«У Сазонова есть несколько предложений из Европы». Тренер Грузии U21 о защитнике «Динамо»
Тренер молодежной сборной Грузии заявил об интересе европейских клубов к Сабе Сазонову.
«У Сазонова очень хорошая физическая форма, да и как человек он хороший. Он очень важный футболист для молодежной сборной Грузии. Саба – сильный защитник.
У Сазонова очень хороший потенциал. Им интересуются разные клубы сейчас. Но пока он не думает об этом, потому что у нас впереди плей-офф на молодежном Евро.
Думаю, что Саба попадет в хорошую команду в итоге. У него есть много предложений. Как я знаю, [эти предложения] из Европы», – сказал Лаша Салуквадзе.
Сборная Грузии U21 с Сабой Сазоновым в составе заняла 1-е место в группе молодежного Евро-2023, обойдя Португалию, Нидерланды и Бельгию.
В прошедшем сезоне Мир РПЛ Сазонов провел за «Динамо» 24 матча, забив 1 гол. Подробная статистика 21-летнего защитника доступна здесь.
Грузия обгоняет Бельгию, Нидерланды и Португалию на молодежном Евро! Что за сказка?
11 комментариев