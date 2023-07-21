Гендиректор «Динамо» о 9612 зрителях на игре с «Краснодаром»: «Пятница, плюс есть Fan ID»

Павел Пивоваров объяснил невысокую посещаемость матча «Динамо» – «Краснодар» (1:3).

На стартовый матч Мир на « » пришли 9612 зрителей.

«Свист с трибун, как мне показалось, был в адрес арбитра. Но в целом судья отработал игру нормально. В ключевых моментах все было нормально.

Посещаемость? Сегодня пятница, плюс есть карта болельщика. Будем работать над увеличением посещаемости», – заявил генеральный директор московского клуба.