Набабкин о критике Аршавина после Суперкубка: «Кажется, у него запотели очки. Надо бы протереть!»
Кирилл Набабкин ответил на критику Андрея Аршавина.
Ранее Аршавин, комментируя итоги проигранного ЦСКА «Зениту» матча за OLIMPBET Суперкубок России, сказал: «Когда вместо Дивеева выходит Набабкин, качество разное». Он отметил, что ЦСКА нужно усиление состава.
«Мне кажется, у Аршавина немного запотели очки. Надо бы их протереть!» – сказал 36-летний защитник.
Или Набабкин считает себя качественным усилением по сравнению с Дивеевым, когда он и в молодые годы был достаточно средним футболистом, если не ниже.