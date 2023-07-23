Быстров об удалении у «Пари НН»: «Не понимаю истерию Юрана. У Бакаева был великолепный шанс выйти один на один. Все судьи должны придерживаться этого правила»
Владимир Быстров оценил удаление Виктора Александрова в матче «Пари НН» – «Зенит» (0:2).
Команды встречались в рамках первого тура Мир РПЛ.
«Я не понимаю истерию Юрана. Мы вспоминаем прошлые сезоны, когда судьи ошибались в пользу команд Юрана, и тогда он говорил: «Я судейство не комментирую».
В этом моменте Бакаев пробросил мяч мимо соперника. У него был великолепный шанс выйти один на один. Это удаление. И все судьи должны в нашем чемпионате придерживаться вот этого правила», — сказал экс-игрок сборной России.
Первое удаление в сезоне помогло выиграть «Зениту». Судьи видят железный фол последней надежды
Фол последней надежды на мой взгляд это когда защитник пытается догнать нападающего со спины или сбоку , а не когда они встречаются лоб в лоб ! Чистая и справедливая желтая
такой бред эти отложенные красные по вар. если бы сразу красную дал - то и вопросов бы не было.