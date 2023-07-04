Бальбуэна вернется в «Динамо». Прошлым летом защитник приостановил контракт
Фабиан Бальбуэна в ближайшие дни присоединится к «Динамо».
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Парагвайский центральный защитник прошлым летом по семейным обстоятельствам приостанавливал контракт с «Динамо», перейдя в «Коринтианс», где весной потерял место в составе.
У Бальбуэны есть действующий контракт с «Динамо» до июня 2025 года.
под такую то новость
большая конкуренция на позицию!
В мире никому Бальбуэна !
Я думал бразилец …