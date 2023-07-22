Федотов о пенальти «Урала»: «Мухин не мог убрать руку, это вопреки человеческому движению тела»
Владимир Федотов прокомментировал пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Уралом».
На 51-й минуте полузащитник армейцев Максим Мухин сыграл рукой в своей штрафной площади. Главный арбитр матча Алексей Амелин посмотрел видеоповтор эпизода, после чего указал на точку.
Хавбек «Урала» Даниел Мишкич реализовал пенальти, пробив по центру. Игорь Акинфеев прыгнул в угол.
– Насколько важна потеря Виллиана Роши?
– У нас не так много игроков, нам каждый футболист дорог, тем более столп обороны.
Думаю, что мы сопернику ничего не позволили, вся острота была после стандартных положений.
Немного карты нам спутал 11‑метровый, который поставил ЦСКА в непростое положение.
Не понимаю, что игрок должен сделать, когда мяч ему с 30 сантиметров попадает в руку от игрока, который играет пяткой. Это непредсказуемо, [Мухин] не мог убрать руку, это вопреки человеческому движению тела. Но судьи распорядились таким образом.
Мы проявили характер, забили один гол. Все было рядышком, не хватило более разумных и качественных доставок с флангов, – сказал главный тренер ЦСКА.
А Мухин провел шикарный матч против Зенита, хоть и просто много бегал
Всё тут было логично
Вообще никаких вопросов к Федотову быть не может, кроме вопроса, что его вообще держит в этой команде с такими руководителями
Кучаев сегодня был бесполезен потому, что Федотов продолжил грузить вперёд после ухода Зе, а Гайч не умеет цепляться от слова совсем, вот и мяч перестал держаться, ни Кучаев, ни Чалов его не получали в ноги.
Очевидно, что пенальти за попадание мяча в руку при естественных движениях игроков, да ещё от каких-то случайных отскоков - идиотизм. Тем более если это не прерванный навес или прострел. Так что вопль Федотова и других пострадавших в таких случаях понятен, но не имеет значения при сегодняшних трактовках.
Полагаю, что рано или поздно футбольный арбитраж придёт к единственно правильному решению - наказуема должна быть лишь УМЫШЛЕННАЯ ИГРА РУКОЙ. О каком умысле в данном эпизоде может быть речь, если действительно отскок был не более чем на полметра.
Здесь у Мухина был только один шанс. Если судья показал, что Кики бил намеренно в руку с близкого состояния. В остальных случаях, учитывая положение руки(не прижата к телу)-без шансов.