Дзюба не забил в четырех матчах подряд и 7 из 8 последних

Теги Локомотив Рубин Артем Дзюба премьер-лига Россия Футбол

Артем Дзюба не забивает на протяжении четырех матчей.

Форвард «Локомотива» не сумел отметиться голом в игре с «Рубином» (2:2) в 1-м туре Мир РПЛ. В конце прошлого чемпионата у него была серия из трех игр без забитых мячей.

В последний раз Дзюба поражал ворота соперника 30 апреля – в игре с «Химками» (5:1). Всего за последние 8 игр он ушел без поля без голов 7 раз.

Подробно со статистикой 34-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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18 комментариев

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llolishe
Пол матча придумывал как шутить над Слуцким в Ютуб шоу
Не мешайте Артему🤣
+22
-3
+19
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che kaif
Сразу было ясно что в первых играх на эмоциях затащил дальше будет скромно все со статой Дзюбиньи
+22
-7
+15
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Дядя ТУРА
сегодня был стоп краном у Локо. Изидора в старт
+6
-2
+4
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VanyaVanya063
Вся эта весна его была лишь для того чтоб выбить контракт , а сейчас можно кайфовать
+7
-3
+4
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Док163
Только ручками в сторону умеет разводить
+2
0
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леннорыч-абрамович
Пора уже взять себя в руки!
+4
-3
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ТрактоПоктер
Ответ che kaif
Сразу было ясно что в первых играх на эмоциях затащил дальше будет скромно все со статой Дзюбиньи
Сколько раз такое было уже ....
+4
-3
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Roman Araslanov
Пора к Слуцкому
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Superkenguroo
Чисто столб, не движется.
Это роскошь, держать на поле такого игрока 90 минут.
Особенно проигрывая.

Защиты тоже нет
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Сергей Жарковский
Лишнее доказательство что никому легко не будет в этом сезоне!
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LionAslan
Ну так нельзя, ###
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psycho
ну не шмогла я, не шмогла
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shava72
В ворота забивать - не лысого гонять, тут работать надо...
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Максат Тобыш
Кончился аника воин
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Филипп Зверев
Ответ Домоседов
Синдром второго сезона, помогите ему адаптироваться
Ой, ой, ой! Дзюба зашел в тот самый синдром второго сезона. Всем известно, что это опасное состояние для футболиста. Что-то ему не дают покоя эти голы. Ну, может, растяжки стали бесить или во сне соперники кипятятся на всю катушку. Я бы запропонировал ему попробовать что-то новенькое для адаптации. Например, поменять прическу или обрести новых друзей. Moжно еще попробовать укусить оппонента – это точно запомнят! Но шутки в сторону, я уверен, что Дзюба все исправит и скоро станет пугать вратарей своими голами. Он же не первый раз в такую ситуацию попадает. Знаете, однажды я промазал трижды в корзину с бельгийского шоколада – но это не проблема для нас, мужиков! Возьмем пример с Музы, он тоже переживал засуху, а потом фундаментально развеял сомнения своими голами. Дзюба, давай, поборемся с этим синдромом второго сезона вместе! 💪😅
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Домоседов
Ответ Филипп Зверев
Ой, ой, ой! Дзюба зашел в тот самый синдром второго сезона. Всем известно, что это опасное состояние для футболиста. Что-то ему не дают покоя эти голы. Ну, может, растяжки стали бесить или во сне соперники кипятятся на всю катушку. Я бы запропонировал ему попробовать что-то новенькое для адаптации. Например, поменять прическу или обрести новых друзей. Moжно еще попробовать укусить оппонента – это точно запомнят! Но шутки в сторону, я уверен, что Дзюба все исправит и скоро станет пугать вратарей своими голами. Он же не первый раз в такую ситуацию попадает. Знаете, однажды я промазал трижды в корзину с бельгийского шоколада – но это не проблема для нас, мужиков! Возьмем пример с Музы, он тоже переживал засуху, а потом фундаментально развеял сомнения своими голами. Дзюба, давай, поборемся с этим синдромом второго сезона вместе! 💪😅
Справедливо
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