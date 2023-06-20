«Ростов» подписал Акбашева бесплатно. Контракт с хавбеком – на 2 года

Теги Ростов премьер-лига Россия трансферы Факел Роман Акбашев Футбол

Роман Акбашев перешел в «Ростов».

Клуб объявил о переходе 31-летнего полузащитника на правах свободного агента. Футболист подписал контракт на 2 года. 

Последним клубом Акбашева был «Факел». В составе воронежской команды Роман провел 108 матчей, забил 22 мяча и сделал 22 голевые передачи.

В 28 матчах минувшего сезона Мир РПЛ на счету полузащитника 6 голов и 5 ассистов. Подробнее его статистика – здесь.

Изображение: https://fc-rostov.ru/

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16 комментариев

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Japonskiy Magnitofon
Ответ Гельмут Стой
Все хорошо конечно, Ионову 34, Акбашеву 31...
Молодых у нас и так хватает.
+15
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27nvn
Рома - большой молодец и трудяга!
Своей игрой и желанием закрепился в РПЛ. В Ростове точно пригодится и принесёт много пользы, удачи!
+12
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Влад Белянский
Удачи Рома!! Лучший был в Воронеже!
+8
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Forte Live
Да, этому составу не хватало опыта!
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Очки Дани Алвеса
Ростов молодцы, хороших игроков за бесценок взяли! Это вам не Дуарты с Кассьерами за ахулиарды.
+7
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Никита Самарин
Очень неплохое пополнение 👍, в Факеле он выделялся. Для обоймы Ростову точно пригодится.
+4
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Leshiiy
Собираем всех свободных за бесплатно. Хорошо это или плохо покажет только время. Но пока усилением не сильно это всё выглядит кроме пожалуй Ионова который в хорошей форме.
в Ростове практически всегда годные трансферы. очень редко мимо кассы.
+3
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Алексеич (Ростов-Дон)
Пишут, что Акбашев хорошо видит поле и способен добавить Ростову креатива.
+2
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Santi19
хорошо себя показал в Факеле, заслуженное повышение!
+2
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Артем Гладских
Хорошо , что подписали его ! будет полезным игроком в составе.!)
+1
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Shadow1882
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Пишут, что Акбашев хорошо видит поле и способен добавить Ростову креатива.
А ещё он всегда занимает первое место по километражу в команде. Техника, умный пас - это про него. Плеймейкер же
+1
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Leshiiy
Собираем всех свободных за бесплатно. Хорошо это или плохо покажет только время. Но пока усилением не сильно это всё выглядит кроме пожалуй Ионова который в хорошей форме.
+2
-2
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Павел Колесников
Иностранцы запрещены в Ростове, видимо. Хотя я только за, чтобы свои играли
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Shadow1882
Удачи светлой голове. Рома очень хороший игрок и приятный человек
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