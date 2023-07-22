Федотов о пенальти «Урала»: «Мухин не мог убрать руку, это вопреки человеческому движению тела»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия судьи Урал Владимир Федотов Алексей Амелин Матч ТВ Виллиан да Силва Роша Максим Мухин Футбол

Владимир Федотов прокомментировал пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Уралом».

На 51-й минуте полузащитник армейцев Максим Мухин сыграл рукой в своей штрафной площади. Главный арбитр матча Алексей Амелин посмотрел видеоповтор эпизода, после чего указал на точку. 

Хавбек «Урала» Даниел Мишкич реализовал пенальти, пробив по центру. Игорь Акинфеев прыгнул в угол. 

– Насколько важна потеря Виллиана Роши?

– У нас не так много игроков, нам каждый футболист дорог, тем более столп обороны.

Думаю, что мы сопернику ничего не позволили, вся острота была после стандартных положений.

Немного карты нам спутал 11‑метровый, который поставил ЦСКА в непростое положение.

Не понимаю, что игрок должен сделать, когда мяч ему с 30 сантиметров попадает в руку от игрока, который играет пяткой. Это непредсказуемо, [Мухин] не мог убрать руку, это вопреки человеческому движению тела. Но судьи распорядились таким образом.

Мы проявили характер, забили один гол. Все было рядышком, не хватило более разумных и качественных доставок с флангов, – сказал главный тренер ЦСКА. 

