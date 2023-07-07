«Милан» предложил «Вильярреалу» 25 млн евро за Чуквуэзе. Условия контракта с вингером согласованы

Теги Милан Вильярреал серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Сэмюэл Чуквуэзе деньги Футбол

«Милан» направил «Вильярреалу» предложение по Сэмюэлу Чуквуэзе.

По данным The Athletic, «россонери» готовы заплатить за вингера около 25 млн евро с учетом бонусов.

24-летний игрок хочет сменить команду и уже согласовал условия контракта с итальянским клубом.

В Ла Лиге в сезоне-2022/23 Чуквуэзе провел 37 игр и забил 6 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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3 комментария

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Artem89S
Будет топ усиление
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Mykytka
Быстрый, техничный вингер.
То, что нужно Милану после стольких лет с «хромым» правым флангом.
Если договорятся - отличное будет усиление.
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Владимир Владимир
Шикарный игрок за копейки
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