Мартино о дебюте Месси и Бускетса в МЛС 21 июля: «Не исключено, но я понаблюдаю за ними. Не хочу спешить с обещаниями»

Херардо Мартино оценил вероятность дебюта Лионеля Месси и Серджи Бускетса в МЛС 21 июля.

Сообщалось, что проведет свой первый матч за « » в эту пятницу против « ».

«Не исключаю дебюта Лео, но мне надо понаблюдать за ним еще на одной тренировке и посмотреть, как он себя чувствует – так же, как и с .

Они оба хорошо адаптировались и можно предположить, что они сыграют в пятницу, но я не хочу спешить с заявлениями о том, чего я не могу обещать», – сказал главный тренер «Интер Майами».