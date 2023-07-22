«Астон Вилла» купила Диаби. «Байер» получит 50+10 млн евро, контракт с вингером – на 5 лет

Теги Байер Астон Вилла премьер-лига Англия бундеслига Германия трансферы Мусса Диаби Футбол

Мусса Диаби присоединился к «Астон Вилле».

Английский клуб объявил о трансфере вингера «Байера».

Сообщалось, что немецкий клуб получит за 24-летнего футболиста 50 млн евро, еще 10 млн предусмотрены в качестве бонусов. Контракт с игроком рассчитан на пять сезонов.

В Бундеслиге-2022/23 Диаби провел 33 игры, забив 9 голов и отдав 8 результативных пасов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: avfc.co.uk

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25 комментариев

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dr. cage
Ответ Человек1991
Хорошая атака у Астон Виллы собралась : Коутиньо, Бэйли , Диаби , Буэндия , Уоткинс. Да и полузащита неплоха Дуглас ,Тилеманс, Дэндонкер, Макгинн , Рэмзи . Да и защита на уровне Пау Торрес , Мингз, Конса, Динь , Кэш. Да и вратарь Чемпион Мира Мартинес ))
Да и тренер там, не последний человек в футболе))
+35
0
+35
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Человек1991
Хорошая атака у Астон Виллы собралась : Коутиньо, Бэйли , Диаби , Буэндия , Уоткинс. Да и полузащита неплоха Дуглас ,Тилеманс, Дэндонкер, Макгинн , Рэмзи . Да и защита на уровне Пау Торрес , Мингз, Конса, Динь , Кэш. Да и вратарь Чемпион Мира Мартинес ))
+36
-2
+34
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Glukinho
Ответ Док163
Хм. Лишь бы не стал ещё одним Бейли.
лишь бы не стал ещё одним Диаби
+14
0
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Анонимус100207
Кажется я знаю победителей Лиги Европы 2024/25.
+2
0
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Док163
Хм. Лишь бы не стал ещё одним Бейли.
+2
0
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The Best
Ответ BZB
Эмери готовится пошуметь в АПЛ.
Он уже пошумел,вывел команду со дна таблицы в еврокубки.А с таким усилением может спокойно взять Лигу Конференций чего и желаю Астон Вилле.
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titov-and-trubach
Псж лучше купит пляжников еще, чем своих ребят вернет. Ей богу, самый бездарный менеджмент в Европе.
+1
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BZB
Эмери готовится пошуметь в АПЛ.
+1
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corazón blanco
Ответ Kikilboka
По составу команда может и за ЛЧ пободаться, но Вилла не в первый раз собирает боевой состав, а шаг вперёд сделать не может, как и Эвертон
Вы скорее всего с Вест Хэмом путаете клубы, но не мудрено, цвета похожи. Вилла никогда раньше таких грандиозных покупок, как в это ТО не проводила. В отличии от молотобойцев и ирисок.
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arsenal.ave
У АВ эмблема стала в форме круга, зачем так сделали? Была лучше
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Тухель
Ответ Kikilboka
По составу команда может и за ЛЧ пободаться, но Вилла не в первый раз собирает боевой состав, а шаг вперёд сделать не может, как и Эвертон
Шаг вперед? АВ последний раз попадала в Еврокубки в сезоне 2009/2010, а это было 13 лет назад и было до вылета в Чемпионшип. После возвращения позиции АВ 17, 11, 14 и в прошлом сезоне 7 это огромный шаг вперед + если бы Эмери был бы сразу, то могли и чуть выше быть.
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Итачи Учиха
Ответ Человек1991
Хорошая атака у Астон Виллы собралась : Коутиньо, Бэйли , Диаби , Буэндия , Уоткинс. Да и полузащита неплоха Дуглас ,Тилеманс, Дэндонкер, Макгинн , Рэмзи . Да и защита на уровне Пау Торрес , Мингз, Конса, Динь , Кэш. Да и вратарь Чемпион Мира Мартинес ))
Диего Карлоса забыл. Если после травмы вернёт форму времен Севильи, когда вместе с Кунде все выжигали
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NIRVANA
Ответ Человек1991
Хорошая атака у Астон Виллы собралась : Коутиньо, Бэйли , Диаби , Буэндия , Уоткинс. Да и полузащита неплоха Дуглас ,Тилеманс, Дэндонкер, Макгинн , Рэмзи . Да и защита на уровне Пау Торрес , Мингз, Конса, Динь , Кэш. Да и вратарь Чемпион Мира Мартинес ))
Хорошо пошло))
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ВандэрФёльдэр
Ответ Человек1991
Хорошая атака у Астон Виллы собралась : Коутиньо, Бэйли , Диаби , Буэндия , Уоткинс. Да и полузащита неплоха Дуглас ,Тилеманс, Дэндонкер, Макгинн , Рэмзи . Да и защита на уровне Пау Торрес , Мингз, Конса, Динь , Кэш. Да и вратарь Чемпион Мира Мартинес ))
Бубакар Камара и Эзри Конса еще в порядке
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Kikilboka
Ответ Человек1991
Хорошая атака у Астон Виллы собралась : Коутиньо, Бэйли , Диаби , Буэндия , Уоткинс. Да и полузащита неплоха Дуглас ,Тилеманс, Дэндонкер, Макгинн , Рэмзи . Да и защита на уровне Пау Торрес , Мингз, Конса, Динь , Кэш. Да и вратарь Чемпион Мира Мартинес ))
По составу команда может и за ЛЧ пободаться, но Вилла не в первый раз собирает боевой состав, а шаг вперёд сделать не может, как и Эвертон
+1
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kramd
Летс гоооо, начал болеть за Ав в 21 году, и не пожалел, удачи парням!
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Стахович
Астон Вилла офигела.Околотопный состав уже собрали.Наверно Клопп с таким составом замахнулся бы на зону ЛЧ,а с Эмери хз как будет
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cektor
Хороший трансфер
Пошумят в этом сезоне
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Ivchev
Вилла навяжет борьбу как минимум на ЛЕ, при удачном стечении обстоятельств и для ЛЧ
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