Смолов об 1:3 от «Краснодара»: «Футбол Лички подразумевает риск, и сегодня были ошибки»

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Марцел Личка Футбол

Федор Смолов оценил поражение «Динамо» от «Краснодара» (1:3) в 1-м туре Мир РПЛ.

«Начали матч с преимуществом, играли неплохо, но пропустили гол и на какое‑то время отдали инициативу. Второго мяча тоже можно было бы избежать. Но надо отдать должное «Краснодару», хорошая команда.

Паниковать пока рано, это первый тур. Футбол, который ставит Личка, подразумевает риск, и сегодня были ошибки.

Сегодня я играл больше как полузащитник. Мне было комфортно на этой позиции, но надо чуть‑чуть привыкнуть, специфика другая.

Что поменялось с приходом Лички? Он просит играть в футбол низом, короткий пас. Акцент на то, что все 25 человек должны быть единым организмом. В быту ничего нового. Тренировочный процесс стал гораздо тяжелее. Выдерживаю? Как видите, стою же здесь», — сказал форвард «Динамо».

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7 комментариев

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Магомед Саид Амирханов
Смолов привык пешком ходит.... а тут полузащита!
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Кеша
Дай Бог Федор заиграть в новом качестве . Первые двадцать минут все было неплохо . Но уже в эти минуты настораживали контры Краснодара. В защите проходной двор . Могли больше пропустить .
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Владимир Никаноров
Сегодня были ошибки,вчера были ошибки завтра то же их не избежать...сколько можно об одном и том же воду в ступе молоть???
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*Василёк*
Фёдор Михайлович классный футболист, что не говорили бы о нём. На него должна играть вся команда, тогда будет толк. Помните его игру в Краснодаре на протяжении нескольких сезонов? Это было шедеврально. Если Личка сможет подстроить игру Динамо под Фёдора, тогда и будет толк.
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Артем Русанов
Успехов Динамо, живу недалеко
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Ка Ман
Точно, точно... Риск - благородное дело. Кто не рискует – тот не пьет шампанского, но Русский писатель А. Н. Толстой (1883-1945) говорил: «Не ошибается тот, кто ничего не делает, хотя это и есть его основная ошибка», но Цигель - Цигель, хорошо бы ещё при этом ещё давать результат.
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