«Фейеноорд» о трансфере Захаряна: «Он возможен, но мы хотим платить приемлемую и конкурентоспособную цену, не более того»

Теги высшая лига Нидерланды Фейеноорд премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Арсен Захарян Футбол

В «Фейеноорде» прокомментировали ситуацию с возможным трансфером Арсена Захаряна.

«Наш клуб по-прежнему занят привлечением полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна и ряда других футболистов.

Приход россиянина и других игроков этим летом возможен, но «Фейеноорд» хочет платить приемлемую и конкурентоспособную цену за футболистов, не более того.

Суммы, которые были указаны ранее в СМИ, мы озвучивать не будем», – заявили в пресс-службе нидерландского клуба. 

«Фейеноорд» не заплатит больше 8 млн евро за Захаряна. «Динамо» хочет не менее 15 млн

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66 комментариев

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Матвей Суицидин
Ответ Артём Амирджанян
Я понимаю Динамо, но своими ценами они парню будущее испортят.
у Захи через год контракт заканчивается, свое будущее он может сам испортить, подписав сейчас жирную продленку лет на 5.
+64
-3
+61
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Артём Амирджанян
Я понимаю Динамо, но своими ценами они парню будущее испортят.
+56
-8
+48
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dreamstep
Ответ группа Последний День Недели
Ну так а смысл отдавать своего лучшего воспитанника за копейки? Тем более не в самый большой клуб. Между Мудриком(100кк) и Захой(8кк) действительно разница в 90 мультов? Не думаю. Рынок дурной. Украинец не стоит 100, но и Арс по такому рынку точно не 8.
Мудрик играл за Шахтер в ЛЧ, забивал. Захарян мучается в Динамо, без еврокубков. Отсюда и разница в цене.
+51
-7
+44
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Mihail0910
Захаряна нужно отпускать, иначе он деградирует окончательно.
+29
-3
+26
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группа Последний День Недели
Ответ Артём Амирджанян
Я понимаю Динамо, но своими ценами они парню будущее испортят.
Ну так а смысл отдавать своего лучшего воспитанника за копейки? Тем более не в самый большой клуб.
Между Мудриком(100кк) и Захой(8кк) действительно разница в 90 мультов? Не думаю. Рынок дурной. Украинец не стоит 100, но и Арс по такому рынку точно не 8.
+37
-20
+17
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Mark Safa
Ответ Mihail0910
Захаряна нужно отпускать, иначе он деградирует окончательно.
Если не уже деградировал
+16
-3
+13
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Фёдор Кузнецов
Ответ группа Последний День Недели
Ну так а смысл отдавать своего лучшего воспитанника за копейки? Тем более не в самый большой клуб. Между Мудриком(100кк) и Захой(8кк) действительно разница в 90 мультов? Не думаю. Рынок дурной. Украинец не стоит 100, но и Арс по такому рынку точно не 8.
Захарян с годом контракта, да 8 стоит
+13
-2
+11
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Mark Safa
Динамо, отпустите Захаряна! #ЯМыЗаха!
+14
-4
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Spartak с 1960
Ответ Артём Амирджанян
Я понимаю Динамо, но своими ценами они парню будущее испортят.
А им наплевать , на его будущее...Они о своем беспокоятся..
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Mykytka
Ответ dreamstep
Мудрик играл за Шахтер в ЛЧ, забивал. Захарян мучается в Динамо, без еврокубков. Отсюда и разница в цене.
Плюсую. Плюс нельзя сравнивать по финансам Фейенорд и Челси.
+10
-2
+8
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Mark Safa
Ответ Фёдор Кузнецов
Динамо либо уверено что Захарян продлится, либо, я вообще не пойму что они делают
Надо парня отпустить, иначе вообще мотивация уйдет
+8
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Игорь Новиков
Динамо надо соглашаться на цену Фейенорда, просто прописать большой процент от перепродажи, например, 20.
+11
-4
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Бродяга-симпатяга
Судя по вчерашней игре звездняк Захаряна наложился на злость от отсутсвия трансфера в европу. Еще годик так попреет и уйдет в разряд вечно перспективных а Динамо забудет о тех миллионах что могли за него получить
+9
-4
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Матвей Суицидин
Ответ soldat2212
Свое будущее? В Европе он сможет стать сильнее, но зарабатывать будет меньше все-равно. А зачем тогда становится сильнее, если не для того, что бы тебе больше платили?
