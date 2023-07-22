Смолов об 1:3 от «Краснодара»: «Футбол Лички подразумевает риск, и сегодня были ошибки»

Федор Смолов оценил поражение «Динамо» от «Краснодара» (1:3) в 1-м туре Мир РПЛ.

«Начали матч с преимуществом, играли неплохо, но пропустили гол и на какое‑то время отдали инициативу. Второго мяча тоже можно было бы избежать. Но надо отдать должное « », хорошая команда.

Паниковать пока рано, это первый тур. Футбол, который ставит , подразумевает риск, и сегодня были ошибки.

Сегодня я играл больше как полузащитник. Мне было комфортно на этой позиции, но надо чуть‑чуть привыкнуть, специфика другая.

Что поменялось с приходом Лички? Он просит играть в футбол низом, короткий пас. Акцент на то, что все 25 человек должны быть единым организмом. В быту ничего нового. Тренировочный процесс стал гораздо тяжелее. Выдерживаю? Как видите, стою же здесь», — сказал форвард « ».