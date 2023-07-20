«Думаю, «Спартак» станет чемпионом. «Зенит» падает на уровень других команд, победы приедаются». Генич об РПЛ

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Константин Генич Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Константин Генич считает, что «Спартак» прервет гегемонию «Зенита» в новом сезоне Мир РПЛ.

В сезоне-2022/23 «Зенит» стал чемпионом России в 5-й раз подряд.

«Сейчас ситуация такая: это не к «Зениту» тянутся, а «Зенит» чуть падает на уровень тех команд, которые от него далеко отставали. Мне кажется, «Зенит» не будет чемпионом в этом году.

«Зениту» не будет так просто, как в прошлые годы. Количество побед приедается, а вторая звезда уже появилась.

Вообще я думаю, что чемпионом в этом сезоне станет «Спартак», но если Абаскаль не будет придумывать схемы расстановки игроков лучше, чем у него уже есть», – сказал Генич.

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25 комментариев

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gustavo1097
🤡
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Зелёный гопник
Генич поставишь деньги ?😅
+15
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schwein
Не вопрос, может Зенит и сдуется в этом сезоне.
Но почему Генич списывает ЦСКА и например Краснодар?
А если Локо с Динамо проснутся?
Желающих взять титул не мало, чтобы говорить, что именно Спартак возьмет.
+7
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Miron_8383
В Зените конечно сейчас небольшая перестройка, всё-таки Вендел был ключевым игроком в переходных фазах из обороны в атаку и качественно заменить его функционал не может никто. Плюс состав самый молодой с 2002 года для Зенита. Но всё же говорить о том, что Зенит не станет чемпионом так как приелись победы это бред. Во первых состав постоянно обновляется, тот же Ренан и Мантуан вряд-ли наелись одним чемпионством, во вторых премиальные в Зените составляют чуть-ли не половину от зпшки, так что мотивации выигрывать там у всех выше крыши, просто потому что денег зарабатывать хочется, это их работа. Да и в целом соперников особо у Зенита нет, Локо молодая команда с бомбой замедленногл действия в виде Дзюбы, у ЦСКА короткая скамейка и на дистанции могут возникнуть проблемы, а Спартак это Спартак, пока что работа на трансферном рынке у них выглядит как ток-шоу, а не что-то адекватное
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EnzoAmatera
А уровень Спартака растет🤣
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Евгений Кузнецов
пока Черданцев не скажет, что у "Спартака" в этом сезоне "никаких шансов на чемпионство" - не поверю!
+5
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чекушка вина
Ответ Юра Зыков
Я готов с тобой зарубиться если выйграет Спартак то я скидываю тебе 20к. Если Зенит то ты мне 20 к) Генич хороший ставочник,если бы ставили все против что предрекает нам Генич все бы по квартире выйграли)
если локомотив я вам по 500₽
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cektor
ахахахахаха
+2
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tolstiy
ахаха))) сколько там этот гений уже на ставках проиграл? пару квартир? ну вот пусть ещё одну поставит на спартак.... так чтобы веселее всем было.
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demai
вот только Зенит об этом не знает и кажется замахивается пройти чемпионат без поражений 🤡
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Lux_Vid Александров
Ответ чекушка вина
если локомотив я вам по 500₽
Если локомотив, всем сайтом тебе по 500 скинем. Но мой фаворит Оренбург
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Юра Зыков
Ответ Spartakus1984
А ты,на то,что зенит станет точно чемпионом?тыс.100р?)
Я готов с тобой зарубиться если выйграет Спартак то я скидываю тебе 20к.
Если Зенит то ты мне 20 к)
Генич хороший ставочник,если бы ставили все против что предрекает нам Генич все бы по квартире выйграли)
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Celsius
Такое впечатление, что Генич работает на букмекеров и по их заданию разводит сектантов на деньги, уговаривая ставить на победы Спартака.
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Станислав Спиридонов
Думаю Генич станет со временем станет нормальным комментатором! Но это не точно.
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Тыр Пырыч
на Матч ГВ все такие ясновидящие
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Block Head
Ну осталось только чтобы Жора Ипотека поставил на Спартаковское чемпионство))
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Ak4705
Ничего удивительного. В команде сейчас перестройка, уходят основные игроки, лучший бомбардир чемпионата, естественно что будет спад и притирка играков, у некоторых клубов, одного то не могут заменить, сразу спад и яма, а тут целая группа игроков уходит. Молодцы, что после одного чемпионства не развалились и не разбежались, а смогли 5 раз стать Чемпионами!
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Lionel Van Damme
Ухахаха
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MagicWithoutBorders
Сейчас начнется коронование Спартака еще до начала сезона… не говори гоп, пока не перепрыгнешь!
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SaparGurbanovic
Ну, у каждого своё мнение
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angry horse
Гиеныч анализирует 😁
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