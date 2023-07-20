«Ювентус» отдаст Артура в аренду «Фиорентине» с правом выкупа за 20 млн евро. Медосмотр – в пятницу
«Ювентус» и «Фиорентина» договорились об аренде Артура.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, аренда бразильского полузащитника обойдется «Фиорентине» в 3-4 миллиона евро.
По окончании арендного соглашения «фиалки» смогут выкупить Артура у «Ювентуса» за 20 млн евро, опция выкупа не является обязательной.
Сообщается, что в пятницу экс-полузащитник «Барселоны» и «Ливерпуля» пройдет медицинское обследование в «Фиорентине».
Подробная статистика выступлений 26-летнего игрока доступна здесь.
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