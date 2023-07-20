«Думаю, «Спартак» станет чемпионом. «Зенит» падает на уровень других команд, победы приедаются». Генич об РПЛ
Константин Генич считает, что «Спартак» прервет гегемонию «Зенита» в новом сезоне Мир РПЛ.
В сезоне-2022/23 «Зенит» стал чемпионом России в 5-й раз подряд.
«Сейчас ситуация такая: это не к «Зениту» тянутся, а «Зенит» чуть падает на уровень тех команд, которые от него далеко отставали. Мне кажется, «Зенит» не будет чемпионом в этом году.
«Зениту» не будет так просто, как в прошлые годы. Количество побед приедается, а вторая звезда уже появилась.
Вообще я думаю, что чемпионом в этом сезоне станет «Спартак», но если Абаскаль не будет придумывать схемы расстановки игроков лучше, чем у него уже есть», – сказал Генич.
Но почему Генич списывает ЦСКА и например Краснодар?
А если Локо с Динамо проснутся?
Желающих взять титул не мало, чтобы говорить, что именно Спартак возьмет.
Если Зенит то ты мне 20 к)
Генич хороший ставочник,если бы ставили все против что предрекает нам Генич все бы по квартире выйграли)