«Перед штрафным Месси я сказал одноклубнику: «Так начинается фильм». Это безумие. Все просили футболку Лео и даже шорты украли». Хавбек «Интера» Кремаски о дебюте форварда

Теги МЛС Лионель Месси Крус Асуль Интер Майами Футбол

Хавбек «Интер Майами» Бенджамин Кремаски рассказал о реакции на Лионеля Месси.

Аргентинский форвард дебютировал за новую команду в игре с «Крус Асуль» в Кубке лиг и ударом со штрафного в добавленное время принес ей победу – 2:1.

«Все просили его футболку. Они даже украли его шорты», – сказал 18-летний футболист о происходившем в раздевалке после матча.

Полузащитник также рассказал, что почувствовал, когда Месси выпустили именно вместо него.

«Я счастлив. Я как в фильм попал. Когда меня заменили, я больше не был партнером – я стал еще одним болельщиком.

Я хотел поиграть с ним. Когда увидел номер на табло, сказал: «Эх, жаль». Но поприветствовать Месси – это была мечта, настоящее безумие. Я поцеловал его и сказал: «Задай им, Лео». С ума сойти.

Перед его штрафным ударом я сказал одноклубнику: «Вот так все и начинается, так начинается фильм». Надеюсь, все закончится наилучшим образом», – заявил Кремаски.

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13 комментариев

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Михо
Вопрос- кто эти они, которые украли его шорты🤷🏻‍♂️
+9
-1
+8
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Blaumerc
Ответ Merdan J
Месси проекть ФИФА
😆😆😆
так жалко
+6
-2
+4
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Михо
Вопрос- кто эти они, которые украли его шорты🤷🏻‍♂️
Ну, иногда у Месси пытались украсть шорты прям на поле. Но судья вмешивался и раздавал карточки за такие срывы атак😄
+2
0
+2
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OldRedWhite
Вот, бесовы дети в комментариях )))
Ну реально же был крутой гол и развязка в первом матче за Майами , как в голивудском триллере !
0
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0
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*** Ruslan ***
Ответ Merdan J
Месси проекть ФИФА
А где смайлик😭 в конце?
Проект UEFA закончился, начался проект FIFA?)
0
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