных. Ошибки – часть футбола, но их надо избегать. Проигрывать всегда больно.

В плане физики планка была высокой, и нужно было соответствовать. Поэтому от ряда игроков мы ждем немного большего. В целом у соперника были моменты, когда они играли эффективно. У нас тоже были шансы забить, когда мы больше доминировали и пытались отыграться во втором тайме, но не реализовали моменты, и соперник победил», – сказал главный тренер « ».