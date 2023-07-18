«Астон Вилла» улучшила предложение по Диаби до 50 млн евро. Вингер «Байера» – главная цель Эмери
«Астон Вилла» сделала улучшенное предложение о трансфере вингера «Байера» Муссы Диаби.
По данным The Athletic, английский клуб сделал второе предложение о трансфере француза на 50 млн евро.
На переходе Диаби настаивает тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери, он считает Муссу главной целью. Переговоры продолжаются.
Ранее «Астон Вилла» предложила 35+10 млн евро, но получила отказ от «Байера».
Также подписать игрока хочет «Аль-Наср» – саудовский клуб предлагал за вингера 38+5 млн евро.
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