ЦСКА после ошибки Акинфеева пропустил от «Урала» – вратарь не дотянулся до мяча при угловом, Аюпов забил в пустые
Игорь Акинфеев совершил результативную ошибку в 1-м туре Мир РПЛ.
ЦСКА играет с «Уралом» на выезде в рамках 1-го тура чемпионата России (0:1, первый тайм).
На 21-й минуте вратарь Акинфеев совершил ошибку при подаче углового – он не дотянулся до мяча после подачи Александра Юшина. Находившийся за спиной голкипера Тимур Аюпов головой переправил мяч в пустые ворота.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Юшин начнет попадать в ворота ЦСКА и кирдык будет ЦСКА.
Такая же история, у меня еще Чалов там. Видимо не забьет
супер/вратарь, у которого детских ошибок на всех вратарей лиги и супер/форвард, по два мячика за сезон.
Кадровых потерь оч много