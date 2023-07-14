Подписать Артура пробует «Фиорентина». У «Вулверхэмптона» больше шансов на хавбека «Юве»

Теги Фиорентина Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Вулверхэмптон Артур Футбол

Артур вряд ли останется в «Ювентусе» и собирается вернуться в АПЛ.

Как утверждает Globo Esporte, полузащитник интересен «Вулверхэмптону» – на данный момент это самый вероятный вариант. «Фиорентина» тоже предприняла попытку подписать бразильца, но утверждается, что у нее меньше шансов.

«Ювентус» не рассчитывает на Артура. Игрок надеется сменить команду на постоянной основе, но возможна аренда с правом выкупа.

В прошлом сезоне он был арендован «Ливерпулем» и вышел на поле один раз. Подробно со статистикой 26-летнего хавбека можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alexis2020
Эх, неплохо в Барселоне играл. Хотелось бы, чтоб вернулся на прежний уровень
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий