«Фейеноорд» о трансфере Захаряна: «Он возможен, но мы хотим платить приемлемую и конкурентоспособную цену, не более того»

В «Фейеноорде» прокомментировали ситуацию с возможным трансфером Арсена Захаряна.

«Наш клуб по-прежнему занят привлечением полузащитника «Динамо» и ряда других футболистов.

Приход россиянина и других игроков этим летом возможен, но «Фейеноорд» хочет платить приемлемую и конкурентоспособную цену за футболистов, не более того.

Суммы, которые были указаны ранее в СМИ, мы озвучивать не будем», – заявили в пресс-службе нидерландского клуба.

«Фейеноорд» не заплатит больше 8 млн евро за Захаряна. «Динамо» хочет не менее 15 млн