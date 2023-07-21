Месси может сегодня ночью дебютировать за «Интер Майами», но начнет матч против «Крус Асуль» на скамейке запасных

Теги МЛС Лионель Месси товарищеские матчи (клубы) высшая лига Мексика Крус Асуль Серджи Бускетс Интер Майами Футбол

Лионель Месси может дебютировать за «Интер Майами» в предстоящем матче.

В ночь с 21 на 22 июля по московскому времени «Интер Майами» проведет матч против мексиканского «Крус Асуль» в рамках Leagues Cup.

Ожидается, что Лионель Месси может впервые сыграть за американскую команду в этой встрече.

При этом аргентинец начнет матч на скамейке запасных, а появиться на поле может по ходу игры.

Месси был представлен как игрок» «Интер Майами» на прошлых выходных, а на этой неделе тренировался вместе с командой, набирая форму.

Также ожидается, что против «Крус Асуль» сыграет и Серджи Бускетс.

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27 комментариев

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Бронислав Каминский
Ответ pasmike
Пару тренировок после отпуска и уже бегом играть... Серьезный уровень у них чувствуется там
Ну а как ему форму набирать,если у них сезон идет и нет товарок?)Будет играть по 10-15 минут может
+13
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Дядя ТУРА
Климов купил уже подписку на МЛС
+14
-4
+10
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AnMe
Ответ Дядя ТУРА
Климов купил уже подписку на МЛС
И Должун тоже, вон отписался как раз хах.
+9
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+7
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Ola BP
Ответ Дядя ТУРА
Климов купил уже подписку на МЛС
У него денег нет даже на рпл
+5
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Павел Бердышев
Ответ DolJun
это что, теперь получается что по ночам местные кулес будут смотреть матчи месси, а днем будут спать и я не смогу их стебать?)
Ну, у Вас, уважаемый, начинаются бессонные ночи. Как Вы с этим будете справляться, ума не приложу.
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Mega• Battman
прошел 23 минуты, всего лишь 7 комент. ни кому не интересно. где Климов, ригоберг
+6
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Men77
Ответ зак
хоть немного отдохнем от этих больных,.
про больных пишет человек, который говорил, что уголовное дело на Роналду в сша завели, чтобы он не мог подписывть контракт с найк и другими компаниями. И что дело завели чуть ли не для того, чтобы пиарить Месси.
Ты уверен, что ты здоров? 🤣
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andrus_k
Отлично. Глянем.
Помню выездные матчи Барсы в Штатах. Так как только Лео подымали со скамейки разминаться, на поле больше никто не смотрел)
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Нефанатик
Бекхэм: Матч посмотрят 3,5 млрд зрителей 😁😁😁
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Фаррух Касимов
ужаленные декабрем здесь на ветке ГОАТа самые первые,надо же какие резвые🤣🤣🤣
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Квотербек
Ответ DolJun
это что, теперь получается что по ночам местные кулес будут смотреть матчи месси, а днем будут спать и я не смогу их стебать?)
Тут на спортсе тебя стебут, и днём, и ночью).
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Любезный Коссутий
Ответ Altim
А какие каналы кроме эпла вообще показывают МЛС?
походу никакие. права на МЛС у яблока, а яблоко доступно к просмотру в 100+ странах.
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Ярик01
Что это такое, типа еврокубков что ли в Северной Америке?
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DolJun
Ответ Павел Бердышев
Ну, у Вас, уважаемый, начинаются бессонные ночи. Как Вы с этим будете справляться, ума не приложу.
почему позвольте узнать?
+1
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DolJun
Ответ Квотербек
Тут на спортсе тебя стебут, и днём, и ночью).
ты сидишь на каком-то альтернативном спортсе?)
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Mega• Battman
Ответ зак
хоть немного отдохнем от этих больных,.
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Дядя ТУРА
Ответ Ola BP
У него денег нет даже на рпл
она ему не интересна. там же нет Месси.
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Scorpio
Ответ Дядя ТУРА
Климов купил уже подписку на МЛС
Какая подписка. Балтику девятку он разве что купил, и паленую футболку с рынка
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pasmike
Пару тренировок после отпуска и уже бегом играть... Серьезный уровень у них чувствуется там
+4
-4
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Altim
А какие каналы кроме эпла вообще показывают МЛС?
0
0
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Max9999
лавочник.
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