«Милан» предложил «Вильярреалу» 25 млн евро за Чуквуэзе. Условия контракта с вингером согласованы
«Милан» направил «Вильярреалу» предложение по Сэмюэлу Чуквуэзе.
По данным The Athletic, «россонери» готовы заплатить за вингера около 25 млн евро с учетом бонусов.
24-летний игрок хочет сменить команду и уже согласовал условия контракта с итальянским клубом.
В Ла Лиге в сезоне-2022/23 Чуквуэзе провел 37 игр и забил 6 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
То, что нужно Милану после стольких лет с «хромым» правым флангом.
Если договорятся - отличное будет усиление.