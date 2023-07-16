Набабкин о критике Аршавина после Суперкубка: «Кажется, у него запотели очки. Надо бы протереть!»

Кирилл Набабкин ответил на критику Андрея Аршавина.

Ранее Аршавин, комментируя итоги проигранного ЦСКА «Зениту» матча за , сказал: «Когда вместо Дивеева выходит , качество разное». Он отметил, что нужно усиление состава.

«Мне кажется, у Аршавина немного запотели очки. Надо бы их протереть!» – сказал 36-летний защитник.