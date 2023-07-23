Лапочкин об удалении у «Пари НН»: «Бакаев вываливается из‑под защитников, у него есть возможность забить. Это красная»

Сергей Лапочкин оценил удаление Виктора Александрова в матче «Пари НН» – «Зенит» (0:2).

Команды встречались в рамках первого тура Мир .

«Момент непростой, но красная карточка показана правильно, потому что владел мячом, мяч под контролем внизу. У него есть возможность следующим касанием забить гол.

Все защитники в момент нарушения находятся далеко, за линией единоборств. Хорошо видно, что Бакаев вываливается из‑под защитников, у него есть возможность забить гол. Это красная карточка», — сказал экс‑арбитр ФИФА.