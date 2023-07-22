«Астон Вилла» купила Диаби. «Байер» получит 50+10 млн евро, контракт с вингером – на 5 лет

Мусса Диаби присоединился к «Астон Вилле».

Английский клуб объявил о трансфере вингера « ».

Сообщалось, что немецкий клуб получит за 24-летнего футболиста 50 млн евро, еще 10 млн предусмотрены в качестве бонусов. Контракт с игроком рассчитан на пять сезонов.

В Бундеслиге-2022/23 провел 33 игры, забив 9 голов и отдав 8 результативных пасов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: avfc.co.uk