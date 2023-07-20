«Ювентус» отдаст Артура в аренду «Фиорентине» с правом выкупа за 20 млн евро. Медосмотр – в пятницу

«Ювентус» и «Фиорентина» договорились об аренде Артура.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, аренда бразильского полузащитника обойдется «Фиорентине» в 3-4 миллиона евро.

По окончании арендного соглашения «фиалки» смогут выкупить у « » за 20 млн евро, опция выкупа не является обязательной.

Сообщается, что в пятницу экс-полузащитник «Барселоны» и « » пройдет медицинское обследование в «Фиорентине».

Подробная статистика выступлений 26-летнего игрока доступна здесь.