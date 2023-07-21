Аршавин, скорее всего, войдет в правление «Зенита» и продолжит курировать молодежный сектор. Не исключено, что он покинет клуб из-за разногласий по кадровым вопросам (РБК)

Теги Зенит Андрей Аршавин Сергей Семак премьер-лига Россия Александр Медведев Футбол

Андрей Аршавин с высокой долей вероятности войдет в состав правления «Зенита».

Также заместитель гендиректора «Зенита» продолжит курировать молодежный сектор, сообщает РБК со ссылкой на два не связанных между собой источника в клубе.

При этом, как отмечается, существует риск, что Аршавин покинет клуб. Это связано с разногласиями по кадровым вопросам внутри департамента.

Правление «Зенита» – новый коллегиальный исполнительный орган, который должен «упростить и упорядочить процесс выработки решений» в «Зените».

Правление возглавил гендиректор клуба Александр Медведев. Орган будет состоять из девяти человек. В его состав также вошел тренер Сергей Семак.

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32 комментария

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BARCA_10
Так можно любую новость составлять.

Холланд не перейдет в Ливерпуль, но не исключено, что может когда то перейти
+58
-1
+57
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Мосгорсуд
Какой то разброс должностей) от правления клубом....до ,,иди отсюда,,)))
+24
-4
+20
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Ничего Смешного
Знакомого хотели повысить на работе, пошёл на собеседование с руководством, в итоге зацепились языками, поднимался вопрос об увольнение)
+7
0
+7
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КРАСНАЯ ЛИНИЯ
Ответ avcgloronalduMU
собрался уезжать? смысл покидать правление зенита?
Андрей человек умный , думаю не ошибётся
+8
-3
+5
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KKA
Ответ Мосгорсуд
Какой то разброс должностей) от правления клубом....до ,,иди отсюда,,)))
Да тут, не побоюсь этого лова , судьбу человека в новости пытаются предсказать ) фантазии безграничны ) лето ) каникулы )
+5
-1
+4
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Daas Holding
Аршавин Шредингера
+3
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+3
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Adeen
Ответ OldRedWhite
Скажите , за такие заголовки Мне только одному сейчас неловко ?
Нет. Мы все ощущаем недоумение и неловкость.
+3
0
+3
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OldRedWhite
Ответ BARCA_10
Так можно любую новость составлять. Холланд не перейдет в Ливерпуль, но не исключено, что может когда то перейти
Скажите , за такие заголовки
Мне только одному сейчас неловко ?
+4
-1
+3
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Burel
Директор Каспийского Моря
+4
-2
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Гражданин R
Так он покинет или войдет?
+2
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Мосгорсуд
Ответ KKA
Да тут, не побоюсь этого лова , судьбу человека в новости пытаются предсказать ) фантазии безграничны ) лето ) каникулы )
Короче Миллер спрашивает: ,,Аршавин, будешь директором,,
,,Нет,,
,,Всё, иди отсюда,,)))
+3
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Евгений Громов 22
Странная новость) , может быть покинет а может быть и нет.
+1
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Vyanemyaynen
Ответ Burel
Директор Каспийского Моря
Да, нелёгкая выпала доля...
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Ola BP
Ответ Гражданин R
Так он покинет или войдет?
Сначала войдёт, потом покинет, затем снова войдёт и покинет.
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Adeen
Ответ Уся Ваткин
Как известно, наши ожидания - не проблемы Андрея Сергеевича
В том момент Аршавин обращался на "вы" к не очень трезвому человеку, который с другом пробрался к нему в аэропорте. Конкретно к нему.
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гилберт
Ответ Мосгорсуд
Какой то разброс должностей) от правления клубом....до ,,иди отсюда,,)))
Газовая рулетка!
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mihail.gvozdev2020
Так эта новость написана таким образом, чтобы потом еще несколько новостей написать.
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whitepele
Спортс стал конченым продажным ресурсом, который удаляет неугодные своим хозяева. комментарии. Удаляю свой аккаунт на этом ш*******ом сайте
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Tiestorzn17
Так войдет или выйдет?! Кто такую ахинею выдумывает вообще?!
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gustavo1097
Это как Шарий прогнозирует: может бахнет, может не бахнет. Здесь так же
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Eu
"Правление «Зенита» – новый коллегиальный исполнительный орган, который должен «упростить и упорядочить процесс выработки решений» в «Зените».
...
Орган будет состоять из девяти человек"

Вы меня конечно извините, но еще никогда подобный орган из такой кучи разномастных людей не приводил ни к упрощению, ни к упорядочиванию управления чем либо.
А вот к полной безответственности каждого из них привести может легко.
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Футбол, хоккей итд
Покинет клуб, чтобы переехать на Тенерифе?
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ws357
А может нет, а может да
А может это всё слова
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Owen_the_Simple
Аршавин может уйти, а может и не уйти. Думайте
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Spaten
Но это не точно
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