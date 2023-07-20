«Астон Вилла» согласовала трансфер Диаби за 50 млн евро. «Аль-Наср» предложил «Байеру» 43 млн и бонусы, ведутся переговоры

Теги Байер Астон Вилла премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Рамон Родригес Мончи высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Мусса Диаби деньги Футбол

«Астон Вилла» и «Байер» согласовали трансфер Муссы Диаби.

По информации RMC Sport, сумма трансфера составит 50 миллионов евро с учетом бонусов. Новый спортивный директор «Астон Виллы» Мончи хочет закрыть сделку по Диаби как можно быстрее.

Также сообщается об интересе к вингеру «Байера» со стороны «Аль-Насра». По данным инсайдера Фабрицио Романо, саудовский клуб предложил за Диаби 43 миллиона евро без учета бонусов.

В данный момент клубы ведут переговоры о структуре выплат, но «Астон Вилла» надеется опередить «Аль-Наср» в борьбе за вингера.

Ожидается, что Мусса Диаби примет решение в ближайшие дни. Со статистикой 24-летнего вингера можно ознакомиться здесь.

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3 комментария

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Cearvm
Несправедливо. Клубы АПЛ должны как-то умещаться в ФФП, а у саудовской лиги нет никаких ограничений. ФИФА планирует что-то делать вообще? Остальные лиги в принципе ничего не могут противопоставить, там доходы гораздо ниже.
+5
-2
+3
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XavIniesta2008-2015
Теорема Эскобара. Две съехавших с катушек лиги, выбор между пенсией в 24 года и игрой у топового, но всё таки автобусника
Желаю Диаби остаться в Байере
+4
-2
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rigobersong
Ответ Cearvm
Несправедливо. Клубы АПЛ должны как-то умещаться в ФФП, а у саудовской лиги нет никаких ограничений. ФИФА планирует что-то делать вообще? Остальные лиги в принципе ничего не могут противопоставить, там доходы гораздо ниже.
Что может сделать фифа, запретить участие в клубном ЧМ?:))🤣🤣🤣
+4
-4
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