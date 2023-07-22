«Астон Вилла» купила Диаби. «Байер» получит 50+10 млн евро, контракт с вингером – на 5 лет
Мусса Диаби присоединился к «Астон Вилле».
Английский клуб объявил о трансфере вингера «Байера».
Сообщалось, что немецкий клуб получит за 24-летнего футболиста 50 млн евро, еще 10 млн предусмотрены в качестве бонусов. Контракт с игроком рассчитан на пять сезонов.
В Бундеслиге-2022/23 Диаби провел 33 игры, забив 9 голов и отдав 8 результативных пасов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: avfc.co.uk
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