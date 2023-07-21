Ивич о 3:1 с «Динамо»: «Игра была 50 на 50 до 1-го гола «Краснодара». Все сыграли хорошо, была креативность»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Владимир Ивич Краснодар Джон Кордоба Ильзат Ахметов Матч ТВ Жоау Баши Футбол

Владимир Ивич остался доволен выступлением «Краснодара» в гостях у «Динамо» (3:1).

«Игра до нашего первого гола была 50 на 50. У «Динамо» было пару ударов издалека, но хорошо сыграл наш вратарь.

До этого первого гола обе команды не то чтобы играли в самом высоком темпе, но все же это первый матч сезона. Мы удовлетворены нашей игрой, тем более после первого гола мы пошли дальше.

Скажу, что все игроки команды сыграли хорошо. В середине поля хочу отметить, что хорошо мы себя показали, создавали преимущество.

У нас была креативность с мячом, а Джон [Кордоба] забил первый гол, отдал пас на второй гол.

Баши и Ильзат [Ахметов] хорошо играли, но не на своем высшем уровне. Дальше они смогут показать себя еще лучше», – сказал главный тренер «Краснодара».

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9 комментариев

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Антоха Макаревич
Поздравляем Краснодар с первой победой в чемпионате
+26
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+26
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EKSPERT
Целых 27 минут играли на равных.Ну молодцы,че
+9
-2
+7
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Александр Диордица
Ну у динамо не зашёл рикошет, а у Краснодара прокатило. Что тут скажешь
+2
-2
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Ка Ман
Аз есмь ... ЖитиЕ МоЕ. Ушёл со стадиона весьма не в духе. Ну, что теперь делать. Не корову же проиграли.
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antip2000@pisem.net
кто шарит, Кади выздоровел?
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ИЛЬЯ Помогайбо
молодцы, начали плохо, ошибались, но смогли вылезти из защиты и выиграли
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ИЛЬЯ Помогайбо
Ответ Антоха Макаревич
Поздравляем Краснодар с первой победой в чемпионате
в первом же туре
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ИЛЬЯ Помогайбо
Ответ Ка Ман
Аз есмь ... ЖитиЕ МоЕ. Ушёл со стадиона весьма не в духе. Ну, что теперь делать. Не корову же проиграли.
болельщики динамо всегда так себя ведут- проиграли винят судью, команду, уходят раньше времени со стадиона.
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ИЛЬЯ Помогайбо
Ответ antip2000@pisem.net
кто шарит, Кади выздоровел?
почти, идёт восстановление чтобы выйти на поле, ВОБЩЕМ месяц полтора
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