Диаби решил перейти в «Астон Виллу», а не в «Аль-Наср». Англичане заплатят «Байеру» 50+10 млн евро за вингера
Вингер Мусса Диаби присоединится к «Астон Вилле».
Английский клуб конкурировал с «Аль-Насром» из Саудовской Аравии за трансфер 24-летнего футболиста. Диаби принял решение перейти в команду из Бирмингема, сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хокинс.
«Вилла» заплатит «Байеру» 50 миллионов евро за трансфер француза, в рамках сделки также предусмотрены бонусные выплаты на сумму 10 миллионов евро. Игрок пройдет медосмотр в ближайшие дни и подпишет пятилетний контракт с новым клубом.
В минувшем сезоне Бундеслиги Диаби провел 33 матча, отличившись 9 голами и 8 результативными передачами. Подробную статистику футболиста можно найти здесь.
с Эмери это будет топ 4 АПЛ
состав неплохо укрепили