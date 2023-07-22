Федотов об 1:2 от «Урала»: «ЦСКА доминировал, но оборону из 10 человек очень непросто преодолевать»
Владимир Федотов назвал причины поражения ЦСКА от «Урала» (1:2) в 1-м туре Мир РПЛ.
– Каких деталей не хватило ЦСКА?
– Мы первые создали момент, но нужно было забивать. При этом нужно сказать браво вратарю [Илье Помазуну], который сложный мяч потащил. Была хорошая передача, нападающему нужно было вколачивать. Второй эпизод был у Заболотного, тогда мы могли сравнивать счет.
Мы доминировали, может быть, не хватало нам остроты. Соперник забил мяч со стандарта, где мы не доиграли и бросили игрока, которого должны были опекать.
После гола «Урал» подзакрылся и стал играть на контратаках. Мы что‑то создавали, доминировали, но очень непросто преодолевать оборону из десяти человек, – сказал главный тренер ЦСКА.
У Артеты научился
Но у них - тренер, а у нас - недоразумение.
Единственный гол у доминировать и то с ошибки новичка Урала