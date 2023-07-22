Федотов о пенальти «Урала»: «Мухин не мог убрать руку, это вопреки человеческому движению тела»

Владимир Федотов прокомментировал пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Уралом».

На 51-й минуте полузащитник армейцев сыграл рукой в своей штрафной площади. Главный арбитр матча Алексей Амелин посмотрел видеоповтор эпизода, после чего указал на точку.

Хавбек « » Даниел Мишкич реализовал пенальти, пробив по центру. Игорь Акинфеев прыгнул в угол.

– Насколько важна потеря ?

– У нас не так много игроков, нам каждый футболист дорог, тем более столп обороны.

Думаю, что мы сопернику ничего не позволили, вся острота была после стандартных положений.

Немного карты нам спутал 11‑метровый, который поставил в непростое положение.

Не понимаю, что игрок должен сделать, когда мяч ему с 30 сантиметров попадает в руку от игрока, который играет пяткой. Это непредсказуемо, [Мухин] не мог убрать руку, это вопреки человеческому движению тела. Но судьи распорядились таким образом.

Мы проявили характер, забили один гол. Все было рядышком, не хватило более разумных и качественных доставок с флангов, – сказал главный тренер ЦСКА.