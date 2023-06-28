«У Сазонова есть несколько предложений из Европы». Тренер Грузии U21 о защитнике «Динамо»

Тренер молодежной сборной Грузии заявил об интересе европейских клубов к Сабе Сазонову.

«У Сазонова очень хорошая физическая форма, да и как человек он хороший. Он очень важный футболист для молодежной сборной Грузии. Саба – сильный защитник.

У Сазонова очень хороший потенциал. Им интересуются разные клубы сейчас. Но пока он не думает об этом, потому что у нас впереди плей-офф на молодежном Евро.

Думаю, что Саба попадет в хорошую команду в итоге. У него есть много предложений. Как я знаю, [эти предложения] из Европы», – сказал .

Сборная Грузии U21 с в составе заняла 1-е место в группе молодежного Евро-2023, обойдя Португалию, Нидерланды и Бельгию.

В прошедшем сезоне Мир РПЛ Сазонов провел за « » 24 матча, забив 1 гол. Подробная статистика 21-летнего защитника доступна здесь.

Грузия обгоняет Бельгию, Нидерланды и Португалию на молодежном Евро! Что за сказка?