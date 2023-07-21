Аршавин, скорее всего, войдет в правление «Зенита» и продолжит курировать молодежный сектор. Не исключено, что он покинет клуб из-за разногласий по кадровым вопросам (РБК)

Андрей Аршавин с высокой долей вероятности войдет в состав правления «Зенита».

Также заместитель гендиректора « » продолжит курировать молодежный сектор, сообщает РБК со ссылкой на два не связанных между собой источника в клубе.

При этом, как отмечается, существует риск, что покинет клуб. Это связано с разногласиями по кадровым вопросам внутри департамента.

Правление «Зенита» – новый коллегиальный исполнительный орган, который должен «упростить и упорядочить процесс выработки решений» в «Зените».

Правление возглавил гендиректор клуба . Орган будет состоять из девяти человек. В его состав также вошел тренер .