Подписать Артура пробует «Фиорентина». У «Вулверхэмптона» больше шансов на хавбека «Юве»
Артур вряд ли останется в «Ювентусе» и собирается вернуться в АПЛ.
Как утверждает Globo Esporte, полузащитник интересен «Вулверхэмптону» – на данный момент это самый вероятный вариант. «Фиорентина» тоже предприняла попытку подписать бразильца, но утверждается, что у нее меньше шансов.
«Ювентус» не рассчитывает на Артура. Игрок надеется сменить команду на постоянной основе, но возможна аренда с правом выкупа.
В прошлом сезоне он был арендован «Ливерпулем» и вышел на поле один раз. Подробно со статистикой 26-летнего хавбека можно ознакомиться здесь.
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