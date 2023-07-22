Гончаренко про 2:1 с ЦСКА: «Заслуженная победа «Урала». После 2:0 начали прижиматься к воротам. Этого делать не хочется, но соперник заставляет»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Урал Виктор Гончаренко Fan ID Футбол

Виктор Гончаренко назвал заслуженной победу над ЦСКА (2:1) в 1-м туре Мир РПЛ.

Игра в Екатеринбурге завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

«Поздравляю всех с началом сезона. Думаю, такие победные матчи против сильного соперника привлекают болельщиков на стадион, поэтому хотелось бы, чтобы больше людей было, хотя я понимаю, что еcть сложности с Fan ID и так далее.

Хотя та поддержка, которая у нас была сегодня, позволила нам в концовке минимум моментов позволить создать ЦСКА и довести игру до победы.

Хотелось бы ребят поздравить. Мы достаточно хорошо поработали. Против ЦСКА надо очень энергозатратно играть, надо не давать использовать им свои сильные стороны и очень важно хорошо играть в атаке, потому что ты не можешь против ЦСКА только обороняться.

До счета 2:0 мы атаковали достаточно неплохо. После того, как счет стал 2:0, мы уже начали прижиматься к воротам. Этого делать, конечно, не хочется никогда, но в том числе это и соперник заставляет делать путем замен, свежих игроков, более наглого входа в штрафную площадь.

Тем не менее победа наша заслуженная», – сказал тренер «Урала». 

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29 комментариев

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Красная стрела
Что не говори, а уровень у него хороший. Да, выше жо прыгнуть не может. Но и не опускается ниже определённой планки. Урал в этом сезоне один из самых опасных соперников.
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Британский шпион
Гончаренко с победой, все адекватные болельщики понимают, что ему не дали поработать. Состав подходящий амбициям ЦСКА был только 1 раз у него, когда он только пришел после бегемота—сразу дошел до 1/4 ЛЕ и чуть не украл чемпионство у спартака карреры.
+19
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+15
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Артем Шелудков
Ответ dreamstep
Гончаренко молодец, можно через какое-то время и в клуб посильнее попробовать снова.
ЦСКА например))
+12
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ЕгориЙ
Редакторы, заголовок хоть подправьте.
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LionKing
Молодец Ганчаренко. Не дал себя окончательно уничтожить как тренера менеджменту ЦСКА
+9
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dreamstep
Гончаренко молодец, можно через какое-то время и в клуб посильнее попробовать снова.
+7
-1
+6
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Magmi
Ответ Британский шпион
Гончаренко с победой, все адекватные болельщики понимают, что ему не дали поработать. Состав подходящий амбициям ЦСКА был только 1 раз у него, когда он только пришел после бегемота—сразу дошел до 1/4 ЛЕ и чуть не украл чемпионство у спартака карреры.
Ой, ни к чему этот пафос, не дали поработать и тд. Просто перестало получаться, то, что раньше работало, а новые идеи успеха не принесли, с составом тоже частенько мудрил. Это нормально - такова жизнь тренера, даже очень неплохого, учитывая что ВМГ 5 лет проработал в клубе, это немалый срок. Он оставил хорошие воспоминания о своей работе, в подтверждение этому - практически все болельщики положительно о нем отзываются и очень тепло встречают, но в тот момент, пожалуй, нужно было что-то менять
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& Co1366
Ответ ЕгориЙ
Редакторы, заголовок хоть подправьте.
Ганчаренко.
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Гончаренко хорош!
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TheSportNik
У Урала много травмированых футболистов из основы, а так бы ЦСКА получил еще бы больше голов.
Тут видно разница в классе тренеров, так Ганчаренко из лиги чемпионов, где он с пацанами ЦСКА громил Реал, а Федотов уровень ФНЛ, где он и работал в принципе всю жизнь тренерскую.
Надо возвращать Ганчаренко в ЦСКА и под него формировать состав сильными футболистами, то есть убрать пенсионеров- Акинфеева и Набабкина, убрать Заболотных обратно в Сочи и Оренбург,молодых тренировать, а не выпускать на 5 минут в конце и купить сильных опытных легионеров, уровня бразильцев Зенита.
Что для этого надо сделать?
Отдать клуб Роснефти, который спонсирует хоккейный ЦСКА и довольно неплохо.
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Милан 757
Гончаренко ТОП и он в очередной раз доказал это ☝️ ...
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AAAARMEEC
Урал в этой игре обязан был громить ЦСКА 6:0 (!) В защите у ЦСКА был проходной двор! Набабкин, Роша, и Мойзес сыграли отвратительно. Что касается полузащиты армейцев Гайич-Эделар-Мендес--Зайнутдинов то все они игроки разрушители а не игроки созидания, которыми были Фернандес-Медина-Карраскаль-Кучаев и соответственно не могли вести игру, и их нападающие Чалов и Заболотный оставались без мяча. Хочу сказать всем болельщикам ЦСКА, что если команда не купит трех полузащитников атакующего плана , то команду ждет борьба не за чемпионство а за попадание в первую восьмерку(
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AAAARMEEC
Урал выиграл по игре. Мало того счет должен был быть 6:0 или 6:1
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angry horse
Всё верно, заслужили и по делу☝️
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nmnackjbxkasbk
Ответ & Co1366
Ганчаренко.
Ганчарэнка
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angry horse
Ответ Алексей Супонинский
Кастрация коней прошла успешно 🐎😂
С пигами каждый сезон это происходит 😁
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Геннадий Киселёв
А баба Яга (Федотов) - против.
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Александр Каретников
2 по русскому языку)))
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Дед Щукарь порожняк не гонит
по делу победа. молодцы.
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ЕгориЙ
Ответ & Co1366
Ганчаренко.
"делателя"
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Женька Овомоела
Этого делателя не хочется, но соперник заставляет🤦🏼‍♂️
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Самозанятый
Ответ Артем Шелудков
ЦСКА например))
Я - за!
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ARIGAMI ARIGAMI
"Этого деятеля не хочется" Какого? Иванов что-ли?
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Надежда Касаткина
Ответ Красная стрела
Что не говори, а уровень у него хороший. Да, выше жо прыгнуть не может. Но и не опускается ниже определённой планки. Урал в этом сезоне один из самых опасных соперников.
И высоко прыгнул бы, но не дали.
Лысый в условиях ВМГ " доминировал" бы в нижней части таблицы
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\ЦВБП/
Ответ Надежда Касаткина
И высоко прыгнул бы, но не дали. Лысый в условиях ВМГ " доминировал" бы в нижней части таблицы
Хахахахаха, да такие же как и ты писали что нужно менять тренера, а сейчас что переобуваешься? Умнее стала что-ли?)
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