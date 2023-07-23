«Перед штрафным Месси я сказал одноклубнику: «Так начинается фильм». Это безумие. Все просили футболку Лео и даже шорты украли». Хавбек «Интера» Кремаски о дебюте форварда
Хавбек «Интер Майами» Бенджамин Кремаски рассказал о реакции на Лионеля Месси.
Аргентинский форвард дебютировал за новую команду в игре с «Крус Асуль» в Кубке лиг и ударом со штрафного в добавленное время принес ей победу – 2:1.
«Все просили его футболку. Они даже украли его шорты», – сказал 18-летний футболист о происходившем в раздевалке после матча.
Полузащитник также рассказал, что почувствовал, когда Месси выпустили именно вместо него.
«Я счастлив. Я как в фильм попал. Когда меня заменили, я больше не был партнером – я стал еще одним болельщиком.
Я хотел поиграть с ним. Когда увидел номер на табло, сказал: «Эх, жаль». Но поприветствовать Месси – это была мечта, настоящее безумие. Я поцеловал его и сказал: «Задай им, Лео». С ума сойти.
Перед его штрафным ударом я сказал одноклубнику: «Вот так все и начинается, так начинается фильм». Надеюсь, все закончится наилучшим образом», – заявил Кремаски.
так жалко
Ну реально же был крутой гол и развязка в первом матче за Майами , как в голивудском триллере !
Проект UEFA закончился, начался проект FIFA?)