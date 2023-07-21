Ивич о 3:1 с «Динамо»: «Игра была 50 на 50 до 1-го гола «Краснодара». Все сыграли хорошо, была креативность»
Владимир Ивич остался доволен выступлением «Краснодара» в гостях у «Динамо» (3:1).
«Игра до нашего первого гола была 50 на 50. У «Динамо» было пару ударов издалека, но хорошо сыграл наш вратарь.
До этого первого гола обе команды не то чтобы играли в самом высоком темпе, но все же это первый матч сезона. Мы удовлетворены нашей игрой, тем более после первого гола мы пошли дальше.
Скажу, что все игроки команды сыграли хорошо. В середине поля хочу отметить, что хорошо мы себя показали, создавали преимущество.
У нас была креативность с мячом, а Джон [Кордоба] забил первый гол, отдал пас на второй гол.
Баши и Ильзат [Ахметов] хорошо играли, но не на своем высшем уровне. Дальше они смогут показать себя еще лучше», – сказал главный тренер «Краснодара».
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