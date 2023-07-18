Орлов о Клаудиньо: «Апеллирует к судьям после каждого толчка, всюду видит фолы. Тренеры «Зенита» упустили момент, чтобы его осадить»

Геннадий Орлов прокомментировал недовольство Клаудиньо после замены.

Бразилец был заменен на 63-й минуте матча за с (0:0, по пенальти – 5:4).

«Это, бесспорно, талантливый игрок. В первом сезоне показал свой потенциал, его признали лучшим футболистом чемпионата. Он хорош с мячом, здорово видит поле, понимает игру.

Но второй сезон уже выявил определенную проблему: свой талант нужно разложить по всей дистанции, надо обрести стабильность. А Клаудиньо почему-то начал давать волю эмоциям, после каждого толчка апеллировать к судьям, выражать свое недовольство.

Считаю, тренеры « » упустили момент, когда надо было игрока осадить, объяснить ему, что он слишком много себе позволяет на футбольном поле. Провести обстоятельную беседу, в крайнем случае посадить на скамейку. Этот ход, как правило, работает.

Федотов же перестал рассчитывать на , который, похоже, переоценил свою роль в команде. И ничего. ЦСКА играет без этого легионера. Он пока на обочине. понял, что поведение Карраскаля может негативно сказаться на коллективе.

– совсем другой! Старается, выкладывается. Сосредоточен на игре. А Клаудиньо руки поднимает после каждого контакта... Ну что это такое? Ему всюду видится фол на нем, хотя там на самом деле только жесткая игра», – сказал .

Гневный матч Клаудиньо: сбивал соперников, ругался с судьей, ушел в подтрибунку после замены