Мартино о дебюте Месси и Бускетса в МЛС 21 июля: «Не исключено, но я понаблюдаю за ними. Не хочу спешить с обещаниями»

Теги МЛС Лионель Месси Крус Асуль Херардо Мартино Серджи Бускетс Интер Майами Футбол

Херардо Мартино оценил вероятность дебюта Лионеля Месси и Серджи Бускетса в МЛС 21 июля.

Сообщалось, что Месси проведет свой первый матч за «Интер Майами» в эту пятницу против «Крус Асуль».

«Не исключаю дебюта Лео, но мне надо понаблюдать за ним еще на одной тренировке и посмотреть, как он себя чувствует – так же, как и с Бускетсом.

Они оба хорошо адаптировались и можно предположить, что они сыграют в пятницу, но я не хочу спешить с заявлениями о том, чего я не могу обещать», – сказал главный тренер «Интер Майами».

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5 комментариев

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SilvioDante
Ну лукавит конечно, Мартино, определят по своей готовности сами Месси и Бускетс, при такой неудачной серии он бы их и в плохой форсе выпустил
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Domian
CNN сообщает что на дебютном матче Лео будет много звезд шоу биза и спорта.

Самое забавное наблюдать как на американском ТВ идут дебаты кто более глобален Месси или Бьенсе с Тейлор Свифт)
Американцы конечно живут в собственном мире и не спешать узнать что Месси это мировая икона а вот Тейлор Свифт наврят ли знают в каждом уголке мира и наврят ли ее концерт соберет аудиторию в 5 миллиардов, как это было на ЧМ 2022.
+6
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Domian
Билеты на матч были распроданы за час.
Стоимость вип - билетов доходила до 110 000 $ и так же все распродано.
+2
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VERBLYUD
Дебют в МЛС будет через месяц, сейчас будет дебют в Кубке Лиг
+1
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