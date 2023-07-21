Бальбуэна стал капитаном «Динамо». Защитник приостанавливал контракт и уходил в «Коринтианс»

Теги Сергей Паршивлюк Федор Смолов премьер-лига Россия Динамо Москва Антон Шунин Даниил Фомин Фабиан Бальбуэна Футбол

Парагвайский защитник Фабиан Бальбуэна выбран капитаном «Динамо».

Ассистентами капитана будут Антон Шунин, Даниил Фомин, Федор Смолов и Сергей Паршивлюк. Бальбуэна уже дважды выводил «Динамо» на поле с капитанской повязкой в сезоне-2021/22.

Сезон-2022/23 парагваец провел в «Коринтианс», приостановив контракт с московской командой. В высшей лиге Бразилии за это время Бальбуэна провел 14 игр, забив 3 гола.

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19 комментариев

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Roman Araslanov
Чем провинились так Фомин и Шунин, если капитаном ставят не кого-то из них, а чувака который взял и сбежал в Бразилию
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kilo_gilo
Ответ Roman Araslanov
Чем провинились так Фомин и Шунин, если капитаном ставят не кого-то из них, а чувака который взял и сбежал в Бразилию
ну Фомин визуально выглядит,как испуганный котёнок, я не представляю,как он в раздевалке условному Смолову или даже Скопинцеву пихать будет, Шунин - не факт,что играть вообще будет с учётом слухов, что Динамо активно рынок в поисках вратаря шерстит.
+9
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+9
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Игорь Иванов
Что то меняется в Динамо, если это улучшит игру нашей команды, то пусть будет так. Победы Динамо!!!
+4
-1
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Вольфсбург
Как никак Генерал, поддерживаю и поздравляю!
+3
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Александр Громов
Есть плюс-может быть опять в раздевалке Белла чао зазвучит. Но есть и минус- опять при случае соскочит.
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Фут.Боль
Перепутали в Вальбуэна.
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Фарид Харисов
Ответ Дмитрий Максимов
Заслуженно!
Не слежу за Динамо, реально хороший вариант для звания капитана?

Просто не так много он играл, убежал в Коринтианс, а теперь вернулся. Выглядит как будто хотел кинуть, но передумал.
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Причёска Бэйла
Какой клуб такой и капитан)
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Роман Князефф
Очень логично... спасибо, что хоть в зинит не перешел. ...
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Mixos Demid
Хороший выбор! Генерал-Капитан!
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Кеша
Логичная роль для центрального защитника. В роли капитана Бальбуэна мне нравится больше , чем Шунин или Фомин. К тому же , это скорое психологический ход Лички .
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Александр Мамин
Ответ Roman Araslanov
Чем провинились так Фомин и Шунин, если капитаном ставят не кого-то из них, а чувака который взял и сбежал в Бразилию
Шунин вратарь он не может во время игры влиять на всю команду. Кстати так считал Лев Яшин. А Фома по натуре флегматик. они по определению не могут быть лидерами.
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Камил Мамедов
Ответ Торна
Он ничего не брал. Просто сбежал. Потому и кэп. Чтоб снова лыжи не смазал. Вернётся Варела, его назначат
Ну у некоторых тренеров бзик на то, что вратарь не может быть кэпом. А на Даниила, как будто бы, капитанская повязка стала слишком давить. Я бы отдал Смолову, но ему, судя по всему, не гарантировано постоянное присутствие на поле, в отличие от Бальбуэны
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Диандерталец
Ответ Caniball
Неожиданно. А Фомин не тянул на эту роль?!
Видимо, сейчас тренеры не спрашивают мнения игроков, а сами назначают.
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