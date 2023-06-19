Президент «Ростова» о целях: «Избежать вылета и стыков, быть в таблице как можно выше и постараться дойти до финала Кубка. Нам нужны 5-6 новых игроков»

Президент «Ростова» сделал заявление по поводу трансферов и целей на сезон.

«Дорогие болельщики! Это был непростой и очень интересный сезон для клуба.

Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал и переживал за команду. Мы чувствовали вашу поддержку, которую вы оказывали в течение всего сезона. Вы всегда были с командой: и в счастливые, и в трудные моменты, а команда, в свою очередь, выкладывалась на поле чтобы радовать вас. Такое единение – это прекрасный показатель правильного пути развития клуба и команды.

В футболе главное результат. Мы довольны сезоном, несмотря на все сложности. «Ростов» до последнего тура боролся за медали РПЛ, однако и четвертое место – это хороший результат для нашей молодой и амбициозной команды. Это второй результат в истории клуба.

Если вспомним осень 2021, я говорил что наша проблема в психологии и нам нужны ментальные монстры. Зимой 2022 года, мы решили эту проблему: к нам присоединились , , а также Джонатан Альба. Плюс у нас уже были и Альваро Сайабера. Мы собрали один из лучших тренерских штабов в России.

Летом команда была усилена и Даниилом Уткиным, которые являются важными игроками для нас. Также были заключены арендные соглашения с Евгением Черновым и Александром Сильяновым. Получилась интересная и амбициозная команда.

Весной 2022 года мы обезопасились от стыковых матчей, а потом хорошо провели первую часть сезона-2022/23. Зимой не было возможности усилиться из-за запрета на регистрацию, которую наложила УЕФА…

К концу нынешнего сезона нам просто не хватило сил и глубины состава: травмировались несколько ключевых игроков, плюс дисквалификации по карточкам, и, конечно, сказалась усталость от переездов и плотного графика.

Если смотреть на дистанции – сезон был отличным, за что большое спасибо главному тренеру, всему тренерскому штабу и игрокам. Особая благодарность всем, кто внес свой вклад. Начальник команды, административный персонал, медицинский персонал, повара, водители и все, кто был рядом. Вы – большие молодцы.

Также хочу отметить хорошую работу топ-менеджмента, всего коллектива клуба, селекционный отдел, руководителя академии, всего персонала академии, а также тренерский штаб молодежной команды. Вы все внесли свой вклад в развитие клуба в этом сезоне.

Теперь что касается нового сезона: надо постоянно выступать на хорошем уровне – это один из важнейших факторов для завоевания титулов. Наша задача – получить сбалансированный состав, и поэтому нам необходимо усиливаться.

Команде нужны 5-6 новых игроков, которые сделают нас сильнее. Это не просто, но мы работаем над этим. У нас есть предварительные договоренности и понимание кто нам нужен. Мы уже договорились с тремя игроками, осталось уладить технические и юридические нюансы. Очень скоро мы их объявим.

Мы также находимся в переговорах еще с тремя футболистами и их клубами. Надеемся, что в ближайшем будущем у нас все получится. Еще один важный аспект – мы продлеваем контракты с нашими ключевыми и молодыми игроками на длительные сроки.

Задачи на сезон те же, что я из года в год озвучиваю главному тренеру. Во-первых, избежать вылета и стыковых матчей и, желательно, решить эту задачу осенью. Во-вторых, быть в турнирной таблице как можно выше. В-третьих, выйти в весеннюю часть кубка и постараться дойти до финала. Попадя в финал, конечно же, хочется его выиграть.

Хорошо понимаем, что мы не можем конкурировать с большинством клубов РПЛ по бюджету, но это футбол. Мы можем конкурировать за счет эффективного управления клубом и отличной работы тренерского штаба. Мы с оптимизмом смотрим в будущее.

Двигаемся дальше, готовимся к новому сезону и ждем вас на «Ростов-Арене», рассчитывая на вашу поддержку родной и любимой команды. Для нас это очень важно, ведь футбол – для болельщиков», – говорится в заявлении президента « » Арташеса Арутюнянца.

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной