Бальбуэна вернулся в «Динамо» из «Коринтианс» после приостановки контракта

Теги Коринтианс высшая лига Бразилия премьер-лига Россия Динамо Москва Фабиан Бальбуэна Футбол

«Динамо» объявило о возвращении Фабиана Бальбуэны.

Защитник в четверг прибыл в Москву и прошел медобследование. В пятницу он приступает к тренировкам.

Сезон-2022/23 парагваец провел в «Коринтианс», приостановив контракт с московской командой. В высшей лиге Бразилии за это время Бальбуэна провел 14 игр, забив 3 гола.

Подробно со статистикой 31-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Фото: fcdm.ru

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14 комментариев

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Peter Parker
Испугался, что Коринтианс его в Зенит продаст 😄
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Игорь Пичугин
Главный вопрос! Когда опять сбежит?
+6
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dimur
Первая хорошая новость с февраля 22-ого.
+5
-3
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валя_стакан
Даже похудел вроде не много.
Ну чтож подтянет Фернандеса и Сазона тактически. Про Маричаля молчу такое не вылечишь.
+3
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Игорь Иванов
С возвращением в Динамо!
Проблемы в защите Динамо, наконец то дела начали меняться, в лучшую сторону.
+2
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Торна
А че не в Зенит?
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Никита Мурин
Ответ Игорь Пичугин
Главный вопрос! Когда опять сбежит?
По-идее, больше не сможет по регламенту. Это правило действует единоразово.
+1
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Торна
Блохарики, вы это, раз уж пошел такой флешмоб берите Крала с Ларссоном
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Алекс Ну
Отлично! Проблему центра обороны решена наилучшим образом!
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Вольфсбург
Теперь Сазонов с Маричалем плотно присядут на своё любимое место лавку. Майсторович поправится теперь хоть три ЦЗ неплохих будет, Генерал хоть опыт даст Роби и Милану. А Атос и Арамис пусть лавку полируют)
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justbored
лучше нет родного края))
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Voin_LegenDa
Ответ Никита Мурин
По-идее, больше не сможет по регламенту. Это правило действует единоразово.
а как Эджуке и Сигурдссон из ЦСКА - это сделали?
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