Дзюба не забил в четырех матчах подряд и 7 из 8 последних

Артем Дзюба не забивает на протяжении четырех матчей.

Форвард « » не сумел отметиться голом в игре с « » (2:2) в 1-м туре Мир . В конце прошлого чемпионата у него была серия из трех игр без забитых мячей.

В последний раз поражал ворота соперника 30 апреля – в игре с «Химками» (5:1). Всего за последние 8 игр он ушел без поля без голов 7 раз.

Подробно со статистикой 34-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.