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28 комментариев

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Александр Самсонов
"Раз судья поставил, значит было! " ( не помню кто сказал)))
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Не уверен!!
Если это не чистая рука - то вообще о чем может быть разговор? Все пенальти в сторону своего клуба не правильные, все пенальти в сторону противника правильные? Так чтоли?
+43
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Shuller18
Если бы рука была статична мб обошлось, а так Мухин фактически ею откинул мяч вперёд. Другой вопрос: а какого хрена Мухин вообще делает в стартовом составе, ещё и на позиции инсайда, и это в кои-то веки при живом Кучаеве? У нас итак нападение не особо изобретательное, так Федотов его ещё больше ограничивает бездарем Мухиным, не умеющим ничего, кроме как врезаться в соперников.
+25
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IlyaGrain
Играть надо лучше, а не судью винить !
+9
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lovec23
Когда Федотов начинает жаловаться на судейство , то вспоминаются его слова после матча со Спартаком .
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Влад Безруков
Ответ Shuller18
Если бы рука была статична мб обошлось, а так Мухин фактически ею откинул мяч вперёд. Другой вопрос: а какого хрена Мухин вообще делает в стартовом составе, ещё и на позиции инсайда, и это в кои-то веки при живом Кучаеве? У нас итак нападение не особо изобретательное, так Федотов его ещё больше ограничивает бездарем Мухиным, не умеющим ничего, кроме как врезаться в соперников.
Но ведь Кучаев вышел и ничего не создал
А Мухин провел шикарный матч против Зенита, хоть и просто много бегал
Всё тут было логично
Вообще никаких вопросов к Федотову быть не может, кроме вопроса, что его вообще держит в этой команде с такими руководителями
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ezheloko
Можно понять Федотова, но увы правила таковы, что не важно с какого расстояния мяч попадает в руку, если она отставлена в сторону и прерывает полет мяча. Стечение обстоятельств, в штрафной держи руки за спиной
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Ivan Petrov
Ответ Александр Самсонов
"Раз судья поставил, значит было! " ( не помню кто сказал)))
Какой то конюх
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D17*MAD
чем-то Луческу напоминает)
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Jovana Jovičić
Там он в обе руки попал, хватит
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Shuller18
Ответ Влад Безруков
Но ведь Кучаев вышел и ничего не создал А Мухин провел шикарный матч против Зенита, хоть и просто много бегал Всё тут было логично Вообще никаких вопросов к Федотову быть не может, кроме вопроса, что его вообще держит в этой команде с такими руководителями
Да в чем прямо шикарный матч Мухина против Зенита был? В том, что он в кои-то веки не засрал ничего? Футболист уровня Первой лиги.
Кучаев сегодня был бесполезен потому, что Федотов продолжил грузить вперёд после ухода Зе, а Гайч не умеет цепляться от слова совсем, вот и мяч перестал держаться, ни Кучаев, ни Чалов его не получали в ноги.
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Йоахим Ференц
Ответ Shuller18
Так Федотов вроде не говорит, что пенальти левый, просто удивляется трактовкам
Шульц, где сбруя и уздечки, с***?!
+1
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Serg101
Ответ Shuller18
Если бы рука была статична мб обошлось, а так Мухин фактически ею откинул мяч вперёд. Другой вопрос: а какого хрена Мухин вообще делает в стартовом составе, ещё и на позиции инсайда, и это в кои-то веки при живом Кучаеве? У нас итак нападение не особо изобретательное, так Федотов его ещё больше ограничивает бездарем Мухиным, не умеющим ничего, кроме как врезаться в соперников.
Чего придумываешь, он не играл в мяч, а мяч попал после игры игроком Урала с расстояния около полу метра в руку Мухина.
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Roma Frolov
Ответ Shuller18
Если бы рука была статична мб обошлось, а так Мухин фактически ею откинул мяч вперёд. Другой вопрос: а какого хрена Мухин вообще делает в стартовом составе, ещё и на позиции инсайда, и это в кои-то веки при живом Кучаеве? У нас итак нападение не особо изобретательное, так Федотов его ещё больше ограничивает бездарем Мухиным, не умеющим ничего, кроме как врезаться в соперников.
Я лично против Мухина но если не кого ставить то приходится ставить именно его тут вывод один где трансферы ведь без них ну просто не как тем более после ухода Медины который и навесить мог да и с ударом у него всё было более менее.
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Roma Frolov
Ответ Shuller18
Так Федотов вроде не говорит, что пенальти левый, просто удивляется трактовкам
Я вот руководство вообще не понимаю ну продаёте вы игрока хер с вами но вы замену то найдёте а то получается игрока отдали а сами с хером остались где логика не понимаю?
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Marduhai
Безотносительно к этому матчу ...
Очевидно, что пенальти за попадание мяча в руку при естественных движениях игроков, да ещё от каких-то случайных отскоков - идиотизм. Тем более если это не прерванный навес или прострел. Так что вопль Федотова и других пострадавших в таких случаях понятен, но не имеет значения при сегодняшних трактовках.
Полагаю, что рано или поздно футбольный арбитраж придёт к единственно правильному решению - наказуема должна быть лишь УМЫШЛЕННАЯ ИГРА РУКОЙ. О каком умысле в данном эпизоде может быть речь, если действительно отскок был не более чем на полметра.
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futbol67
Считали что у нас одна из лучших линий в лиге - это оборона. Минус Дивеев, минус Роша и писец. Чемпионат начинаем без защиты. В середине поля минус 3 (Обляков, Медина, Караскаль) и моментов даже толком создать не можем. О нападении вообще лучше промолчать, Чалов форму не набрал, а Гайч и Заболотный больше помогают защите противника. Итог: нужны либо приобретения, либо наигрывать молодёжь Лукин, Ушаков, Арбузов и т.д. Через полтора два месяца может наберётся боеспособный коллектив!
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fussballer
Если судья назначил, значит пенальти был.
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SALTAN
Намеренно руками редко играют. Обычно мяч попадает в руку неожиданно.
Здесь у Мухина был только один шанс. Если судья показал, что Кики бил намеренно в руку с близкого состояния. В остальных случаях, учитывая положение руки(не прижата к телу)-без шансов.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ноет. Пенальти 100%
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Hakuna Matata!
Мячик там прыгал скакал
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Роман Ахмедов
разнылся...
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