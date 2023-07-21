Смолов со 105 голами стал 6-м бомбардиром в истории чемпионата России. Он опередил Павлюченко
Федор Смолов забил 105-й гол за время выступлений в чемпионате России.
Форвард «Динамо» поразил ворота «Краснодара» на 61-й минуте матча 1-го тура Мир РПЛ. Результативную передачу отдал нападающий Константин Тюкавин.
Смолов, опередив Романа Павлюченко, вышел на чистое 6-е место в списке игроков с наибольшим числом голов в высшей лиге.
Впереди Дмитрий Лоськов (120 голов), Дмитрий Кириченко (129), Александр Кержаков (139), Олег Веретенников (140) и Артем Дзюба (156).
Подробно со статистикой Смолова можно ознакомиться здесь.
«Краснодар» обыгрывает «Динамо» на выезде – 1:3. Смолов отыграл один мяч. Онлайн-трансляция
Взрыв результативности у него был в Краснодаре в 2015-2018 годах.
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