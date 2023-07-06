Бальбуэна вернулся в «Динамо» из «Коринтианс» после приостановки контракта

«Динамо» объявило о возвращении Фабиана Бальбуэны.

Защитник в четверг прибыл в Москву и прошел медобследование. В пятницу он приступает к тренировкам.

Сезон-2022/23 парагваец провел в « », приостановив контракт с московской командой. В высшей лиге Бразилии за это время провел 14 игр, забив 3 гола.

Подробно со статистикой 31-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Фото: fcdm.ru