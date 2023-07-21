«Барса» и «Порту» согласовали трансфер Нико. У каталонцев будет опция обратного выкупа хавбека

Теги высшая лига Португалия Порту Барселона Ла Лига возможные трансферы Нико Гонсалес Футбол

«Барселона» и «Порту» согласовали трансфер Нико Гонсалеса.

У каталонцев будет опция обратного выкупа хавбека, сообщает Mundo Deportivo.

Гонсалесу осталось согласовать зарплату с «Порту», поскольку она будет ниже, чем в «Барсе». После этого трансфер будет закрыт.

В сезоне-2022/23 Нико Гонсалес выступал на правах аренды за «Валенсию» и провел 26 матчей в Ла Лиге. Его подробная статистика доступна здесь.

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22 комментария

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Ohla
Ответ Николай Лазарев
Единственный молодой опорник,нужно было наигрывать на подмену
По мне - так медлительный, неповоротливый и в целом звёзд с неба не хватает.
+11
-1
+10
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Николай Лазарев
Единственный молодой опорник,нужно было наигрывать на подмену
+8
0
+8
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Destro7451
Ответ Born is the King
1 млн? 2 млн? На сколько Барселона развела Порту за очередного ламасийского неликвида
где-то прочитал, чуть меньше 10
+5
-2
+3
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Махмуд Адылов
Ответ cektor
цена?
Что то около 10 млн
+3
0
+3
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MESSIya
Ответ Николай Лазарев
Единственный молодой опорник,нужно было наигрывать на подмену
Недавно была новость, что Хави считает, что Нико больше ЦПЗ, чем ОПЗ. А значит и смысла держать его под Френки, Илкаем и Гави не было
+1
-1
0
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Бронислав Каминский
Ответ & Co1366
По мне или как сейчас имхо, он нужен Барсе.
Взяли более опытного и зрелого Ромеу,на подхвате есть Касадо,который моложе и талантливее Нико.
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& Co1366
Ответ Бронислав Каминский
Его на сборы в США не взяли,значит играть он не будет точно.
По мне или как сейчас имхо, он нужен Барсе.
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Бронислав Каминский
Ответ & Co1366
Не верю, пока Фабрицио Романо не сообщит. Опорник Барсе ой как нужен после ухода Буси.
Его на сборы в США не взяли,значит играть он не будет точно.
+1
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MESSIya
Ответ DavidRobertJosephBeckham
товича?)
Мартинеса из Жироны
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DavidRobertJosephBeckham
Ответ MESSIya
ПЗ. Вернулись к кандидатуре Арнау
товича?)
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MESSIya
Ответ Ahmet Sahetmyradow
Еще кого то подпишут на вход ?
ПЗ. Вернулись к кандидатуре Арнау
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rej1sta
Ответ Ohla
По мне - так медлительный, неповоротливый и в целом звёзд с неба не хватает.
Согласен, сколько раз наблюдал за ним, всегда казалось, что ничего особенного в игре не предлагает.
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cektor
цена?
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<~Inter~>
Так всё же тут писали, что он должен заменить Бускетса
+3
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Neo_my_z
Ответ Николай Лазарев
Единственный молодой опорник,нужно было наигрывать на подмену
касадо ещё есть
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Мужанов Дмитрий Александрович
За основной состав он проиграл ещё при Кумане, видимо на этом его карьера в клубе и закончилась. Ну а Куману он всё равно должен сказать спасибо за то что вытащил его из дубля и давал время играть, сейчас такого в клубе не предвидится.
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SaTo
Надеюсь повторит путь Каземиро и вырастит в монстра.
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& Co1366
Не верю, пока Фабрицио Романо не сообщит. Опорник Барсе ой как нужен после ухода Буси.
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Ahmet Sahetmyradow
Еще кого то подпишут на вход ?
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Nacho13
Ничего себе новости
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