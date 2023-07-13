Мостовой о Дзюбе: «Лучший российский форвард РПЛ, без вопросов. Свои 10 в новом сезоне точно забьет – класс остался»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Александр Мостовой Футбол

 Александр Мостовой назвал Артема Дзюбу лучшим российским форвардом РПЛ.

«Лучший российский нападающий в РПЛАртем Дзюба, тут без вопросов. Он вернулся и всем все доказал.

Никто не ожидал от него такого возвращения. Посмотрим, как он проведет новый сезон. Свои 10 он точно забьет. Класс у него остался», – сказал бывший игрок сборной России.

В сезоне-2022/23 Дзюба провел 11 матчей в РПЛ за «Локомотив», к которому присоединился в феврале на правах свободного агента, забил 8 голов и отдал 5 голевых передач. По окончании сезона 34-летний форвард продлил контракт с «Локомотивом» по схеме «1+1».

Со статистикой выступлений Дзюбы можно ознакомиться здесь.

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13 комментариев

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Дани Алисса
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Это будет любопытно, но думаю Мостовой ошибается...
забьет 100%
+4
0
+4
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Дани Алисса
Ответ Назар Игорь
Это признание полного отсутствия российских нападающих в РПЛ, если не считать Малкома.
а нельзя уже признать что Дзюба хороший игрок? почему у нас народ всегда такой завистливый
+3
-1
+2
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Сергей Молодых
Ответ Владислав88
Не сходите с ума по Дзюбе, у него 8 мячей за 13 игр, но если чуть копнуть глубже, то там 3 мяча Ростову при очень странной игре Ростова в обороне (очень походило на дог), и по 2 мяча мёртвым ПАРИ и Химкам. В остальных 10 матчах у него 1 гол. Сейчас Химки вылетели, ПАРИ усилилися, Ростов больше не будет сливать. Кому он ещё стоя забивать будет? Балтике и Рубину? Ну это не Химки и не Торпедо, это гораздо более крепкие команды. Если забьёт хотя бы8 за сезон, для него это сказочный успех будет. И даже эти 8-ми ему хватит, что обойти Кержа.
Ну Спартаку то он точно забьёт, ведь это то не Химки и не Торпедо, с тушинскими справиться полегче будет.
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Faust Doc
Это будет любопытно, но думаю Мостовой ошибается...
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Кирилл.С-Пб
Последний сезон такой будет. Потом встанет окончательно...
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sd4fmwrvz8
Может быть и лучший спору нет свои голы он забивает , только язык у него длинный и зазнаваться любит мерзкий типок
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Артём Назмутдинов
Ответ Владислав88
Не сходите с ума по Дзюбе, у него 8 мячей за 13 игр, но если чуть копнуть глубже, то там 3 мяча Ростову при очень странной игре Ростова в обороне (очень походило на дог), и по 2 мяча мёртвым ПАРИ и Химкам. В остальных 10 матчах у него 1 гол. Сейчас Химки вылетели, ПАРИ усилилися, Ростов больше не будет сливать. Кому он ещё стоя забивать будет? Балтике и Рубину? Ну это не Химки и не Торпедо, это гораздо более крепкие команды. Если забьёт хотя бы8 за сезон, для него это сказочный успех будет. И даже эти 8-ми ему хватит, что обойти Кержа.
давайте тогда посчитаем матчи без голов у Месси и Рона, и узнаем, что они хреновые игроки, так?
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