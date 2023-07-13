«Если бы Абаскаль с «Химками» стал третьим, мы бы сказали: «Вот это супертренер!» Но он приехал в «Спартак». Бородюк об испанце

Теги Спартак Химки Александр Бородюк премьер-лига Россия Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Бородюк не считает результаты Гильермо Абаскаля в РПЛ большим успехом.

«Спартак» под руководством испанского специалиста занял 3-е место в турнирной таблице чемпионата России. 

– Абаскаль – яркий пример иностранного тренера в России сейчас. Он приехал никому не известным – без опыта и регалий, получил критики сначала, но дал неплохой результат.

– Так в какой клуб он приехал? Если бы приехал в «Химки», например, и стал третьим, тогда бы мы сказали: «Вот это супертренер!» Но он приехал в «Спартак».

– Который был на 10‑м месте.

– Все равно это «Спартак». Посмотрите, какой бюджет у клуба, какие традиции, стадион, инфраструктура. Все это – на высочайшем уровне. Вопросы по приглашениям [тренеров‑иностранцев] надо задавать руководителям, – сказал бывший тренер сборной России.

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38 комментариев

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Bartez1986
в Химках надо, чтобы сын инвестора играл. Там хоть кто возглавь - толку не будет
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+30
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Ебздрогыч
Наша любимая рубрика "вот взял бы Гвардиола требл с Факелом"...
+26
-1
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kokomelon
- Вот если бы Месси взял Лигу чемпионов с Химками, а так, с Барселоной
- Вот взял бы Пеп требл с Химками, а так, с МС
Ну и т.д., по списку, вставить свое
+20
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+18
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Spartakus1984
Ответ маринованный огурчик
тоже не понимаю, как можно доверить самую популярную команду страны тренеру молодежки базеля
У которого опыта и мозгов больеш чем у некоторых наших тренеров
+16
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sanek_rabona
С химками и гвардиола не стал бы третьим, этот тоже бы говорил что он не тренер?
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kokomelon
Ответ Bartez1986
в Химках надо, чтобы сын инвестора играл. Там хоть кто возглавь - толку не будет
Если с сыном инвестора кто-то возьмет медали РПЛ, то тому сразу надо будет давать «лучшего тренера мира», без вариантов
+9
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+9
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\\\ VORON ///
А почему сразу Химки, а не Торпедо?

Вот Бородюк взял Торпедо и... 1 очко в 5ти турах и интервью в стиле "я вчера пьяный был, поэтому ничего не читал"...
+6
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Spartakus1984
Вот бы Семак сделал Химки третьими.
+7
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Axmat Cecenov
Бородюк, даже с Зенитом нестал бы третьим, не то что чемпионом
+3
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Жорег Борщофф
Ответ Владислав88
Так у нынешнего Спартака состав не сильно лучше Химок, убери Промеса, Мойзеса, Мартинса и Соболева - вот вам и вторые Химки)))
Что за привычка всех убирать, а главное - зачем? То гипотетический Зенит без бразильцев, то теперь Спартак без лидеров. Команды именно такие, какие есть!
+3
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Roman Araslanov
А сам то Бородюк в РПЛ со своим клубом финишировал выше 15 места?
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Lavochkin12
Ответ ЗЕНИТ65
Семак Уфу в еврокубки вывел. И сколько в спартаке сменилось тренеров за время работы Семака в Зените?
а сколько в Зените сменилось газпромов?
+6
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Владислав88
Ответ Жорег Борщофф
Что за привычка всех убирать, а главное - зачем? То гипотетический Зенит без бразильцев, то теперь Спартак без лидеров. Команды именно такие, какие есть!
Зенит без бразильцев примерно урвоня нынешнего Спартак без Промеса и будет) Но в Химках тоже Промеса, Мойзес и Соболева не было. Это я к словам Бородюк, что мол Абаскаль слабый тренер. Да он и так из это состава 150% выжал. А на старте вообще все 200%. Тут вообще к тренеру нет вопросов.
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Vorhun
Ответ Владислав88
Так у нынешнего Спартака состав не сильно лучше Химок, убери Промеса, Мойзеса, Мартинса и Соболева - вот вам и вторые Химки)))
Убери малкома клаудиньо вендела и барриоса и третьи химки на подходе
+1
-1
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Artie Bukko
Ответ sanek_rabona
С химками и гвардиола не стал бы третьим, этот тоже бы говорил что он не тренер?
да мог и стать, Бердыев из низших лиг Рубин к чемпионству приводил)
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Spartakus1984
Ответ ЗЕНИТ65
Семак Уфу в еврокубки вывел. И сколько в спартаке сменилось тренеров за время работы Семака в Зените?
Так я и знал что это напишут.6 место и 3 разница есть и Химки и Уфа которая неплохо финансировалась в отличии от Химок.И 1 сезон он там был,а что было бы во втором сезоне мы так и не узнали,стечение обстоятелсьтв это или что,так что не надо его заслуги превозносить.Семак тоже бы сменился сразу,если бы пришел тренером в Спартак при Федуне.
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Spartakus1984
Ответ Владислав88
Так у нынешнего Спартака состав не сильно лучше Химок, убери Промеса, Мойзеса, Мартинса и Соболева - вот вам и вторые Химки)))
Мартинс не усилил Спартак.Мозес тоже особо не влиял на игру Спартака,да силен индивидуально но долго был травмирован,за 54 матча у него всего лишь 8 голов.
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Artie Bukko
Ответ маринованный огурчик
тоже не понимаю, как можно доверить самую популярную команду страны тренеру молодежки базеля
а кому надо доверить? самому популярному тренеру страны)?
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wesbahnhof
Абаскаль дал нормальный результат (не вау, но и ни сколько не провальный), но как же надоело, что все акцентируют внимание на 10 месте, чем воспользовался и журналист. Как будто Спартак - середняк, который только десятые места всё время занимал, а потом пришел великий Абаскаль и поднял Спартак. В этом плане с Бородюком могу только согласиться
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Жан Поль Бельманда
Смена Ловчеву подошла уже
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vialyb
а симка и с Химками бы выиграл,если по его логике
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vialyb
vhjhhn
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Александр Митин
да не один тренер с химками не занял бы 3 место-из дерьма известно пряник не сделаешь
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Ak1mka
Спартак 10-ым был до его прихода.
Вот второй сезон покажет, на что он способен!
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