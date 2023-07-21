Бальбуэна стал капитаном «Динамо». Защитник приостанавливал контракт и уходил в «Коринтианс»
Парагвайский защитник Фабиан Бальбуэна выбран капитаном «Динамо».
Ассистентами капитана будут Антон Шунин, Даниил Фомин, Федор Смолов и Сергей Паршивлюк. Бальбуэна уже дважды выводил «Динамо» на поле с капитанской повязкой в сезоне-2021/22.
Сезон-2022/23 парагваец провел в «Коринтианс», приостановив контракт с московской командой. В высшей лиге Бразилии за это время Бальбуэна провел 14 игр, забив 3 гола.
Просто не так много он играл, убежал в Коринтианс, а теперь вернулся. Выглядит как будто хотел кинуть, но передумал.