Диаби решил перейти в «Астон Виллу», а не в «Аль-Наср». Англичане заплатят «Байеру» 50+10 млн евро за вингера

Вингер Мусса Диаби присоединится к «Астон Вилле».

Английский клуб конкурировал с « » из Саудовской Аравии за трансфер 24-летнего футболиста. Диаби принял решение перейти в команду из Бирмингема, сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хокинс.

« » заплатит « » 50 миллионов евро за трансфер француза, в рамках сделки также предусмотрены бонусные выплаты на сумму 10 миллионов евро. Игрок пройдет медосмотр в ближайшие дни и подпишет пятилетний контракт с новым клубом.

В минувшем сезоне Бундеслиги Диаби провел 33 матча, отличившись 9 голами и 8 результативными передачами. Подробную статистику футболиста можно найти здесь.