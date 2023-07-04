«Ман Сити», «Арсенал», «Барса», «МЮ», «Милан» интересуются 19-летним хавбеком «Зальцбурга» и Израиля Глухом
Полузащитник сборной Израиля Оскар Глух интересен европейским топ-клубам.
В подписании 19-летнего футболиста «Зальцбурга» заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Тоттенхэм», сообщает The Guardian.
Кроме того, «Барселона» и «Вильярреал» делали запросы о возможности трансфера игрока. Также интерес к нему проявляют «Милан» и «Монако».
Глух перешел в «Зальцбург» из «Маккаби Тель-Авив» в январе этого года за 7 миллионов евро. В рамках чемпионата Австрии он провел 15 матчей и забил 2 гола.
В составе взрослой сборной Израиля хавбек провел 6 игр. Его статистику можно найти здесь.
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