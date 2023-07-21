Бальбуэна стал капитаном «Динамо». Защитник приостанавливал контракт и уходил в «Коринтианс»

Парагвайский защитник Фабиан Бальбуэна выбран капитаном «Динамо».

Ассистентами капитана будут , , и . Бальбуэна уже дважды выводил « » на поле с капитанской повязкой в сезоне-2021/22.

Сезон-2022/23 парагваец провел в «Коринтианс», приостановив контракт с московской командой. В высшей лиге Бразилии за это время Бальбуэна провел 14 игр, забив 3 гола.