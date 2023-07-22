«Фейеноорд» о трансфере Захаряна: «Он возможен, но мы хотим платить приемлемую и конкурентоспособную цену, не более того»
В «Фейеноорде» прокомментировали ситуацию с возможным трансфером Арсена Захаряна.
«Наш клуб по-прежнему занят привлечением полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна и ряда других футболистов.
Приход россиянина и других игроков этим летом возможен, но «Фейеноорд» хочет платить приемлемую и конкурентоспособную цену за футболистов, не более того.
Суммы, которые были указаны ранее в СМИ, мы озвучивать не будем», – заявили в пресс-службе нидерландского клуба.
«Фейеноорд» не заплатит больше 8 млн евро за Захаряна. «Динамо» хочет не менее 15 млн
Между Мудриком(100кк) и Захой(8кк) действительно разница в 90 мультов? Не думаю. Рынок дурной. Украинец не стоит 100, но и Арс по такому рынку точно не 8.
А Захарян? Один яркий сезон в рпл
Астана,Кишинёв,Минск,София,Белград, Андорра…..
И ЧО???
А ск бразильцев и латиносов других НЕ играли в ЛЧ?
КАКИЕ НА* 100!!!!!! Лямов за это ютюбешное недоразумение ????
Зачем им отдавать большой процент от перепродажи, если они собственно для этого и покупают молодых и перспективных игроков?
Возьмут тогда кого-то другого.
Да и эти 20% даже при максимальной последующей цене в 30млн, составят 6 млн.
Лучше уж сейчас поторговаться за синицу в руке, то бишь за 2-4 млн.
А у Захаряна - цена акционная, по известным причинам..