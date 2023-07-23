Хусаинов об удалении у «Пари НН»: «Александров помешал возникновению момента – прямая красная. Для такого решения нужны яйца»

Сергей Хусаинов высказался об удалении игрока «Пари НН» в матче с «Зенитом».

На 49-й минуте защитник нижегородцев Виктор Александров сбил Зелимхана Бакаева у края своей штрафной площади. Главный арбитр Сергей Иванов показал футболисту желтую карточку, но после просмотра видеоповтора заменил ее на красную.

– Несложный игровой эпизод. Александров помешал возникновению голевого момента.

Никто из игроков «Пари НН» не успевал на подстраховку, поэтому ему пришлось нарушить правила. Это прямая красная карточка. Бакаев почти вошел в штрафную площадь.

– Почему Кукуян не показал красную сразу?

– Дело в психологии. Первый матч сезона. Нарушение в пользу гостевой команды. Сергей Николаевич Юран – непростой человек.

Как говорят в мужской коллективе, для принятия такого решения «нужны яйца», – сказал бывший судья Сергей Хусаинов.

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