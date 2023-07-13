«Если бы Абаскаль с «Химками» стал третьим, мы бы сказали: «Вот это супертренер!» Но он приехал в «Спартак». Бородюк об испанце

Александр Бородюк не считает результаты Гильермо Абаскаля в РПЛ большим успехом.

« » под руководством испанского специалиста занял 3-е место в турнирной таблице чемпионата России.

– – яркий пример иностранного тренера в России сейчас. Он приехал никому не известным – без опыта и регалий, получил критики сначала, но дал неплохой результат.

– Так в какой клуб он приехал? Если бы приехал в « », например, и стал третьим, тогда бы мы сказали: «Вот это супертренер!» Но он приехал в «Спартак».

– Который был на 10‑м месте.

– Все равно это «Спартак». Посмотрите, какой бюджет у клуба, какие традиции, стадион, инфраструктура. Все это – на высочайшем уровне. Вопросы по приглашениям [тренеров‑иностранцев] надо задавать руководителям, – сказал бывший тренер сборной России.