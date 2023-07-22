Игорь Акинфеев совершил результативную ошибку в 1-м туре Мир РПЛ.

играет с « » на выезде в рамках 1-го тура чемпионата России (0:1, первый тайм).

На 21-й минуте вратарь совершил ошибку при подаче углового – он не дотянулся до мяча после подачи . Находившийся за спиной голкипера головой переправил мяч в пустые ворота.

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