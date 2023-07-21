Ориоль Ромеу: «Хави – эталон для меня и всех, кто любит футбол. Мои цели – победить во всех турнирах и провести как можно больше минут на поле»

Теги Барселона Хави Ла Лига Ориоль Ромеу Футбол

Ориоль Ромеу тепло отозвался о главном тренере «Барселоны» Хави.

«Хави – эталон для меня и всех, кто любит футбол. Он позвонил мне, когда я был в отпуске, и сказал, что говорил с руководством о том, что я мог бы занять эту позицию [в полузащите]. Мысль о том, что Хави звонит мне и вообще думает про меня... о чем еще можно просить?

Хочу подчеркнуть то, насколько я взволнован. Это один из самых интересных вызовов в моей карьере, и он пришелся на лучший отрезок. Хочу достичь поставленных целей и помочь команде, внеся свой вклад. После стольких лет иметь возможность вернуться домой – это великолепно.

Моими целями всегда будут победить во всех турнирах, провести на поле как можно больше минут, расти вместе с партнерами. Мы хотим быть настолько успешными, насколько это возможно», – сказал новичок «Барселоны».

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10 комментариев

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SaH4r.
удачи воспитаннику, надеюсь в этот раз себя покажет
+10
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+9
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Экселлент
Какая то прям заряженная энергией интервью, видно что чел максимально мотивирован, это уже хорошо)
+8
-1
+7
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corazón blanco
Ответ Экселлент
Какая то прям заряженная энергией интервью, видно что чел максимально мотивирован, это уже хорошо)
Конечно человек мотивирован, раз частично оплатил свой трансфер в Барселону, это говорит о многом.
+4
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Марслан Акматалиев
Верю в тебя Ориоль!
Прям есть какая-то уверенность, что Ромеу закроет рты всем хейтерам.
+1
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ZaSvabody
Ответ corazón blanco
Конечно человек мотивирован, раз частично оплатил свой трансфер в Барселону, это говорит о многом.
Спасибо, что следишь за нашими новостями, мадридский друг )
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