Гендиректор «Динамо» о 9612 зрителях на игре с «Краснодаром»: «Пятница, плюс есть Fan ID»
Павел Пивоваров объяснил невысокую посещаемость матча «Динамо» – «Краснодар» (1:3).
На стартовый матч Мир РПЛ на «ВТБ Арене» пришли 9612 зрителей.
«Свист с трибун, как мне показалось, был в адрес арбитра. Но в целом судья отработал игру нормально. В ключевых моментах все было нормально.
Посещаемость? Сегодня пятница, плюс есть карта болельщика. Будем работать над увеличением посещаемости», – заявил генеральный директор московского клуба.
Ну да, не в пятницу же людям на футбол ходить, вот в понедельник часиков в 13:00 - другое дело )))
P.s Мб через лет 10-15 сможем увидеть полный стадион в кадре на матче РПЛ(((