Алана Мамаева осталась должна Павлу 3 млн рублей по итогам суда. Квартиру в Москве и Bentley за 26 млн рублей разделили между экс-супругами

получит 3 миллиона рублей от бывшей жены.

Пресненский суд Москвы вынес решение о разделе совместно нажитого имущества экс-игрока ЦСКА, «Краснодара» и сборной России и его бывшей жены Аланы Мамаевой.

По словам адвоката Павла Евгении Векиной, суд разделил однокомнатную квартиру в центре Москвы на 2-й Черногрязской улице площадью 47 квадратных метров и стоимостью 35,2 млн рублей, парковочное место там же за 3,7 млн рублей, а также автомобиль Bentley Continental GT за 26 млн рублей, приобретенные футболистом в период брака с Аланой Мамаевой.

По словам адвоката, первоначально просила оставить все имущество только ей, утверждая, в частности, что квартиру в Москве она купила на свои средства, продав квартиру в Краснодаре.

«Однако она забыла, что жилье там ей приобрел и подарил тот же Павел Мамаев и 18 млн рублей, за которые была продана эта квартира, никак бы не хватило на квартиру в Москве и парковочное место», – отметила Векина.

«После проведения взаимозачета ответчица осталась должна Павлу Мамаеву около 3 млн рублей. Павел не претендовал на то, чтобы отобрать у Аланы жилье, парковку или машину. Поэтому с учетом раздела денежных средств и взаимозачета по выкупу супружеской доли собственность осталось у Аланы Мамаевой, но она оказалась должна Павлу около 3 млн рублей к суммам, оставленных на его счетах судом», – сообщила адвокат.