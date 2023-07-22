ЦСКА проиграл оба матча на старте сезона – «Уралу» в РПЛ и «Зениту» по пенальти в Суперкубке

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Урал OLIMPBET Суперкубок России Владимир Федотов Футбол

ЦСКА потерпел два поражения подряд на старте сезона.

Сегодня московский клуб на выезде уступил «Уралу» в матче 1-го тура Мир РПЛ – 1:2.

15 июля армейцы потерпели поражение от «Зенита» в матче за OLIMPBET Суперкубок России (0:0, пен. 4:5). 

Следующий матч ЦСКА проведет 26 июля – команда Владимира Федотова встретится с «Оренбургом» в Фонбет Кубке России. 

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25 комментариев

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Serge Vendino
Ничего, через два месяца полностью соберём состав и пустимся в погоню за Зенитом
©Бабаев
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Кирилл
Два основных ЦЗ выбыли, Обляков травмирован, усиления никакого нет…

Ожидания от начала сезона абсолютно не радужные с таким составом и игрой …
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Это только начало успешной серии
+6
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EnzoAmatera
Ответ kk.abb
На поле 0 профильных цз, скамейки нет, трансферов 0, на выход пол команды уходит. Что ты ожидал?
Урал что лучше по позициям? по игре в целом ЦСКА даже ничью не заслужил
+7
-4
+3
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SALTAN
Ответ ne ravnodushen
Ошибка Акинфеева ужасна, как бы его Корнеев не отмазывал
С уважением отношусь к Корнееву. Помню, как игрока. Но повтор из за ворот показал, что Игоря никто не толкал. Сам залез в западню.
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Станнис Баратеон
Валентиныч в прошлом сезоне выжал из этого ЦСКА максимум
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Невский баклан
Ответ psixyec
Давно пора в пердив вылететь, заодно и Спартак пусть с собой заберут.
Тогда пердив будет популярнее РПЛ)))
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Игорь М.
Ответ Serge Vendino
Ничего, через два месяца полностью соберём состав и пустимся в погоню за Зенитом ©Бабаев
ничего, в конце августа привезём Рондона, Мусу, Тошича и Натхо, вот тогда и заиграем!))
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analogia
Ответ Эдвард Джеймс Кенуэй
Это только начало успешной серии
С таким составом борьба только за середину таблицы )
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Светлана Агейкина
Ответ EnzoAmatera
Гончаренко красавец,вопрос ноль, ЦСКА фанаты вы как там?
Отлично. Мы же понимаем, каким трудным, поэтому и таким успешным был прошлый сезон. Много переломались. Зато есть результат второе место и Кубок 🏆. Сейчас спад. По-другому не бывает. Ну или только у Зенита, у нас короткая скамейка. А Уралу рано пока радоваться. В прошлом сезоне еле ускреблись. Никакой особенной феерии. Игорь устал, ошибся. А так, с победой. До встречи, когда у нас все выздоровят. Тогда и поглядим 😊.
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kk.abb
Ответ EnzoAmatera
Урал что лучше по позициям? по игре в целом ЦСКА даже ничью не заслужил
Состав Урала не слабее, ещё раз, у ЦСКА НОЛЬ ЦЗ играло.
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analogia
Ответ EnzoAmatera
Дружище,я без негатива абсолютно,но я не думаю,что состав Урала равен составу ЦСКА как бы там не было. возможно ЦСКА провалил игру аткое бывает,будем смотреть
Ну если не думаешь, попробуй задуматься и сравнить игроков например по именам, можешь мне даже написать, кто же из игроков ЦСКА на 2 головы выше по уровню игроков Урала ?)
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analogia
Ответ EnzoAmatera
Урал что лучше по позициям? по игре в целом ЦСКА даже ничью не заслужил
Абсолютно одинаковый уровень полевых игроков по всем позициям, но разве что Мойзес выделяется.
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kk.abb
Ответ EnzoAmatera
Гончаренко красавец,вопрос ноль, ЦСКА фанаты вы как там?
На поле 0 профильных цз, скамейки нет, трансферов 0, на выход пол команды уходит. Что ты ожидал?
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Юрий Хромов
Так держать ЦСКА , с почином
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Alamarrr
Выиграем кубок и займем 2 место, то трансферы точно будут. Ага.
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Сергей Жарковский
Лиха беда, начало!😂😂😂
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Кот болотный
Чё там с xG? Скока надо, чтоб коней обыграть?
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Andrew Petrov
да ужжж,такой команда ЦСКА была беспомощьной и вяленькой,что даже незнаю чего ждать от сезона...стремно все играли очч
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ne ravnodushen
Ошибка Акинфеева ужасна, как бы его Корнеев не отмазывал
0
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Potomok Budulaya
претенденты ...
+1
-1
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