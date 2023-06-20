«Ростов» подписал Акбашева бесплатно. Контракт с хавбеком – на 2 года

Роман Акбашев перешел в «Ростов».

Клуб объявил о переходе 31-летнего полузащитника на правах свободного агента. Футболист подписал контракт на 2 года.

Последним клубом был « ». В составе воронежской команды Роман провел 108 матчей, забил 22 мяча и сделал 22 голевые передачи.

В 28 матчах минувшего сезона Мир на счету полузащитника 6 голов и 5 ассистов. Подробнее его статистика – здесь.

Изображение: https://fc-rostov.ru/