«У Сазонова есть несколько предложений из Европы». Тренер Грузии U21 о защитнике «Динамо»

Теги Лаша Салуквадзе премьер-лига Россия Динамо Москва сборная Грузии U-21 Евро U-21 2023 Саба Сазонов Футбол

Тренер молодежной сборной Грузии заявил об интересе европейских клубов к Сабе Сазонову.

«У Сазонова очень хорошая физическая форма, да и как человек он хороший. Он очень важный футболист для молодежной сборной Грузии. Саба – сильный защитник.

У Сазонова очень хороший потенциал. Им интересуются разные клубы сейчас. Но пока он не думает об этом, потому что у нас впереди плей-офф на молодежном Евро.

Думаю, что Саба попадет в хорошую команду в итоге. У него есть много предложений. Как я знаю, [эти предложения] из Европы», – сказал Лаша Салуквадзе.

Сборная Грузии U21 с Сабой Сазоновым в составе заняла 1-е место в группе молодежного Евро-2023, обойдя Португалию, Нидерланды и Бельгию.

В прошедшем сезоне Мир РПЛ Сазонов провел за «Динамо» 24 матча, забив 1 гол. Подробная статистика 21-летнего защитника доступна здесь.

Грузия обгоняет Бельгию, Нидерланды и Португалию на молодежном Евро! Что за сказка?

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11 комментариев

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dimur
Андорра ждёт.
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Никита Самарин
Так-то предложения долны быть у Динамо. После такого Евро за него можно хорошие деньги выручить.
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Doronya
Не знаю как он там за сборную играет, но в Динамо на него без слез не взглянешь (как собственно и на все Динамо). Паника. Обрезы. Мысли ноль. Играет в основе лишь потому что другие ЦЗ на травмах. Прогресса не вижу 2 года
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Копирайтер Заремы
А про Динамо этот товарищ слышал?
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justbored
Ответ Forte Live
"Попадёт в хорошую команду..." Динамо обиделся?
На грузин не обижаются.
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Forte Live
Ответ justbored
На грузин не обижаются.
Вот двое уже чего-то на меня обиделись 😂
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