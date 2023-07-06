Бальбуэна вернулся в «Динамо» из «Коринтианс» после приостановки контракта
«Динамо» объявило о возвращении Фабиана Бальбуэны.
Защитник в четверг прибыл в Москву и прошел медобследование. В пятницу он приступает к тренировкам.
Сезон-2022/23 парагваец провел в «Коринтианс», приостановив контракт с московской командой. В высшей лиге Бразилии за это время Бальбуэна провел 14 игр, забив 3 гола.
Подробно со статистикой 31-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Фото: fcdm.ru
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