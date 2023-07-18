Орлов о Клаудиньо: «Апеллирует к судьям после каждого толчка, всюду видит фолы. Тренеры «Зенита» упустили момент, чтобы его осадить»

Теги ЦСКА Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия судьи Геннадий Орлов OLIMPBET Суперкубок России Владимир Федотов Малком Хорхе Карраскаль Клаудиньо Спорт-Экспресс Футбол

Геннадий Орлов прокомментировал недовольство Клаудиньо после замены.

Бразилец был заменен на 63-й минуте матча за OLIMPBET Суперкубок России с ЦСКА (0:0, по пенальти – 5:4).

«Это, бесспорно, талантливый игрок. В первом сезоне показал свой потенциал, его признали лучшим футболистом чемпионата. Он хорош с мячом, здорово видит поле, понимает игру.

Но второй сезон уже выявил определенную проблему: свой талант нужно разложить по всей дистанции, надо обрести стабильность. А Клаудиньо почему-то начал давать волю эмоциям, после каждого толчка апеллировать к судьям, выражать свое недовольство.

Считаю, тренеры «Зенита» упустили момент, когда надо было игрока осадить, объяснить ему, что он слишком много себе позволяет на футбольном поле. Провести обстоятельную беседу, в крайнем случае посадить на скамейку. Этот ход, как правило, работает.

Федотов же перестал рассчитывать на Карраскаля, который, похоже, переоценил свою роль в команде. И ничего. ЦСКА играет без этого легионера. Он пока на обочине. Федотов понял, что поведение Карраскаля может негативно сказаться на коллективе.

Малком – совсем другой! Старается, выкладывается. Сосредоточен на игре. А Клаудиньо руки поднимает после каждого контакта... Ну что это такое? Ему всюду видится фол на нем, хотя там на самом деле только жесткая игра», – сказал Орлов.

Гневный матч Клаудиньо: сбивал соперников, ругался с судьей, ушел в подтрибунку после замены

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8 комментариев

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Rundatgame
Ответ Мосгорсуд
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Да ежу понятно что из-за этого и держится. Любой нормальный клуб его давно бы уже уволил за пять чемпионств подряд, ну где это видано.
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Ебздрогыч
Это потому, что Малком русский, а Клаудиньо нет
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Игорь Новиков
Ответ Алексей Елистратов
Ему можно. Они показывают с Малькомом на очки для судей постоянно, мол "купите очки", "откройте глаза". Прибегают как цыгане и клянчат каждый тычок. Однако дисциплинарных штрафов не бывает у этого клуба. И не будет никогда. А если будет - пишите завещание. Зато болелы зенита напишут "опять вы ноете, ну живете в другой стране, если вас это не устраивает, а мы наслаждаемся, спасибо верхам".
У этого клуба не бывает штрафов: Радимову 5 матчей дисквалификации впаяли за слова, Ширлу - 7. За драку по 6 получили три игрока. Но не бывает, да.
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Игорь Новиков
Ответ Алексей Елистратов
Ах, в девяностые полезли, это они за то время обижаются или что? 85 год не вспомнишь? А мне еще вот что интересно, ты такой либерал (постоянно за блокитных топишь) и поддерживаешь клуб Единоросов? Это оксюморон, человек, который ненавидит правительство страны и любит его любимый клуб, куда те вкладывают те деньги, за которые их и ненавидит Игорь. Это вообще классный перевертыш. Вся суть болел зенита, "правительство - вон, а зенит на их бабки оставьте". Вот и все разговоры. Болеем за тех, от кого выворачивает. Ясно.
Я болею за Зенит, а не за Газпром или его хозяев.
Болел до прихода Газпрома и буду после. А остальные словесные упражнения - на вашей совести.
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Мосгорсуд
Ответ Rundatgame
Да ежу понятно что из-за этого и держится. Любой нормальный клуб его давно бы уже уволил за пять чемпионств подряд, ну где это видано.
Так он то тут причём?))) Это деньги газпрома)) а его задача не злить и не мешать
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Мосгорсуд
Комментарий удален пользователем
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Сергей Вольфрам
ТренерЫ)))
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