Президент «Ростова» о целях: «Избежать вылета и стыков, быть в таблице как можно выше и постараться дойти до финала Кубка. Нам нужны 5-6 новых игроков»

Теги Ростов премьер-лига Россия УЕФА возможные трансферы болельщики Виктор Онопко Валерий Карпин Виталий Кафанов Евгений Чернов Николай Комличенко Даниил Уткин Арташес Арутюнянц Альваро Сайабера Александр Сильянов Футбол

Президент «Ростова» сделал заявление по поводу трансферов и целей на сезон.

«Дорогие болельщики! Это был непростой и очень интересный сезон для клуба.

Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал и переживал за команду. Мы чувствовали вашу поддержку, которую вы оказывали в течение всего сезона. Вы всегда были с командой: и в счастливые, и в трудные моменты, а команда, в свою очередь, выкладывалась на поле чтобы радовать вас. Такое единение – это прекрасный показатель правильного пути развития клуба и команды.

В футболе главное результат. Мы довольны сезоном, несмотря на все сложности. «Ростов» до последнего тура боролся за медали РПЛ, однако и четвертое место – это хороший результат для нашей молодой и амбициозной команды. Это второй результат в истории клуба.

Если вспомним осень 2021, я говорил что наша проблема в психологии и нам нужны ментальные монстры. Зимой 2022 года, мы решили эту проблему: к нам присоединились Валерий Карпин, Виктор Онопко, а также Джонатан Альба. Плюс у нас уже были Виталий Кафанов и Альваро Сайабера. Мы собрали один из лучших тренерских штабов в России.

Летом команда была усилена Николаем Комличенко и Даниилом Уткиным, которые являются важными игроками для нас. Также были заключены арендные соглашения с Евгением Черновым и Александром Сильяновым. Получилась интересная и амбициозная команда.

Весной 2022 года мы обезопасились от стыковых матчей, а потом хорошо провели первую часть сезона-2022/23. Зимой не было возможности усилиться из-за запрета на регистрацию, которую наложила УЕФА…

К концу нынешнего сезона нам просто не хватило сил и глубины состава: травмировались несколько ключевых игроков, плюс дисквалификации по карточкам, и, конечно, сказалась усталость от переездов и плотного графика.

Если смотреть на дистанции – сезон был отличным, за что большое спасибо главному тренеру, всему тренерскому штабу и игрокам. Особая благодарность всем, кто внес свой вклад. Начальник команды, административный персонал, медицинский персонал, повара, водители и все, кто был рядом. Вы – большие молодцы.

Также хочу отметить хорошую работу топ-менеджмента, всего коллектива клуба, селекционный отдел, руководителя академии, всего персонала академии, а также тренерский штаб молодежной команды. Вы все внесли свой вклад в развитие клуба в этом сезоне.

Теперь что касается нового сезона: надо постоянно выступать на хорошем уровне – это один из важнейших факторов для завоевания титулов. Наша задача – получить сбалансированный состав, и поэтому нам необходимо усиливаться.

Команде нужны 5-6 новых игроков, которые сделают нас сильнее. Это не просто, но мы работаем над этим. У нас есть предварительные договоренности и понимание кто нам нужен. Мы уже договорились с тремя игроками, осталось уладить технические и юридические нюансы. Очень скоро мы их объявим.

Мы также находимся в переговорах еще с тремя футболистами и их клубами. Надеемся, что в ближайшем будущем у нас все получится. Еще один важный аспект – мы продлеваем контракты с нашими ключевыми и молодыми игроками на длительные сроки.

Задачи на сезон те же, что я из года в год озвучиваю главному тренеру. Во-первых, избежать вылета и стыковых матчей и, желательно, решить эту задачу осенью. Во-вторых, быть в турнирной таблице как можно выше. В-третьих, выйти в весеннюю часть кубка и постараться дойти до финала. Попадя в финал, конечно же, хочется его выиграть.

Хорошо понимаем, что мы не можем конкурировать с большинством клубов РПЛ по бюджету, но это футбол. Мы можем конкурировать за счет эффективного управления клубом и отличной работы тренерского штаба. Мы с оптимизмом смотрим в будущее.

Двигаемся дальше, готовимся к новому сезону и ждем вас на «Ростов-Арене», рассчитывая на вашу поддержку родной и любимой команды. Для нас это очень важно, ведь футбол – для болельщиков», – говорится в заявлении президента «Ростова» Арташеса Арутюнянца.

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ApXuMaHqPuT
Ответ Злодей Спб
"Нам нужны 5-6 новых игроков .. поэтому вместо статьи на ремонт дорог и строительство новой станции скорой помощи мы закачаем деньги из бюджета области в ФК Ростов"
Питерские почитатели малкомов и венделов призывают экономить бюджетные деньги, как мило😀
+27
-2
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Forte Live
Обширно! Ждём с нетерпением усиления.
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Кравченко
Хорошо что у нас адекватное руководство
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталий Желтоусов
Спасибо команде и её руководству за отличный сезон 🔥🔥🔥
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тиджани Бабангида
Хорошая программная речь - и подведение итогов и постановка ориентиров
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Valik Slovo
Ответ Иван Кравченко
Хорошо что у нас адекватное руководство
Согласен, ставит реальные цели, трезво оценивая уровень игроков . Большинство руководителей после одного удачного сезона ,рассказывали бы всем ,что теперь будем бороться только за 1 место .
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кино Музыка
Надеюсь, это будут отечественные игроки.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Ильин
Ответ Злодей Спб
Ну смотри, Газпром _заработал_ деньги на продаже энергоносителей, из прибыли проспонсировал ФК Зенит, по оставшейся сумме заплатил налоги в бюджет РФ. Налоги поступили в федеральный бюджет, Ростовская область _получила_ деньги на из фед. бюджета на целевые нужды, а потом слила на ФК Ростов. Разницу между заработал и получил ощущаете :)? По логике Газпрому надо было больше отгружать в ФК Зенит и занижать налогооблагаемую базу, т.к. всё равно налоги идут на спонсирование убыточных монополий типо РЖД и в бюджеты регионов типа Ростова.
Когда в регионах остаётся только треть собранных налогов (и это в лучшем случае) как-то лицемерно Москве и Питеру заикаться о бюджете.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий