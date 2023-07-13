Мостовой о Дзюбе: «Лучший российский форвард РПЛ, без вопросов. Свои 10 в новом сезоне точно забьет – класс остался»

Александр Мостовой назвал Артема Дзюбу лучшим российским форвардом РПЛ.

«Лучший российский нападающий в – , тут без вопросов. Он вернулся и всем все доказал.

Никто не ожидал от него такого возвращения. Посмотрим, как он проведет новый сезон. Свои 10 он точно забьет. Класс у него остался», – сказал бывший игрок сборной России.

В сезоне-2022/23 Дзюба провел 11 матчей в РПЛ за « », к которому присоединился в феврале на правах свободного агента, забил 8 голов и отдал 5 голевых передач. По окончании сезона 34-летний форвард продлил контракт с «Локомотивом» по схеме «1+1».

Со статистикой выступлений Дзюбы можно ознакомиться здесь.