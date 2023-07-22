ЦСКА после ошибки Акинфеева пропустил от «Урала» – вратарь не дотянулся до мяча при угловом, Аюпов забил в пустые

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Урал Александр Юшин Тимур Аюпов Футбол

Игорь Акинфеев совершил результативную ошибку в 1-м туре Мир РПЛ.

ЦСКА играет с «Уралом» на выезде в рамках 1-го тура чемпионата России (0:1, первый тайм). 

На 21-й минуте вратарь Акинфеев совершил ошибку при подаче углового – он не дотянулся до мяча после подачи Александра Юшина. Находившийся за спиной голкипера Тимур Аюпов головой переправил мяч в пустые ворота. 

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

42 комментария

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Дядя ТУРА
не стоит сильно критиковать Акинфеева. молодой неопытный голкипер. ещё все впереди. научится
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_BoSToN_44
Все нормально, просто я его в фентэзи взял
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Британский шпион
Ответ Домоседов
Кричал ли он после этого на защитников по привычке?
Как минимум на повторе уже поворачивался к Мойзесу и Роше еще до того, как мяч влетел в ворота. В последние несколько лет лучший навык у него, чего уж там.
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+14
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TheSportNik
Не одного удара в створ и Акинфеев в своем репертуаре, но самое забавное, что комментаторы отмазывают голкипера, типа виновата защита.
Юшин начнет попадать в ворота ЦСКА и кирдык будет ЦСКА.
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Андрей Катков
Дал маху
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Дядя ТУРА
Ответ Direct free kick
Всего на год старше Маринатки Гильерме
ЭТОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!!!
+11
-3
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Hakuna Matata!
Ответ _BoSToN_44
Все нормально, просто я его в фентэзи взял
такая же шляпа 😁
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Британский шпион
Ответ Тим94
А в центре обороны никого во время углового
В каком центре обороны? Мяч во вратарскую зону прилетел.
+6
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Домоседов
Кричал ли он после этого на защитников по привычке?
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+5
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Max Zhomkov
ошибка Игоря
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Арсений Чернобаев
как я люблю эту страну! вместо того, что бы на главном телеканале страны показать интересный матч они показывают чемпионат Москвы по теннису. в принципе, я не удивлён. если ты не из Москвы, питера, или сочи то можно смело прыгать с моста, и пусть блокируют за это высказывание
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Британский шпион
Ответ Тим94
а центр обороны не может быть во вратарской зоне?
Не может, это зона ответственности вратаря, если вратарь не может сделать 3 шага и прервать сравнительно легкую подачу, возникают вопросы к его компетентности
+2
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Ganibale
Ответ _BoSToN_44
Все нормально, просто я его в фентэзи взял
Понимаю)
Такая же история, у меня еще Чалов там. Видимо не забьет
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Регион-36
Акинфеев - Заболотный. Два диПила, это сила !
супер/вратарь, у которого детских ошибок на всех вратарей лиги и супер/форвард, по два мячика за сезон.
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Ничего страшного. Надо на старте сезона потерять кучу очков, потому что играть некем. Выпускать некого, зато продавать - это всегда пожалуйста. Состав укомплектован, кучерявый рад и проснется только к концу отпусков - к закрытию ТО может косточку бросят и привезут кого-нибудь.
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Британский шпион
Ответ Pravdorub Victorovich
А если вратарь прыгнул за мячом, но не дотянулся, то это тоже результаьивная ошибка?? Ерунду сочиняют, а обиженки бегут грязь разводить, ведь тот же Игорь у них как ком в горле 20 лет. Или вернее кочерга в пятой точке.
У кого «у них»? Заговоры будем сочинять, как мясные?
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Британский шпион
Главное, что не забыл наорать на защитников. У священной коровы всегда все виноваты вокруг, кроме него.
+4
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Vagner01
А где защитники были? Почему забили с метра в пустые? И Зе чучело конечно с двух метров головой попасть не может! Надо Адольфо выпускать!
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zanuda59
Акела промахнулся!
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Игорь Михайлов
Бывает
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Николай Карпов
Игаааааааааарь!
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Mikko
Ответ Дядя ТУРА
не стоит сильно критиковать Акинфеева. молодой неопытный голкипер. ещё все впереди. научится
Низкорослый уж больно, ниче, подрастет....
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Step_up
Игарь!!!
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kemal_spartak
Еще Роша травмировался.
Кадровых потерь оч много
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Кую коней
Ответ _BoSToN_44
Все нормально, просто я его в фентэзи взял
Эмм, а назови-ка весь свой состав плз. Что-то мне подсказывает что надо с ним ознакомиться срочно
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