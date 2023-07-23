Быстров об удалении у «Пари НН»: «Не понимаю истерию Юрана. У Бакаева был великолепный шанс выйти один на один. Все судьи должны придерживаться этого правила»

Владимир Быстров оценил удаление Виктора Александрова в матче «Пари НН» – «Зенит» (0:2).

Команды встречались в рамках первого тура Мир .

«Я не понимаю истерию . Мы вспоминаем прошлые сезоны, когда судьи ошибались в пользу команд Юрана, и тогда он говорил: «Я судейство не комментирую».

В этом моменте пробросил мяч мимо соперника. У него был великолепный шанс выйти один на один. Это удаление. И все судьи должны в нашем чемпионате придерживаться вот этого правила», — сказал экс-игрок сборной России.

Первое удаление в сезоне помогло выиграть «Зениту». Судьи видят железный фол последней надежды