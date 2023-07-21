Смолов со 105 голами стал 6-м бомбардиром в истории чемпионата России. Он опередил Павлюченко

Теги Артем Дзюба Дмитрий Кириченко Федор Смолов Дмитрий Лоськов премьер-лига Россия Александр Кержаков рейтинги Динамо Москва Олег Веретенников Краснодар Константин Тюкавин Футбол

Федор Смолов забил 105-й гол за время выступлений в чемпионате России.

Форвард «Динамо» поразил ворота «Краснодара» на 61-й минуте матча 1-го тура Мир РПЛ. Результативную передачу отдал нападающий Константин Тюкавин.

Смолов, опередив Романа Павлюченко, вышел на чистое 6-е место в списке игроков с наибольшим числом голов в высшей лиге.

Впереди Дмитрий Лоськов (120 голов), Дмитрий Кириченко (129), Александр Кержаков (139), Олег Веретенников (140) и Артем Дзюба (156).

Подробно со статистикой Смолова можно ознакомиться здесь.

«Краснодар» обыгрывает «Динамо» на выезде – 1:3. Смолов отыграл один мяч. Онлайн-трансляция

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39 комментариев

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Syd
а ведь помню времена когда он стабильно по 1 в год колотил.
+69
-2
+67
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Bashibuzuck
Федя молодец, кто бы что ни говорил
+62
-6
+56
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Бронислав Каминский
Ответ Красный чай
Вот это будет ирония судьбы если он в итоге станет первым.
Это ему надо +50 голов забить.Зная результативность губошлепа последних лет 5,когда для него 10 голов - сверхдостижение,то это выглядит нереальным)С учетом того,что Дзюба рекорд будет увеличивать
+32
-5
+27
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Матвей Суицидин
Ответ fussballer
Да, были времена))) Помню офигевал я, когда Федя становился лучшим. Причём забивал в районе 20 голов за сезон, что было на тот момент очень хорошим результатом для РПЛ.
Пару сезонов в Краснодаре он реально на топ уровень вышел и разговоры про Боруссию не казались бредом. Да и в той же Сельте Реалу и Барсе забил. Жаль, что в итоге вернулся и последние сезоны играл очень тухло.
+15
-1
+14
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Kappa Pride
Ответ sd4fmwrvz8
С Павлюченко рядом не стоит , как бы ни было один в АПЛ поиграл причем классные банки колотил , а Джордану недоделанному похвастаться нечем кроме как в РПЛ в тепличных условиях лимитчик
ну реалу с барсой забил
+7
0
+7
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fussballer
Ответ Bashibuzuck
Федя молодец, кто бы что ни говорил
С учётом неровности его бомбардирской карьеры. А так печально.
+8
-2
+6
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Северный болельщик
Федя молодец, а Динамо, как обычно...вечно перспективная и без наград
+6
0
+6
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Андрей Арсентьев
Ответ Syd
а ведь помню времена когда он стабильно по 1 в год колотил.
Да, помню, к 24 годам у Феди было голов пять-шесть за карьеру)
Взрыв результативности у него был в Краснодаре в 2015-2018 годах.
+4
0
+4
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добрый грек
Джордан ещё покажет класс
+3
0
+3
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Nothern Lord
Ответ sd4fmwrvz8
С Павлюченко рядом не стоит , как бы ни было один в АПЛ поиграл причем классные банки колотил , а Джордану недоделанному похвастаться нечем кроме как в РПЛ в тепличных условиях лимитчик
Пав на пике вообще очень крутым форвардом был, но вот характера, чтобы постоянно держать этот топ уровень, ему не хватало.
Прозвище «Спящий гигант» от Хиддинка было очень в тему.
+3
0
+3
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sd4fmwrvz8
С Павлюченко рядом не стоит , как бы ни было один в АПЛ поиграл причем классные банки колотил , а Джордану недоделанному похвастаться нечем кроме как в РПЛ в тепличных условиях лимитчик
+8
-5
+3
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Не уверен!!
Ответ Bashibuzuck
Федя молодец, кто бы что ни говорил
Раньше был лучшим бомбардиром, а теперь просто молодец...
+2
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КРАСНАЯ ЛИНИЯ
все таки Дима Лоськов был топом
+1
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Spaten
Слава богу, Не Риккен, не Ларс он, Реалу и Барсе он забивал!
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Владислав88
Толку то?Что его там держали 88 минут, пешком всю игру, а Тюку на 69 бурали, и атаки вообще не стало у Динамо. Тюка топ, но в Динамо 95% времени без мяча бегает. Не зря его Семак хочет.
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Beloded2007
Сколько до Джордана?
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fussballer
Ответ Бронислав Каминский
Это ему надо +50 голов забить.Зная результативность губошлепа последних лет 5,когда для него 10 голов - сверхдостижение,то это выглядит нереальным)С учетом того,что Дзюба рекорд будет увеличивать
Вот Дзюба да, в него я верю)))
+1
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вкус крабовых чипсов
Уровень Феди в РПЛ времен Павлюченко- 1 гол за сезон
+2
-1
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sd4fmwrvz8
Ответ Kappa Pride
ну реалу с барсой забил
Англичанам такие важные голы забивал в отборе на тот самый евро2008))а Федю только запомню как он лоханулся с пенкой в ворота хорватов ,дешевый понтарез короче говоря
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Алексей Эртуг
Фёдору повязку жёлтую
+1
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Сергей Лимонников
Ответ fussballer
Да, были времена))) Помню офигевал я, когда Федя становился лучшим. Причём забивал в районе 20 голов за сезон, что было на тот момент очень хорошим результатом для РПЛ.
20 годов для РПЛ всегда было очень хорошим результатом
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fussballer
Ответ Syd
а ведь помню времена когда он стабильно по 1 в год колотил.
Да, были времена))) Помню офигевал я, когда Федя становился лучшим. Причём забивал в районе 20 голов за сезон, что было на тот момент очень хорошим результатом для РПЛ.
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mahurat
Если бы остался в Краснодаре - забил бы больше. Зря уходил.
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Naseer Amir
не забыть в чемпионате России 20+голов это показатель ниже средних игроков и нападающих
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Ильназ Гимаев
Кириченко недооценен
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