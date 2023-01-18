Алана Мамаева осталась должна Павлу 3 млн рублей по итогам суда. Квартиру в Москве и Bentley за 26 млн рублей разделили между экс-супругами

Теги премьер-лига Россия светская хроника Павел Мамаев Алана Мамаева деньги Футбол

Павел Мамаев получит 3 миллиона рублей от бывшей жены.

Пресненский суд Москвы вынес решение о разделе совместно нажитого имущества экс-игрока ЦСКА, «Краснодара» и сборной России и его бывшей жены Аланы Мамаевой.

По словам адвоката Павла Евгении Векиной, суд разделил однокомнатную квартиру в центре Москвы на 2-й Черногрязской улице площадью 47 квадратных метров и стоимостью 35,2 млн рублей, парковочное место там же за 3,7 млн рублей, а также автомобиль Bentley Continental GT за 26 млн рублей, приобретенные футболистом в период брака с Аланой Мамаевой.

По словам адвоката, первоначально Алана Мамаева просила оставить все имущество только ей, утверждая, в частности, что квартиру в Москве она купила на свои средства, продав квартиру в Краснодаре.

 «Однако она забыла, что жилье там ей приобрел и подарил тот же Павел Мамаев и 18 млн рублей, за которые была продана эта квартира, никак бы не хватило на квартиру в Москве и парковочное место», – отметила Векина.

«После проведения взаимозачета ответчица осталась должна Павлу Мамаеву около 3 млн рублей. Павел не претендовал на то, чтобы отобрать у Аланы жилье, парковку или машину. Поэтому с учетом раздела денежных средств и взаимозачета по выкупу супружеской доли собственность осталось у Аланы Мамаевой, но она оказалась должна Павлу около 3 млн рублей к суммам, оставленных на его счетах судом», – сообщила адвокат.

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8 комментариев

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los merengues
Ответ Николай Корягин
Продакты спортса, вот вам идея. Надо чтобы при переходе на подобные новости дизайн сайта красился в желтый и на фоне стекала моча.
Это фирменное оформление профиля Терюшкова. Если он не против будет поделиться, то спортс может реализовать, думаю.
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OSCE
Я всегда говорю мужики, покупайте себе всё до брака, а в браке только трусы и носки. Серьёзно будьте умнее.
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MagicWithoutBorders
Дикость!
Научные работники, врачи и учителя получают копейки, а плохой футболист и дама сомнительного поведения делят миллионы, которых они ну совсем не служили и не заработали!
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Мосгорсуд
Не оправдываю Павла, но Алана ещё отвратительней
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Красный чай
Все придется ей переходить на nivea
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Николай Корягин
Продакты спортса, вот вам идея. Надо чтобы при переходе на подобные новости дизайн сайта красился в желтый и на фоне стекала моча.
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Куй Покагорячев
Да и вообще, она содержала Павла
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spiritbreacker
За что боролась, на то и напоролась
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