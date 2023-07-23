«Перед штрафным Месси я сказал одноклубнику: «Так начинается фильм». Это безумие. Все просили футболку Лео и даже шорты украли». Хавбек «Интера» Кремаски о дебюте форварда

Хавбек «Интер Майами» Бенджамин Кремаски рассказал о реакции на Лионеля Месси.

Аргентинский форвард дебютировал за новую команду в игре с « » в Кубке лиг и ударом со штрафного в добавленное время принес ей победу – 2:1.

«Все просили его футболку. Они даже украли его шорты», – сказал 18-летний футболист о происходившем в раздевалке после матча.

Полузащитник также рассказал, что почувствовал, когда Месси выпустили именно вместо него.

«Я счастлив. Я как в фильм попал. Когда меня заменили, я больше не был партнером – я стал еще одним болельщиком.

Я хотел поиграть с ним. Когда увидел номер на табло, сказал: «Эх, жаль». Но поприветствовать – это была мечта, настоящее безумие. Я поцеловал его и сказал: «Задай им, Лео». С ума сойти.

Перед его штрафным ударом я сказал одноклубнику: «Вот так все и начинается, так начинается фильм». Надеюсь, все закончится наилучшим образом», – заявил Кремаски.