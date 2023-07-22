Гончаренко про 2:1 с ЦСКА: «Заслуженная победа «Урала». После 2:0 начали прижиматься к воротам. Этого делать не хочется, но соперник заставляет»
Виктор Гончаренко назвал заслуженной победу над ЦСКА (2:1) в 1-м туре Мир РПЛ.
Игра в Екатеринбурге завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.
«Поздравляю всех с началом сезона. Думаю, такие победные матчи против сильного соперника привлекают болельщиков на стадион, поэтому хотелось бы, чтобы больше людей было, хотя я понимаю, что еcть сложности с Fan ID и так далее.
Хотя та поддержка, которая у нас была сегодня, позволила нам в концовке минимум моментов позволить создать ЦСКА и довести игру до победы.
Хотелось бы ребят поздравить. Мы достаточно хорошо поработали. Против ЦСКА надо очень энергозатратно играть, надо не давать использовать им свои сильные стороны и очень важно хорошо играть в атаке, потому что ты не можешь против ЦСКА только обороняться.
До счета 2:0 мы атаковали достаточно неплохо. После того, как счет стал 2:0, мы уже начали прижиматься к воротам. Этого делать, конечно, не хочется никогда, но в том числе это и соперник заставляет делать путем замен, свежих игроков, более наглого входа в штрафную площадь.
Тем не менее победа наша заслуженная», – сказал тренер «Урала».
Тут видно разница в классе тренеров, так Ганчаренко из лиги чемпионов, где он с пацанами ЦСКА громил Реал, а Федотов уровень ФНЛ, где он и работал в принципе всю жизнь тренерскую.
Надо возвращать Ганчаренко в ЦСКА и под него формировать состав сильными футболистами, то есть убрать пенсионеров- Акинфеева и Набабкина, убрать Заболотных обратно в Сочи и Оренбург,молодых тренировать, а не выпускать на 5 минут в конце и купить сильных опытных легионеров, уровня бразильцев Зенита.
Что для этого надо сделать?
Отдать клуб Роснефти, который спонсирует хоккейный ЦСКА и довольно неплохо.
Лысый в условиях ВМГ " доминировал" бы в нижней части таблицы