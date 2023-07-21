Смолов со 105 голами стал 6-м бомбардиром в истории чемпионата России. Он опередил Павлюченко

Федор Смолов забил 105-й гол за время выступлений в чемпионате России.

Форвард «Динамо» поразил ворота « » на 61-й минуте матча 1-го тура Мир . Результативную передачу отдал нападающий .

Смолов, опередив Романа Павлюченко, вышел на чистое 6-е место в списке игроков с наибольшим числом голов в высшей лиге.

Впереди Дмитрий Лоськов (120 голов), Дмитрий Кириченко (129), (139), (140) и Артем Дзюба (156).

Подробно со статистикой Смолова можно ознакомиться здесь.

«Краснодар» обыгрывает «Динамо» на выезде – 1:3. Смолов отыграл один мяч. Онлайн-трансляция