Подписать Артура пробует «Фиорентина». У «Вулверхэмптона» больше шансов на хавбека «Юве»

Артур вряд ли останется в «Ювентусе» и собирается вернуться в АПЛ.

Как утверждает Globo Esporte, полузащитник интересен « » – на данный момент это самый вероятный вариант. « » тоже предприняла попытку подписать бразильца, но утверждается, что у нее меньше шансов.

« » не рассчитывает на . Игрок надеется сменить команду на постоянной основе, но возможна аренда с правом выкупа.

В прошлом сезоне он был арендован «Ливерпулем» и вышел на поле один раз. Подробно со статистикой 26-летнего хавбека можно ознакомиться здесь.