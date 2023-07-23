Артета о 0:2 от «МЮ»: «Арсеналу» нужно многое улучшить, в частности, игру в обеих штрафных»

Теги Манчестер Юнайтед Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал товарищеские матчи (клубы) Футбол

Микель Артета оценил поражение «Арсенала» от «Манчестер Юнайтед» (0:2) в контрольном матче.

«Такой тяжелый матч на таком уровне, пусть и товарищеский, дает много информации, и это всегда позитив. Нам многое нужно улучшить, в частности, игру в обеих штрафных. Ошибки – часть футбола, но их надо избегать. Проигрывать всегда больно.

В плане физики планка была высокой, и нужно было соответствовать. Поэтому от ряда игроков мы ждем немного большего. В целом у соперника были моменты, когда они играли эффективно. У нас тоже были шансы забить, когда мы больше доминировали и пытались отыграться во втором тайме, но не реализовали моменты, и соперник победил», – сказал главный тренер «Арсенала».

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6 комментариев

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Закир Кадыров
Ответ ман сити фейк
Как и МЮ
Ты лучше за свой голубятник по переживай.
+3
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Сижу на факсах Барселоны
Арсенал будет снова бороться за коронное 4-ое место в этом АПЛ
+6
-4
+2
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Lucky Z
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Арсенал будет снова бороться за коронное 4-ое место в этом АПЛ
Арсенал последний раз был четвертым 10 сезонов назад, но некоторым лишь бы ляпнуть заезженную фразу.
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