Лапочкин об удалении у «Пари НН»: «Бакаев вываливается из‑под защитников, у него есть возможность забить. Это красная»
Сергей Лапочкин оценил удаление Виктора Александрова в матче «Пари НН» – «Зенит» (0:2).
Команды встречались в рамках первого тура Мир РПЛ.
«Момент непростой, но красная карточка показана правильно, потому что Бакаев владел мячом, мяч под контролем внизу. У него есть возможность следующим касанием забить гол.
Все защитники в момент нарушения находятся далеко, за линией единоборств. Хорошо видно, что Бакаев вываливается из‑под защитников, у него есть возможность забить гол. Это красная карточка», — сказал экс‑арбитр ФИФА.
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