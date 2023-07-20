Мартино о дебюте Месси и Бускетса в МЛС 21 июля: «Не исключено, но я понаблюдаю за ними. Не хочу спешить с обещаниями»
Херардо Мартино оценил вероятность дебюта Лионеля Месси и Серджи Бускетса в МЛС 21 июля.
Сообщалось, что Месси проведет свой первый матч за «Интер Майами» в эту пятницу против «Крус Асуль».
«Не исключаю дебюта Лео, но мне надо понаблюдать за ним еще на одной тренировке и посмотреть, как он себя чувствует – так же, как и с Бускетсом.
Они оба хорошо адаптировались и можно предположить, что они сыграют в пятницу, но я не хочу спешить с заявлениями о том, чего я не могу обещать», – сказал главный тренер «Интер Майами».
Самое забавное наблюдать как на американском ТВ идут дебаты кто более глобален Месси или Бьенсе с Тейлор Свифт)
Американцы конечно живут в собственном мире и не спешать узнать что Месси это мировая икона а вот Тейлор Свифт наврят ли знают в каждом уголке мира и наврят ли ее концерт соберет аудиторию в 5 миллиардов, как это было на ЧМ 2022.
Стоимость вип - билетов доходила до 110 000 $ и так же все распродано.