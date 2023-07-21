Ивич о 3:1 с «Динамо»: «Игра была 50 на 50 до 1-го гола «Краснодара». Все сыграли хорошо, была креативность»

Владимир Ивич остался доволен выступлением «Краснодара» в гостях у «Динамо» (3:1).

«Игра до нашего первого гола была 50 на 50. У « » было пару ударов издалека, но хорошо сыграл наш вратарь.

До этого первого гола обе команды не то чтобы играли в самом высоком темпе, но все же это первый матч сезона. Мы удовлетворены нашей игрой, тем более после первого гола мы пошли дальше.

Скажу, что все игроки команды сыграли хорошо. В середине поля хочу отметить, что хорошо мы себя показали, создавали преимущество.

У нас была креативность с мячом, а [Кордоба] забил первый гол, отдал пас на второй гол.

и Ильзат [ ] хорошо играли, но не на своем высшем уровне. Дальше они смогут показать себя еще лучше», – сказал главный тренер « ».