«Барса» и «Порту» согласовали трансфер Нико. У каталонцев будет опция обратного выкупа хавбека

«Барселона» и «Порту» согласовали трансфер Нико Гонсалеса.

У каталонцев будет опция обратного выкупа хавбека, сообщает Mundo Deportivo.

Гонсалесу осталось согласовать зарплату с «Порту», поскольку она будет ниже, чем в «Барсе». После этого трансфер будет закрыт.

В сезоне-2022/23 выступал на правах аренды за «Валенсию» и провел 26 матчей в Ла Лиге. Его подробная статистика доступна здесь.