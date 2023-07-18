Орлов о Клаудиньо: «Апеллирует к судьям после каждого толчка, всюду видит фолы. Тренеры «Зенита» упустили момент, чтобы его осадить»
Геннадий Орлов прокомментировал недовольство Клаудиньо после замены.
Бразилец был заменен на 63-й минуте матча за OLIMPBET Суперкубок России с ЦСКА (0:0, по пенальти – 5:4).
«Это, бесспорно, талантливый игрок. В первом сезоне показал свой потенциал, его признали лучшим футболистом чемпионата. Он хорош с мячом, здорово видит поле, понимает игру.
Но второй сезон уже выявил определенную проблему: свой талант нужно разложить по всей дистанции, надо обрести стабильность. А Клаудиньо почему-то начал давать волю эмоциям, после каждого толчка апеллировать к судьям, выражать свое недовольство.
Считаю, тренеры «Зенита» упустили момент, когда надо было игрока осадить, объяснить ему, что он слишком много себе позволяет на футбольном поле. Провести обстоятельную беседу, в крайнем случае посадить на скамейку. Этот ход, как правило, работает.
Федотов же перестал рассчитывать на Карраскаля, который, похоже, переоценил свою роль в команде. И ничего. ЦСКА играет без этого легионера. Он пока на обочине. Федотов понял, что поведение Карраскаля может негативно сказаться на коллективе.
Малком – совсем другой! Старается, выкладывается. Сосредоточен на игре. А Клаудиньо руки поднимает после каждого контакта... Ну что это такое? Ему всюду видится фол на нем, хотя там на самом деле только жесткая игра», – сказал Орлов.
Гневный матч Клаудиньо: сбивал соперников, ругался с судьей, ушел в подтрибунку после замены
Болел до прихода Газпрома и буду после. А остальные словесные упражнения - на вашей совести.