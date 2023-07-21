Ориоль Ромеу: «Хави – эталон для меня и всех, кто любит футбол. Мои цели – победить во всех турнирах и провести как можно больше минут на поле»

Ориоль Ромеу тепло отозвался о главном тренере «Барселоны» Хави.

« – эталон для меня и всех, кто любит футбол. Он позвонил мне, когда я был в отпуске, и сказал, что говорил с руководством о том, что я мог бы занять эту позицию [в полузащите]. Мысль о том, что Хави звонит мне и вообще думает про меня... о чем еще можно просить?

Хочу подчеркнуть то, насколько я взволнован. Это один из самых интересных вызовов в моей карьере, и он пришелся на лучший отрезок. Хочу достичь поставленных целей и помочь команде, внеся свой вклад. После стольких лет иметь возможность вернуться домой – это великолепно.

Моими целями всегда будут победить во всех турнирах, провести на поле как можно больше минут, расти вместе с партнерами. Мы хотим быть настолько успешными, насколько это возможно», – сказал новичок «Барселоны».