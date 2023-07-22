Федотов об 1:2 от «Урала»: «ЦСКА доминировал, но оборону из 10 человек очень непросто преодолевать»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Урал Владимир Федотов Матч ТВ Футбол

Владимир Федотов назвал причины поражения ЦСКА от «Урала» (1:2) в 1-м туре Мир РПЛ.

– Каких деталей не хватило ЦСКА?

– Мы первые создали момент, но нужно было забивать. При этом нужно сказать браво вратарю [Илье Помазуну], который сложный мяч потащил. Была хорошая передача, нападающему нужно было вколачивать. Второй эпизод был у Заболотного, тогда мы могли сравнивать счет.

Мы доминировали, может быть, не хватало нам остроты. Соперник забил мяч со стандарта, где мы не доиграли и бросили игрока, которого должны были опекать.

После гола «Урал» подзакрылся и стал играть на контратаках. Мы что‑то создавали, доминировали, но очень непросто преодолевать оборону из десяти человек, – сказал главный тренер ЦСКА.

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67 комментариев

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Осатаневший Марадона
Возникает резонный вопрос: почему оборона из 10 человек забивает два, а атака из 10 человек - один?
+138
-1
+137
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Вильгельм де Геннин
Вова какой-то другой матч смотрел похоже… где ты там доминировал?
+72
-1
+71
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Filipp Gorski
Доминатор 😎
У Артеты научился
+33
-4
+29
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Николай Иванов
Лысый токсичный физрук переругался с норм игроками теперь нелепые отмазы начались
+29
-5
+24
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kk.abb
Ответ Игорь Игорев
Можно было и Карраскаля выпустить минут на 20. Вон Арбузов очень неплохо вышел и обострял. 1:2 или 1:3 было бы без разницы.
Карась в Москве сидит на чемоданах, на след. неделе трансфер у него.
+16
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Ну значит все хорошо. Доминировали, с лавки некого выпускать - можно и карраскаля продать и еще кого-нибудь за пару копеек
+14
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R_RB
лолшто (болельщик ЦСКА с 1984 года)
+13
-1
+12
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Алексей Ненахов
Ответ Filipp Gorski
Доминатор 😎 У Артеты научился
Артета хоть выигрывает
+9
-1
+8
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Михаэль Буйнов
Ответ Алексей Ненахов
Артета хоть выигрывает
по началу тоже нет
+7
0
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CSKA\LAZIO\Netherlands
Владимир, вот для этого и нужны "относительно" свободные художники, типа Хесуса и Карраскаля - обыграть один в один, нестандартные решения принимать. Ну эти не хотят играть, надо подобных искать. У нас 2/3 лиги такие команды, как Урал. Надо что-то делать?!
+8
-1
+7
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vp_kulikov@icloud.com
Ответ Осатаневший Марадона
Возникает резонный вопрос: почему оборона из 10 человек забивает два, а атака из 10 человек - один?
Оборона из 10 человек выстроилась, когда урал уже 2 забил, ели что
+9
-3
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Владислав Булгаков
Ответ Вильгельм де Геннин
Вова какой-то другой матч смотрел похоже… где ты там доминировал?
Он всегда доминирует
+5
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Shuller18
Ответ Осатаневший Марадона
Возникает резонный вопрос: почему оборона из 10 человек забивает два, а атака из 10 человек - один?
ЦСКА ошибся дважды, Урал однажды, вот и счёт 2:1. А так обе команды были плохи впереди.
+16
-11
+5
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alexman1996
Доминировал? Серьёзно? Где?
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savik-A.M.
Ответ vp_kulikov@icloud.com
Оборона из 10 человек выстроилась, когда урал уже 2 забил, ели что
да заткинь ты уже , и картинка из " Гриффинов " )))
+3
0
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Надежда Касаткина
Ответ Эдвард Джеймс Кенуэй
Ну значит все хорошо. Доминировали, с лавки некого выпускать - можно и карраскаля продать и еще кого-нибудь за пару копеек
У Урала тоже был не оптимальный состав и лавка не длиннее, да и игроки ниже уровнем.
Но у них - тренер, а у нас - недоразумение.
Единственный гол у доминировать и то с ошибки новичка Урала
+5
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mbauer
Ответ Игорь Игорев
Можно было и Карраскаля выпустить минут на 20. Вон Арбузов очень неплохо вышел и обострял. 1:2 или 1:3 было бы без разницы.
С той же дорогой долей вероятности можно было и Месси подтянуть, но у него игра была вчера, подустал он
+3
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angry horse
Орешкин, Бабаев! Где, ####, трансферы?!😁
+3
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Vjacheslav
высокомерный Инд...
+3
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Max Zhomkov
Очень плотная игра. Обе команды создали моменты, скажем так Уралу повезло чуть больше наказали за ошибку Игоря и глупый пенальти. В таком состоянии Урал способен доставить геморрой любой команде даже на выезде. Обеим командам удачи и без травм (тут болельщики ЦСКА выругались)))
+3
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Николай Леухин
дааа с таким тренером вам будет тяжко столько травм уходов футболистов и не одного трансфера
+2
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btg2c7jhjf
Доминатор Вова смотри на табло
+2
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AAAARMEEC
Так у ЦСКА тоже в обороне стояли восемь футболистов)) Урал обязан был выносить ЦСКА 6:0 ! Но ЦСКА достойно отскочил)) В защите у ЦСКА был проходной двор! Набабкин, Роша, и Мойзес сыграли отвратительно. Что касается полузащиты армейцев Гайич-Эделар-Мендес--Зайнутдинов то все они игроки разрушители а не игроки созидания, которыми были Фернандес-Медина-Карраскаль-Кучаев и соответственно не могли вести игру, и их нападающие Чалов и Заболотный оставались без мяча. Хочу сказать всем болельщикам ЦСКА, что если команда не купит трех полузащитников атакующего плана , то команду ждет борьба не за чемпионство а за попадание в первую восьмерку.
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Толик Вдовенко
Ответ mbauer
Ну не Владимир же должен искать, к нему какие вопросы-то?
К нему вопросы что он не хочет видеть таких игроков в команде, ему нужны Заболотные деревянные.
+2
0
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СуперКонь
Ответ Игорь Игорев
Можно было и Карраскаля выпустить минут на 20. Вон Арбузов очень неплохо вышел и обострял. 1:2 или 1:3 было бы без разницы.
Так его в заявке даже не было
+2
0
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