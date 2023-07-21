Фомин о смене капитана в «Динамо»: «Пацаны, как я могу отреагировать? Я был разочарован»

Даниил Фомин остался недоволен тем, что в «Динамо» сменился капитан.

– Главная тема дня – это выбор капитана. За кого ты голосовал? Как проходила сама процедура?

– За кого голосовал – не буду говорить. Было голосование, потом тренер принял решение назначить .

– Как отреагировал на то, что сменился капитан?

– Пацаны, как я могу отреагировать? Я был разочарован. Но я принимаю это решение, и я его уважаю. Я хочу, чтобы «Динамо» побеждало в любом случае.

– Вы же видели отношение к капитанской повязке в сборной. Может, мы преувеличиваем, что это просто повязка, и не надо разочаровываться? Или это серьезно?

– Я скажу, как я отношусь к этому. Для меня было большой честью и привилегией – быть капитаном. Я старался вести себя достойно как с командой и болельщиками, так и с вами, журналистами.

– Что входит в капитанские обязанности? Что делает Бальбуэна, чего не делаете вы?

– Я думаю, мало времени еще прошло. Мне сложно говорить. У каждого свой характер, свои какие-то плюсы и минусы. Что касается Бальбуэна, он профессионал, он был капитаном своей сборной, он лидер. Поэтому мы поддержали его. Я к нему подошел и сказал, что все в порядке, ты капитан. Двигаемся дальше.

– Сейчас он лидер в раздевалке? В перерыве он общался как-то с вами?

– Там не только он. Все могут сказать. В этом проблем никаких нет.

– Как может быть капитаном человек, который год назад оставил контракт и ушел?

– Я футболист, выхожу на футбольное поле. А что там приостанавливают, еще что-то происходит – это не ко мне. Я такое не могу комментировать.

– Может, он заверил, что не бросит « » больше?

– Посмотрим, увидим. Мне тут нечего вам сказать, – отметил полузащитник.