Бальбуэна вернется в «Динамо». Прошлым летом защитник приостановил контракт

Фабиан Бальбуэна в ближайшие дни присоединится к «Динамо».

Об этом сообщает « ».

Парагвайский центральный защитник прошлым летом по семейным обстоятельствам приостанавливал контракт с «Динамо», перейдя в «Коринтианс», где весной потерял место в составе.

У Бальбуэны есть действующий контракт с « » до июня 2025 года.