Месси может сегодня ночью дебютировать за «Интер Майами», но начнет матч против «Крус Асуль» на скамейке запасных
Лионель Месси может дебютировать за «Интер Майами» в предстоящем матче.
В ночь с 21 на 22 июля по московскому времени «Интер Майами» проведет матч против мексиканского «Крус Асуль» в рамках Leagues Cup.
Ожидается, что Лионель Месси может впервые сыграть за американскую команду в этой встрече.
При этом аргентинец начнет матч на скамейке запасных, а появиться на поле может по ходу игры.
Месси был представлен как игрок» «Интер Майами» на прошлых выходных, а на этой неделе тренировался вместе с командой, набирая форму.
Также ожидается, что против «Крус Асуль» сыграет и Серджи Бускетс.
Месси будет комфортно в Майами – 73% жителей говорят на испанском. Спасибо конкистадорам и Кубинской революции
Что известно про «Интер Майами», где теперь будет играть Месси
Ты уверен, что ты здоров? 🤣
Помню выездные матчи Барсы в Штатах. Так как только Лео подымали со скамейки разминаться, на поле больше никто не смотрел)