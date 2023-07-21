Месси может сегодня ночью дебютировать за «Интер Майами», но начнет матч против «Крус Асуль» на скамейке запасных

Лионель Месси может дебютировать за «Интер Майами» в предстоящем матче.

В ночь с 21 на 22 июля по московскому времени «Интер Майами» проведет матч против мексиканского «Крус Асуль» в рамках Leagues Cup.

Ожидается, что может впервые сыграть за американскую команду в этой встрече.

При этом аргентинец начнет матч на скамейке запасных, а появиться на поле может по ходу игры.

Месси был представлен как игрок» « » на прошлых выходных, а на этой неделе тренировался вместе с командой, набирая форму.

Также ожидается, что против « » сыграет и .

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