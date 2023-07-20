«Астон Вилла» согласовала трансфер Диаби за 50 млн евро. «Аль-Наср» предложил «Байеру» 43 млн и бонусы, ведутся переговоры

«Астон Вилла» и «Байер» согласовали трансфер Муссы Диаби.

По информации RMC Sport, сумма трансфера составит 50 миллионов евро с учетом бонусов. Новый спортивный директор « » хочет закрыть сделку по Диаби как можно быстрее.

Также сообщается об интересе к вингеру « » со стороны «Аль-Насра». По данным инсайдера Фабрицио Романо, саудовский клуб предложил за Диаби 43 миллиона евро без учета бонусов.

В данный момент клубы ведут переговоры о структуре выплат, но «Астон Вилла» надеется опередить « » в борьбе за вингера.

Ожидается, что примет решение в ближайшие дни. Со статистикой 24-летнего вингера можно ознакомиться здесь.