это почему он не сможет в Европе больше зарабатывать? его вообще-то еще недавно катировали как одного из талантов поколения. даже в середняке топ 5 он сможет рпловскую зп поднимать
+4
0
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Three Days Grace
8 млн + процент с продажи и по рукам. Но, видимо, голландцы собираются задорого продать Арсена и не хотят давать большие проценты с будущего трансфера
+4
0
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froko
Ответ группа Последний День Недели
Ну так а смысл отдавать своего лучшего воспитанника за копейки? Тем более не в самый большой клуб. Между Мудриком(100кк) и Захой(8кк) действительно разница в 90 мультов? Не думаю. Рынок дурной. Украинец не стоит 100, но и Арс по такому рынку точно не 8.
Мудрик проявлял себя и на уровне сборных и в лч
А Захарян? Один яркий сезон в рпл
+5
-2
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Микель Венгер
Ответ группа Последний День Недели
Ну так а смысл отдавать своего лучшего воспитанника за копейки? Тем более не в самый большой клуб. Между Мудриком(100кк) и Захой(8кк) действительно разница в 90 мультов? Не думаю. Рынок дурной. Украинец не стоит 100, но и Арс по такому рынку точно не 8.
Захаряна покупает не топ-клуб, и у него всего год по контракту
+3
0
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Андрей Балабаев
Ответ dreamstep
Мудрик играл за Шахтер в ЛЧ, забивал. Захарян мучается в Динамо, без еврокубков. Отсюда и разница в цене.
К примеру Шатов играл за Зенит в ЛЧ, забивал. Тоже за 70 должны были купить? Мало ли кто где играл. В ЛЧ каждый год сотни игроков играют. И что за всех переплачивать? В трансфере клоуна в Челси футбольного смысла 0, тем более за такую цену. Чистый популизм от нового американского владельца-дилетанта
+4
-1
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Джон Хартсон
Ответ Фёдор Кузнецов
Динамо либо уверено что Захарян продлится, либо, я вообще не пойму что они делают
кажется, и в Динамо не понимают что они делают
+3
-1
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Андрей Балабаев
Ответ froko
Мудрик проявлял себя и на уровне сборных и в лч А Захарян? Один яркий сезон в рпл
Где он проявлял себя в ЛЧ? Что за выдумки? Даже за топового Халка столько не предлагали. Я понимаю тут многие на укров наяривают, но чуть-чуть думать надо. Где тогда предложения на десятки евро за Чалова были? Он себя ярче в ЛЧ показал.
+5
-3
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Pilgui 1970
Ответ Матвей Суицидин
у Захи через год контракт заканчивается, свое будущее он может сам испортить, подписав сейчас жирную продленку лет на 5.
По его такой игре,его надо отпускать....за 8.
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Bernie
Ответ dreamstep
Мудрик играл за Шахтер в ЛЧ, забивал. Захарян мучается в Динамо, без еврокубков. Отсюда и разница в цене.
Ты знаешь ск людей играют в ЛЧ и забивают ???
Астана,Кишинёв,Минск,София,Белград, Андорра…..
И ЧО???
А ск бразильцев и латиносов других НЕ играли в ЛЧ?
КАКИЕ НА* 100!!!!!! Лямов за это ютюбешное недоразумение ????
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Koulmann
Ответ Игорь Новиков
Ну вряд ли они его сейчас же Челси отдадут или еще кому. Сезон-два качать будут. Затем и процент нужен.
Думаем головой.
Зачем им отдавать большой процент от перепродажи, если они собственно для этого и покупают молодых и перспективных игроков?
Возьмут тогда кого-то другого.
Да и эти 20% даже при максимальной последующей цене в 30млн, составят 6 млн.
Лучше уж сейчас поторговаться за синицу в руке, то бишь за 2-4 млн.
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Evgen51Sever
Ответ Никита Королёв
Я думаю голландцы могут себе позволить столько заплатить.
Да, могут, за двоих других сопоставимых по уровню футболистов)
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Koulmann
Ответ группа Последний День Недели
Ну так а смысл отдавать своего лучшего воспитанника за копейки? Тем более не в самый большой клуб. Между Мудриком(100кк) и Захой(8кк) действительно разница в 90 мультов? Не думаю. Рынок дурной. Украинец не стоит 100, но и Арс по такому рынку точно не 8.
Мудрик играет на свободном рынке, пусть и переоценен, но это рыночная цена.
А у Захаряна - цена акционная, по известным причинам..
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