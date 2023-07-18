«Астон Вилла» улучшила предложение по Диаби до 50 млн евро. Вингер «Байера» – главная цель Эмери

Теги Байер Астон Вилла премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Унаи Эмери Мусса Диаби деньги Футбол

«Астон Вилла» сделала улучшенное предложение о трансфере вингера «Байера» Муссы Диаби.

По данным The Athletic, английский клуб сделал второе предложение о трансфере француза на 50 млн евро.

На переходе Диаби настаивает тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери, он считает Муссу главной целью. Переговоры продолжаются.

Ранее «Астон Вилла» предложила 35+10 млн евро, но получила отказ от «Байера». 

Также подписать игрока хочет «Аль-Наср» – саудовский клуб предлагал за вингера 38+5 млн евро.

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10 комментариев

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Олег Комисаров
Ответ Пепси пеналдувич
Думаеш войдут в топ 6?
Лигу Европы возьмут 😀
+6
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Yu123
70 минимум
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rigobersong
Пау Торрес, Тилеманс, теперб и Диаби просто шикарные усиления у Виллы в этом сезоне:)
+6
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Чёрный тюльпан
На нынешнем рынке он миллионов 60-70 точно стоит, так что Астон Вилла всё ещё далека от реальной цены. Если жестить, как с трансферами Антони и Мудрика, то можно смело и 100-ку требовать, но проблема в том, что купить его хотят не МЮ или Челси.
+3
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хавбек+
Диаби, Бэйли только по прямой бегать умеют, для АПЛ сойдет
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Поцелуй Оздоева
Бэйли было мало.
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QWertY
Вот будет смешно, когда Эмери со своей бандой обставит охолощенных пушкарей))
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soulruins
Ппри том, что у них на правом фланге уже есть когда-то хайповый Бэйли... Мешки!
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#SharkTeam
Скоро Вилла начнет перехватывать игроков у реала
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