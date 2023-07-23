Быстров об удалении у «Пари НН»: «Не понимаю истерию Юрана. У Бакаева был великолепный шанс выйти один на один. Все судьи должны придерживаться этого правила»

Теги Зенит Владимир Быстров премьер-лига Россия судьи Сергей Юран Зелимхан Бакаев Пари НН Виктор Александров Футбол

Владимир Быстров оценил удаление Виктора Александрова в матче «Пари НН» – «Зенит» (0:2).

Команды встречались в рамках первого тура Мир РПЛ.

«Я не понимаю истерию Юрана. Мы вспоминаем прошлые сезоны, когда судьи ошибались в пользу команд Юрана, и тогда он говорил: «Я судейство не комментирую».

В этом моменте Бакаев пробросил мяч мимо соперника. У него был великолепный шанс выйти один на один. Это удаление. И все судьи должны в нашем чемпионате придерживаться вот этого правила», — сказал экс-игрок сборной России.

Первое удаление в сезоне помогло выиграть «Зениту». Судьи видят железный фол последней надежды

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21 комментарий

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Ветер
Один на один - это когда игрок соперника, не может помешать дуэли нападающего с вратарéм. С угла штрафной, когда траекторию движения пересекают защитники команды соперника, даже с натяжкой не назовéшь выходом один на один. Пусть Володька -географ, геометрию заодно подтянет.
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Евгений Виноградов
Друзья всех поздравляю ! В очередной раз нам обозначили из кого будут ДЕЛАТЬ чемпионов, браво 👏
Фол последней надежды на мой взгляд это когда защитник пытается догнать нападающего со спины или сбоку , а не когда они встречаются лоб в лоб ! Чистая и справедливая желтая
+14
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Йоахим Ференц
Ответ Ветер
Один на один - это когда игрок соперника, не может помешать дуэли нападающего с вратарéм. С угла штрафной, когда траекторию движения пересекают защитники команды соперника, даже с натяжкой не назовéшь выходом один на один. Пусть Володька -географ, геометрию заодно подтянет.
Быстров: Зачем мне это? У меня от чтения книжек глаза болят.
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Удар Кержакова
Я уверен они даже апелляцию подавать не будут. По духу игры это не красная карточка, Бакаев левша, который выходил бы 1 на 1 с острого угла, но по правилам это красная карточка и никак иначе. Посмотрите матч Химки-Краснодар в прошлом сезоне, 1 в 1 момент у Кордобы и там сразу красная, без всякого ВАР.
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superbro
Все судьи должны придерживаться правил Зенита (с) Володька
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bro0da
Один на один с угловым флажком.
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Игорь Пичугин
Алло Володька! Куда Сашка Мостовой пропал, незнаеш?
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jdrk
По версии Москвы, это Бакаеву должны были дать ЖК
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Гойда
Эпизод был заигран, судья изначально вынес вердикт - жёлтая и штрафной.
такой бред эти отложенные красные по вар. если бы сразу красную дал - то и вопросов бы не было.
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Клирик
Володька ещё судьям будет рассказывать что им надо делать))
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Алексей Ненахов
Ну пора на флангах тогда красные раздавать
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Tydeus
Ответ Damir Carlos
Фол последней надежды всегда был железобетонным, что не спорил даже удаляемый игрок. А тут сам факт что настолько всё спорно уже даёт повод усомниться в правильности решения. Но мы то знает что вынесет КДК и что Каманцев придумает очередной расплывчатый комментарий-отмазку
Александров с красной показательно не спорил
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Юрий Бондарь
Ответ Damir Carlos
Фол последней надежды всегда был железобетонным, что не спорил даже удаляемый игрок. А тут сам факт что настолько всё спорно уже даёт повод усомниться в правильности решения. Но мы то знает что вынесет КДК и что Каманцев придумает очередной расплывчатый комментарий-отмазку
то есть офсайт, из-за которого отменили гол, может быть микроскопическим, а тут прямо железобетонный)))
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belikovda.90
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Damir Carlos
Фол последней надежды всегда был железобетонным, что не спорил даже удаляемый игрок. А тут сам факт что настолько всё спорно уже даёт повод усомниться в правильности решения. Но мы то знает что вынесет КДК и что Каманцев придумает очередной расплывчатый комментарий-отмазку
Ахаха Там рядом был Касьера Может быть и отобрал
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NIK7478
Ответ mitos
Быстро уловил куда ветер дует. Эксперт Газпромовский)
Быстров как раз на редкость прямой человек! Он всегда имеет своё мнение и говорит то, что думает! И еще: что ты, неумный человек, имеешь против Газпрома, как такового?! Хочешь со мной поспорить?! Расхерачу в дискуссии, как бог черепаху,предупреждаю.
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Кира Найтли
Ответ NIK7478
Быстров как раз на редкость прямой человек! Он всегда имеет своё мнение и говорит то, что думает! И еще: что ты, неумный человек, имеешь против Газпрома, как такового?! Хочешь со мной поспорить?! Расхерачу в дискуссии, как бог черепаху,предупреждаю.
а ты паря смотрю холоп ещё тот
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