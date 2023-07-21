Аршавин, скорее всего, войдет в правление «Зенита» и продолжит курировать молодежный сектор. Не исключено, что он покинет клуб из-за разногласий по кадровым вопросам (РБК)
Андрей Аршавин с высокой долей вероятности войдет в состав правления «Зенита».
Также заместитель гендиректора «Зенита» продолжит курировать молодежный сектор, сообщает РБК со ссылкой на два не связанных между собой источника в клубе.
При этом, как отмечается, существует риск, что Аршавин покинет клуб. Это связано с разногласиями по кадровым вопросам внутри департамента.
Правление «Зенита» – новый коллегиальный исполнительный орган, который должен «упростить и упорядочить процесс выработки решений» в «Зените».
Правление возглавил гендиректор клуба Александр Медведев. Орган будет состоять из девяти человек. В его состав также вошел тренер Сергей Семак.
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Мне только одному сейчас неловко ?
,,Нет,,
,,Всё, иди отсюда,,)))
...
Орган будет состоять из девяти человек"
Вы меня конечно извините, но еще никогда подобный орган из такой кучи разномастных людей не приводил ни к упрощению, ни к упорядочиванию управления чем либо.
А вот к полной безответственности каждого из них привести может легко.
А может это всё слова