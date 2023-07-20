«Ювентус» отдаст Артура в аренду «Фиорентине» с правом выкупа за 20 млн евро. Медосмотр – в пятницу

Теги Фиорентина Ювентус серия А Италия возможные трансферы Артур Футбол

«Ювентус» и «Фиорентина» договорились об аренде Артура.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, аренда бразильского полузащитника обойдется «Фиорентине» в 3-4 миллиона евро.

По окончании арендного соглашения «фиалки» смогут выкупить Артура у «Ювентуса» за 20 млн евро, опция выкупа не является обязательной.

Сообщается, что в пятницу экс-полузащитник «Барселоны» и «Ливерпуля» пройдет медицинское обследование в «Фиорентине».

Подробная статистика выступлений 26-летнего игрока доступна здесь.

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24 комментария

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Милан 757
Этого Артура кому только не суют ...
+10
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+9
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hiper26
Ответ juventus
а подавал ли 🙂
Когда Барса его купила такие диферамбы пели, чуть ли не новый Хави едет.
+8
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+8
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hiper26
Ответ Милан 757
Этого Артура кому только не суют ...
А какие надежды подавал...
+7
-1
+6
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Islam Gasanov
Наконец-то сплавили
+3
0
+3
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EKSPERT
Ответ hiper26
Когда Барса его купила такие диферамбы пели, чуть ли не новый Хави едет.
Ну пели их за 95% точных передач.Но какие это передачи никто и не смотрел а там обостряющих было мизерное количество.Пас поперек и назад любой из нас может отдать
+3
0
+3
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Edward Maya
Ответ Islam Gasanov
Наконец-то сплавили
Через год вернётся
+2
0
+2
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Алексей Гусев
блин ну почему не обязательство?
+1
0
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Alex Mahone21
После аренды вернут обратно
+1
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Игорь Нижник
Ну если наберёт 30 минут за сезон уже будет хороший результат )
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CoTTo
и зачем поменяли Пьянича на это не дорозумение? тот хоть штрафные хорошо бил)
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d.xoxlov
Ответ Луизао фром мексика
Лучше дерева модрича
Если только в категории "деревья". Там Модрич будет в замыкающих.
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Alex Legend
Обменяли Пьянича на воздух с доплатой, трансфер века.
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juventus
Ответ hiper26
А какие надежды подавал...
а подавал ли 🙂
+3
-3
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juventus
Ответ hiper26
Когда Барса его купила такие диферамбы пели, чуть ли не новый Хави едет.
ну,вот,раскрылся,теперь только мячики подавать 🙂
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hiper26
Фиалки без шума и пыли купили защитника Паризи у Эмполи за 10ку.
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тигр настоящий
Ответ EKSPERT
Ну пели их за 95% точных передач.Но какие это передачи никто и не смотрел а там обостряющих было мизерное количество.Пас поперек и назад любой из нас может отдать
да, именно так и было ....
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Алексей Гусев
Ответ hiper26
Фиалки без шума и пыли купили защитника Паризи у Эмполи за 10ку.
по хорошему...Юве ЛЗ не нужен, нам бы пару своих "устроить"куда нибудь. Того же Сандро, Пеллегрини и вечноперспективного Фработту, можно еще Шило слить и купить как минимум одного ПрЗ помоложе, а так же подтянуть из молодеждки Туррикью ЛЗ и Турко ПрЗ
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d.xoxlov
Ответ Alex Legend
Обменяли Пьянича на воздух с доплатой, трансфер века.
Да ещё и на пару лет дисквалификаций.
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