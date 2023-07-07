«Милан» предложил «Вильярреалу» 25 млн евро за Чуквуэзе. Условия контракта с вингером согласованы

«Милан» направил «Вильярреалу» предложение по Сэмюэлу Чуквуэзе.

По данным The Athletic, «россонери» готовы заплатить за вингера около 25 млн евро с учетом бонусов.

24-летний игрок хочет сменить команду и уже согласовал условия контракта с итальянским клубом.

В Ла Лиге в сезоне-2022/23 провел 37 игр и забил 6 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.