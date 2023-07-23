Лапочкин об удалении у «Пари НН»: «Бакаев вываливается из‑под защитников, у него есть возможность забить. Это красная»

Теги Зенит премьер-лига Россия судьи Сергей Лапочкин Зелимхан Бакаев Пари НН Виктор Александров Футбол

Сергей Лапочкин оценил удаление Виктора Александрова в матче «Пари НН» – «Зенит» (0:2).

Команды встречались в рамках первого тура Мир РПЛ.

«Момент непростой, но красная карточка показана правильно, потому что Бакаев владел мячом, мяч под контролем внизу. У него есть возможность следующим касанием забить гол.

Все защитники в момент нарушения находятся далеко, за линией единоборств. Хорошо видно, что Бакаев вываливается из‑под защитников, у него есть возможность забить гол. Это красная карточка», — сказал экс‑арбитр ФИФА.

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3 комментария

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Любовь Мелехова
Даже Хусаинов сказал, что это прямая красная, но и ему не верят.
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MAXIMum1
Все судьи говорят, что дважды два равняется четыре. Но нет же, ненавистникам Зенита плевать на математические законы. Утверждают, что дважды два будет пять, если это касается Зенита. Все компьютеры, калькуляторы и даже счёты, врут
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