Гончаренко про 2:1 с ЦСКА: «Заслуженная победа «Урала». После 2:0 начали прижиматься к воротам. Этого делать не хочется, но соперник заставляет»

Виктор Гончаренко назвал заслуженной победу над ЦСКА (2:1) в 1-м туре Мир РПЛ.

Игра в Екатеринбурге завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

«Поздравляю всех с началом сезона. Думаю, такие победные матчи против сильного соперника привлекают болельщиков на стадион, поэтому хотелось бы, чтобы больше людей было, хотя я понимаю, что еcть сложности с Fan ID и так далее.

Хотя та поддержка, которая у нас была сегодня, позволила нам в концовке минимум моментов позволить создать ЦСКА и довести игру до победы.

Хотелось бы ребят поздравить. Мы достаточно хорошо поработали. Против ЦСКА надо очень энергозатратно играть, надо не давать использовать им свои сильные стороны и очень важно хорошо играть в атаке, потому что ты не можешь против ЦСКА только обороняться.

До счета 2:0 мы атаковали достаточно неплохо. После того, как счет стал 2:0, мы уже начали прижиматься к воротам. Этого делать, конечно, не хочется никогда, но в том числе это и соперник заставляет делать путем замен, свежих игроков, более наглого входа в штрафную площадь.

Тем не менее победа наша заслуженная», – сказал тренер « ».