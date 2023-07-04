Бальбуэна вернется в «Динамо». Прошлым летом защитник приостановил контракт

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Фабиан Бальбуэна Спорт-Экспресс Футбол

Фабиан Бальбуэна в ближайшие дни присоединится к «Динамо».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Парагвайский центральный защитник прошлым летом по семейным обстоятельствам приостанавливал контракт с «Динамо», перейдя в «Коринтианс», где весной потерял место в составе.

У Бальбуэны есть действующий контракт с «Динамо» до июня 2025 года.

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23 комментария

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Рагнар Лодброк
как хорошо когда есть куда вернуться ,когда ты на хрен нигде не нужен стал )
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Виктор Большухин
Какая прекрасная новость на ночь глядя!!!
+7
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Никита Бабкин
вот это новости
+6
0
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За Валенсию с 1999
Грузина тогда надо скидывать в какой-нибудь Кутаиси или Батуми
+5
-1
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Великий Алонсо
Сначала прочитал Вальбуэна, аж глазам не поверил
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Владимир Никаноров
Это просто здорово добро пожаловать!!!
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Mixos Demid
Саба пусть остаётся, опыт перенимает. А Маричаля нужно куда-нибудь пристраивать.
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Александр Громов
Если не утка , то великолепная новость!
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Денис Белов
всем прекрасных сновидений!!!
под такую то новость
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Кеша
Вот это бомба-новость! Его нам так сильно не хватает !
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Dmitry Gaidar
хорошая новость
большая конкуренция на позицию!
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Rustam Petrov
Показалось.
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Александр Комиссаров
Кто шутит Бальбуэна и Вальбуэна,вам сколько лет?этой шутке уже столько лет,а вы ещё смеётесь,печальная жизнь у вас,раз вы ещё смеетесь над старой шуткой
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Viktor Martunov
Если это не утка китайская, но очень жирная, готов его в Шереметьево встречать с ромашками, вдруг передумает.
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OldRedWhite
Ответ Рагнар Лодброк
как хорошо когда есть куда вернуться ,когда ты на хрен нигде не нужен стал )
За такие бабки не нужна
В мире никому Бальбуэна !
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OldRedWhite
Ответ За Валенсию с 1999
Грузина тогда надо скидывать в какой-нибудь Кутаиси или Батуми
А он грузин ?
Я думал бразилец …
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Viktor Martunov
Ответ Владимир Никаноров
Это просто здорово добро пожаловать!!!
Вроде как вчера не хотел, а так ромашка получается, не как ипотеку на родине взял.
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Viktor Martunov
Ответ Александр Комиссаров
Кто шутит Бальбуэна и Вальбуэна,вам сколько лет?этой шутке уже столько лет,а вы ещё смеётесь,печальная жизнь у вас,раз вы ещё смеетесь над старой шуткой
Да это из Кашинки, про петарды и рукастого и прочих ещё лет несколько будут вспоминать, сам знаеш что их исправит.
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