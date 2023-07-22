ЦСКА проиграл оба матча на старте сезона – «Уралу» в РПЛ и «Зениту» по пенальти в Суперкубке

ЦСКА потерпел два поражения подряд на старте сезона.

Сегодня московский клуб на выезде уступил « » в матче 1-го тура Мир – 1:2.

15 июля армейцы потерпели поражение от «Зенита» в матче за OLIMPBET Суперкубок России (0:0, пен. 4:5).

Следующий матч проведет 26 июля – команда встретится с «Оренбургом» в Фонбет Кубке России.