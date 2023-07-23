Хусаинов об удалении у «Пари НН»: «Александров помешал возникновению момента – прямая красная. Для такого решения нужны яйца»

Теги Зенит премьер-лига Россия Сергей Хусаинов Сергей Сергеевич Иванов Зелимхан Бакаев Пари НН Виктор Александров Футбол

Сергей Хусаинов высказался об удалении игрока «Пари НН» в матче с «Зенитом».

На 49-й минуте защитник нижегородцев Виктор Александров сбил Зелимхана Бакаева у края своей штрафной площади. Главный арбитр Сергей Иванов показал футболисту желтую карточку, но после просмотра видеоповтора заменил ее на красную.

– Несложный игровой эпизод. Александров помешал возникновению голевого момента.

Никто из игроков «Пари НН» не успевал на подстраховку, поэтому ему пришлось нарушить правила. Это прямая красная карточка. Бакаев почти вошел в штрафную площадь.

– Почему Кукуян не показал красную сразу?

– Дело в психологии. Первый матч сезона. Нарушение в пользу гостевой команды. Сергей Николаевич Юран – непростой человек.

Как говорят в мужской коллективе, для принятия такого решения «нужны яйца», – сказал бывший судья Сергей Хусаинов.

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12 комментариев

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Timur Kapkaev
"– Почему Кукуян не показал красную сразу?"
Э-э-э, потому что он сидел на ВАР?)
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Уся Ваткин
тут необходимо уточнение от Романа Павлюченко, что яйца должны быть мужские
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Бродяга-симпатяга
Яйца Кукуяна крепко держат свисток
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леннорыч-абрамович
Соболев показал, где они находятся. Роша повторил. Вывод - красные карточки всегда связаны с яйцами.
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Andre Remati
He если даже проспартаковский Хусаинов сказал, что это красная, не понимаю какие вопросы могут быть у московских болел.
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Андрей Андреев
Ответ Спартак сила
не узнаю его похоже Миллер и ко его тоже купили
Ну само собой,как же так,легендарный судья тащил в мясных почти всю карьеру а тут на тебе и такое говорит😂
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Владислав88
Ответ Спартак сила
не узнаю его похоже Миллер и ко его тоже купили
Газпром все купил, вот ещё три новых фарма по дисконту взяли - Краснодара, Урал, Рубин))) Видали как со столичными клубами все убивались? А Зенит проиграют. 100% фармы)))))
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Fjordy
Ответ </c/>
то что игрок откровенно фолил да, но о каком голевом моменте идёт речь, если атакующий игрок находится не в створе ворот и прокидывает мяч во фланг...но в целом, уже ясна картина что будет сказано на эск...
Ну он по прямой прокинул, потом бы резал угол, и он был ближе всех к лицевой линии.
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Владислав88
Ответ Timur Kapkaev
"– Почему Кукуян не показал красную сразу?" Э-э-э, потому что он сидел на ВАР?)
Да после таких вопрос мразу всё ясно о квалификации и адекватности столичных журналистов))))
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