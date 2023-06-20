«Ростов» подписал Акбашева бесплатно. Контракт с хавбеком – на 2 года
Роман Акбашев перешел в «Ростов».
Клуб объявил о переходе 31-летнего полузащитника на правах свободного агента. Футболист подписал контракт на 2 года.
Последним клубом Акбашева был «Факел». В составе воронежской команды Роман провел 108 матчей, забил 22 мяча и сделал 22 голевые передачи.
В 28 матчах минувшего сезона Мир РПЛ на счету полузащитника 6 голов и 5 ассистов. Подробнее его статистика – здесь.
Изображение: https://fc-rostov.ru/
Своей игрой и желанием закрепился в РПЛ. В Ростове точно пригодится и принесёт много пользы, удачи!