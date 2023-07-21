Фомин о смене капитана в «Динамо»: «Пацаны, как я могу отреагировать? Я был разочарован»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Даниил Фомин Фабиан Бальбуэна Спорт-Экспресс Марцел Личка Футбол

Даниил Фомин остался недоволен тем, что в «Динамо» сменился капитан.

– Главная тема дня – это выбор капитана. За кого ты голосовал? Как проходила сама процедура?

– За кого голосовал – не буду говорить. Было голосование, потом тренер принял решение назначить Бальбуэна.

– Как отреагировал на то, что сменился капитан?

– Пацаны, как я могу отреагировать? Я был разочарован. Но я принимаю это решение, и я его уважаю. Я хочу, чтобы «Динамо» побеждало в любом случае.

– Вы же видели отношение к капитанской повязке в сборной. Может, мы преувеличиваем, что это просто повязка, и не надо разочаровываться? Или это серьезно?

– Я скажу, как я отношусь к этому. Для меня было большой честью и привилегией – быть капитаном. Я старался вести себя достойно как с командой и болельщиками, так и с вами, журналистами.

– Что входит в капитанские обязанности? Что делает Бальбуэна, чего не делаете вы?

– Я думаю, мало времени еще прошло. Мне сложно говорить. У каждого свой характер, свои какие-то плюсы и минусы. Что касается Бальбуэна, он профессионал, он был капитаном своей сборной, он лидер. Поэтому мы поддержали его. Я к нему подошел и сказал, что все в порядке, ты капитан. Двигаемся дальше.

– Сейчас он лидер в раздевалке? В перерыве он общался как-то с вами?

– Там не только он. Все могут сказать. В этом проблем никаких нет.

– Как может быть капитаном человек, который год назад оставил контракт и ушел?

– Я футболист, выхожу на футбольное поле. А что там приостанавливают, еще что-то происходит – это не ко мне. Я такое не могу комментировать.

– Может, он заверил, что не бросит «Динамо» больше?

– Посмотрим, увидим. Мне тут нечего вам сказать, – отметил полузащитник.

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20 комментариев

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melowchi
Отбился от навязчивого журналистишьки по-капитански
+19
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Очки Дани Алвеса
Ответ Владислав88
Шапито почище Тушинского. Сезон ещё не начался, а уних уже разброд и шатание в команде. Вот дают. Как они так умудряются столько лет самим себе ямы рыть?
Так а что шатание? Журналисты делают свою работу - подковыривают самое острое. Игрок ответил сдержанно и по факту.
+12
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+9
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ДМ-1чемпион
Диниил если по чесноку, тот капитан из тебя никакой! Давно тебя надо было сменить.
+6
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justbored
Ответ Arti22
Личка - аут
Тушинские, отдохните на сегодня, а.
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Назар Игорь
Во многих клубах правило - капитанит самый долгоиграющий. Это снимает все вопросы.
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S. A.
Это кем надо быть, чтобы отдать капитанскую повязку челу, который в прошлом году сбежал?
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Mihail0910
При всем клоунизме в динамо, выбор капитана убил просто.
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justbored
Как говаривали предки, простота хуже воровства (а кто в русском фольклоре проще Фомы). Сосредоточься-ка на игре, дорогой.
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воробей джек
Капитан Динамо сегодня отличился! Впрочем ему не впервые.
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Dmitry Gaidar
какой из Фомы капитан
совсем слабый игрок ещё и какой-то слюньтяй ботаник!
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Фут.Боль
Странный выбор капитана. Личка явно промахнулся.
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Алексей Ненахов
Ребят , как думаете Личка доработает до конца сезона ?
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xoms
Фомин конечно в команде так себе капитан, но млин как можно делать того кто кидал.
Ждал в этом сезоне красивой игры от Динамо, подбор игроков у Динамовцев всё таки классный, но видимо будет шоу аля тнт
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ДнепрЧемпион1983
А захарян или макаров не хотят быть капитанами? Они не сильно от фомина отличаются
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Максим Русаков
Ответ ДМ-1чемпион
Диниил если по чесноку, тот капитан из тебя никакой! Давно тебя надо было сменить.
Поддерживаю. Ми мишный да. Где ты Горлукович?)
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