«Ман Сити», «Арсенал», «Барса», «МЮ», «Милан» интересуются 19-летним хавбеком «Зальцбурга» и Израиля Глухом

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Полузащитник сборной Израиля Оскар Глух интересен европейским топ-клубам.

В подписании 19-летнего футболиста «Зальцбурга» заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Тоттенхэм», сообщает The Guardian.

Кроме того, «Барселона» и «Вильярреал» делали запросы о возможности трансфера игрока. Также интерес к нему проявляют «Милан» и «Монако». 

Глух перешел в «Зальцбург» из «Маккаби Тель-Авив» в январе этого года за 7 миллионов евро. В рамках чемпионата Австрии он провел 15 матчей и забил 2 гола. 

В составе взрослой сборной Израиля хавбек провел 6 игр. Его статистику можно найти здесь

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4 комментария

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Александр Боровицкий
Оскар глух к интересам Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Арсенала и Тоттенхема.
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Виктор Кашшаи
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Антоха NRVF
В фм был хорош у меня
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nerol
Ответ Александр Боровицкий
Оскар глух к интересам Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Арсенала и Тоттенхема.
Получается Оскар Глух квадрат к чьим-то интересам.
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M. Salah777
Ответ Виктор Кашшаи
Комментарий удален пользователем
так он полузащитник неважно сколько забил, а важно как он играет на своей позиции, раз интересуются значит увидели что то у данного игрока
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