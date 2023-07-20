«Думаю, «Спартак» станет чемпионом. «Зенит» падает на уровень других команд, победы приедаются». Генич об РПЛ

Константин Генич считает, что «Спартак» прервет гегемонию «Зенита» в новом сезоне Мир РПЛ.

В сезоне-2022/23 « » стал чемпионом России в 5-й раз подряд.

«Сейчас ситуация такая: это не к «Зениту» тянутся, а «Зенит» чуть падает на уровень тех команд, которые от него далеко отставали. Мне кажется, «Зенит» не будет чемпионом в этом году.

«Зениту» не будет так просто, как в прошлые годы. Количество побед приедается, а вторая звезда уже появилась.

Вообще я думаю, что чемпионом в этом сезоне станет « », но если не будет придумывать схемы расстановки игроков лучше, чем у него уже есть», – сказал .