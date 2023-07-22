Дзюба не забил в четырех матчах подряд и 7 из 8 последних
Артем Дзюба не забивает на протяжении четырех матчей.
Форвард «Локомотива» не сумел отметиться голом в игре с «Рубином» (2:2) в 1-м туре Мир РПЛ. В конце прошлого чемпионата у него была серия из трех игр без забитых мячей.
В последний раз Дзюба поражал ворота соперника 30 апреля – в игре с «Химками» (5:1). Всего за последние 8 игр он ушел без поля без голов 7 раз.
Подробно со статистикой 34-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Не мешайте Артему🤣
Это роскошь, держать на поле такого игрока 90 минут.
Особенно проигрывая.
Защиты тоже нет