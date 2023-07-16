Набабкин о критике Аршавина после Суперкубка: «Кажется, у него запотели очки. Надо бы протереть!»

Теги ЦСКА Зенит Андрей Аршавин Кирилл Набабкин премьер-лига Россия OLIMPBET Суперкубок России Футбол

Кирилл Набабкин ответил на критику Андрея Аршавина.

Ранее Аршавин, комментируя итоги проигранного ЦСКА «Зениту» матча за OLIMPBET Суперкубок России, сказал: «Когда вместо Дивеева выходит Набабкин, качество разное». Он отметил, что ЦСКА нужно усиление состава.

«Мне кажется, у Аршавина немного запотели очки. Надо бы их протереть!» – сказал 36-летний защитник. 

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14 комментариев

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Roman
Ответ Назар Игорь
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Какой конфликт может быть между лучшим футболистом в истории российского футбола и Аршавиным? Моська тявкнула на слона.
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Cst Cap
Андрей сказал по делу, объективно оценивая глубину состава армейцев, вовсе не ставя цели уколоть именно ветерана. Обидки которого выглядят глупо, но много говорят о самом Набабкине.
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Спартак Уокер
Разжигает конфликт
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Артем Гладских
Набабкин Легенда ЦСКА, но он уже постарел. Дивеев более молодой , ему легче играть.
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Артем Гладских
намечается конфликт
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Александр Жердин
Ой, какие мы обидчивые. Но Аршавин то прав .
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Made-in-Russia
А в чем не прав Аршавин?
Или Набабкин считает себя качественным усилением по сравнению с Дивеевым, когда он и в молодые годы был достаточно средним футболистом, если не ниже.
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Islam Gasanov
Мама Аршавина теперь в опасности?!
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Назар Игорь
Ответ Артем Гладских
намечается конфликт
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Roman Araslanov
Ответ Roman
Какой конфликт может быть между лучшим футболистом в истории российского футбола и Аршавиным? Моська тявкнула на слона.
Какой конфликт может быть между главным ухажёром чужых мамок в истории российского футбола и Аршавиным?
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Антимосковский
Ответ Артем Гладских
Набабкин Легенда ЦСКА, но он уже постарел. Дивеев более молодой , ему легче играть.
чем он легенда? тем, что из-за гинеровского лимита в защите приходилось держать днарей вместо нормальных легов и игрок уровня середняка рпл на пике протянул в клубе до 36 лет? сравните его с березами или игнашевичем по скиллам и не оскорбляйте звание «легенда».
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