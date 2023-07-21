Гендиректор «Динамо» о 9612 зрителях на игре с «Краснодаром»: «Пятница, плюс есть Fan ID»

Теги ВТБ Арена премьер-лига Россия болельщики Динамо Москва Краснодар Чемпионат.com Fan ID Павел Пивоваров Футбол

Павел Пивоваров объяснил невысокую посещаемость матча «Динамо» – «Краснодар» (1:3).

На стартовый матч Мир РПЛ на «ВТБ Арене» пришли 9612 зрителей.

«Свист с трибун, как мне показалось, был в адрес арбитра. Но в целом судья отработал игру нормально. В ключевых моментах все было нормально.

Посещаемость? Сегодня пятница, плюс есть карта болельщика. Будем работать над увеличением посещаемости», – заявил генеральный директор московского клуба.

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49 комментариев

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Prokuror Prokurorov
А завтра суббота, считай все в гостях да на дачи свои поедут, тоже собрать не получится, а послезавтра воскресенье, люди о работе будут думать и новой грядущей неделе, тоже не до футбола.
+207
-2
+205
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Алексей Ненахов
Это же аншлаг для Динамо, парни без обид )))
+106
-12
+94
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JENNINGS
Методичка с отпусками и дачами, видимо, уже не работает))
Ну да, не в пятницу же людям на футбол ходить, вот в понедельник часиков в 13:00 - другое дело )))
+52
-2
+50
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Денис Бояров
Ответ Алексей Ненахов
Это же аншлаг для Динамо, парни без обид )))
Без обид на шутки из 2016-го, Динамо уже пару сезонов является самым посещаемым клубом Москвы
+43
-10
+33
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Мартинелли
Ответ Аморалинни
Главное, чтобы борцы с режимом не забывали бороться с ним на спорце
Главное, чтобы адвокаты ворья, не забывали защищать их
+20
-2
+18
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Бондарев Олег
Ответ Prokuror Prokurorov
А завтра суббота, считай все в гостях да на дачи свои поедут, тоже собрать не получится, а послезавтра воскресенье, люди о работе будут думать и новой грядущей неделе, тоже не до футбола.
Вот так и жизнь пройдет без футбола...
+13
-1
+12
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a2wai
Признавать как причину слабого посещения карту болельщика футбольные функционеры уже научились, осталось начать борьбу с этой картой болельщика.
+11
-3
+8
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Cesc Fabregas vs fckng SMOTRIM
Ответ Аморалинни
Это да, защитники режиму Зели нужны
Vatan detected
+11
-4
+7
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Волька-ибн-Алёша
а где ж эти миллиарды получивших аусвайс?
+7
-1
+6
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justbored
Ответ Алексей Ненахов
Это же аншлаг для Динамо, парни без обид )))
совершенно без обид. рады, что вы плюсиков срубили
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ДМ-1чемпион
Здесь виновато только Fan ID, без всяких "плюсов"! И это факт!
+4
-1
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Groznyi2024
Ответ Алексей Ненахов
Это же аншлаг для Динамо, парни без обид )))
Так а какие обиды у них. До фанайди столько же приходило, у Динамо вообще средняя посещаемость тыщ 8
+5
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Алексей Ильин
В пятницу виновата пятница. В субботу - суббота. В воскресенье - воскресенье. Некоторым гендирам клуба надо 8 день недели что ли придумать, чтобы хотя бы на него свою паршивую работу не списывали?
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justbored
Ответ Kanan Jarrus
в пару тысяч раз больше чем обычно ходят на динаму
вот ведь это откровенная ложь и провокация же. чисто так, гадость ляпнуть.
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Денис Бояров
Ответ feelthedroom@mail.ru
Как ввели фан Айди, так и являетесь) Смешно читать это
В сезоне 21/22 тоже были без всякого фан айди)
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Камил Мамедов
Я не совсем понимаю эти вопросы про посещаемость. Вроде же всем всё ясно
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justbored
Ответ Sebastian Debussy
Да нам вообще плевать на вас так-то)) Какой-то там середняк из подвала таблицы))🤣
спасибо, что добежали сообщить о вашем равнодушии )) но впредь не мучайте себя, правда, найдите силы пройти мимо.😁
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justbored
Ответ Sebastian Debussy
почему это я должен проходить мимо? Я интересуюсь футболом, читаю все футбольные новости, вижу глупый комментарий, и высказал свое мнение по этому поводу
"почему это я должен молчать" это признак кого? правильно, того, кто отправляется в блэклист))
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justbored
Ответ a2wai
Признавать как причину слабого посещения карту болельщика футбольные функционеры уже научились, осталось начать борьбу с этой картой болельщика.
вы немного представляете местную вертикаль власти, нет? и как это работает (или нет)
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ZlomSpb
Ну у Алаева же задача 17 тыщ средняя....ой. Забудьте)
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justbored
Ответ Groznyi2024
Так а какие обиды у них. До фанайди столько же приходило, у Динамо вообще средняя посещаемость тыщ 8
зато наши здесь ветки крайне популярны, особенно среди болельщиков северной столицы. лишний раз не открываешь, чтобы не содрогнуться от брезгливости))
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K7RRA
Для сравнения Финал МКС 2Drots-Broke boys 20 тысяч зрителей на этой же ВТБ Арене без фан ID. Главный матч тура РПЛ Динамо-Краснодар меньше 10 тысяч зрителей. Такое ощущение, что скоро все фанаты переедут в Медиалигу, команды Спартака и Зенита уже есть))
P.s Мб через лет 10-15 сможем увидеть полный стадион в кадре на матче РПЛ(((
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justbored
Ответ feelthedroom@mail.ru
Как ввели фан Айди, так и являетесь) Смешно читать это
Oink oink.
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ИЛЬЯ Помогайбо
Ответ Nairi Mirzoyan
В чем виновато? Лень потратить 5 минут и получить ее? Или это что-то идейное? Принцип?
за 5 минут можно было только в первые 1-5 день
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ZlomSpb
Ответ Этот Райола хочет денег
Слава Богу, что Краснодар в гостях играл. Я как представлю, что к нашим 9 балльным пробкам в пятницу прибавляется еще несколько тысяч едущих на стадион Галицкого-это транспортный апокалипсис!
твои 9баллов насколько км длиной? Пешком не быстрей?
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