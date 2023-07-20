Диаби решил перейти в «Астон Виллу», а не в «Аль-Наср». Англичане заплатят «Байеру» 50+10 млн евро за вингера

Теги Байер Астон Вилла премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Мусса Диаби Футбол

Вингер Мусса Диаби присоединится к «Астон Вилле».

Английский клуб конкурировал с «Аль-Насром» из Саудовской Аравии за трансфер 24-летнего футболиста. Диаби принял решение перейти в команду из Бирмингема, сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хокинс. 

«Вилла» заплатит «Байеру» 50 миллионов евро за трансфер француза, в рамках сделки также предусмотрены бонусные выплаты на сумму 10 миллионов евро. Игрок пройдет медосмотр в ближайшие дни и подпишет пятилетний контракт с новым клубом.

В минувшем сезоне Бундеслиги Диаби провел 33 матча, отличившись 9 голами и 8 результативными передачами. Подробную статистику футболиста можно найти здесь

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18 комментариев

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Born is the King
Адекватная цена. Вилла просто топово усилилась за это ТО
+14
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+14
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trick00
Правильно!такой игрок должен играть в лучшей лиге мира,а не в пустыне
+7
-2
+5
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Не придумал...
топ трансфер
+5
-1
+4
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Николай Климов
Да у них Бэйли такой же, тоже с Леверкузена, зачем...
+4
-2
+2
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rude.
Ответ Николай Климов
Да у них Бэйли такой же, тоже с Леверкузена, зачем...
Ротация...у вилланов евросезон будет.
+3
-1
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grinch
красавчик
+1
0
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Айрат Ситдиков
Ответ Николай Климов
Да у них Бэйли такой же, тоже с Леверкузена, зачем...
Бейли уже все, можно спихнуть арабам его за 20ку
+1
0
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Паша
Вилла идет ва-банк. Теперь понятно, почему Эмери туда бежал теряя тапки из нищего Вильяреала
+2
-2
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The Best
За Виллой буду следить в следующем сезоне,топово усилились в этом ТО 👏👏👏
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zzzeeerrrooo
Ответ Николай Климов
Да у них Бэйли такой же, тоже с Леверкузена, зачем...
реактивные фланги для победы в ЛЕ вот зачем
с Эмери это будет топ 4 АПЛ
состав неплохо укрепили
+4
-4
0
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Николай Климов
Ответ zzzeeerrrooo
реактивные фланги для победы в ЛЕ вот зачем с Эмери это будет топ 4 АПЛ состав неплохо укрепили
по мне так они близнецы-братья со скидкой на уровень
0
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