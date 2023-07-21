Ильзат Ахметов: «Я прославляю Кыргызстан, а не предаю его. Люди не понимают, почему я играю за сборную России»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Кыргызстана по футболу Краснодар Ильзат Ахметов Футбол

Ильзат Ахмето вобъяснил, почему решил выступать за сборную России, а не за Кыргызстана.

– Почитал комменты под твоими последними фотографиями – многие до сих пор считают, что ты предал Кыргызстан, потому что играешь за сборную России.

– Я тоже вижу эти комментарии, некоторые даже читаю. Хочется иногда этих экспертов послать подальше. Люди просто не понимают, как все устроено.

Я вырос в России и все футбольное образование получил здесь. Прошел все юношеские сборные, играл за молодежную и национальную команды.

Я уже заигран и даже в теории не могу поменять спортивное гражданство. Но люди этого не понимают, спрашивают, почему я не играю за сборную Кыргызстана. Те, кто считают меня предателем, – люди небольшого ума.

В каждом интервью я говорю, что Кыргызстан – моя родина, и я ей за все благодарен. Я прославляю Кыргызстан, а не предаю его. Хочу показать своим примером, на каком высоком уровне можно играть. Делаю благое для страны вне зависимости от того, где играю, – сказал хавбек «Краснодара».

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18 комментариев

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CriminalJoint62
Он вчера меня подвез, приятный молодой человек
+36
-7
+29
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Tanabay
Ответ Mark Safa
В сборной России на высоким уровне он некогда не играл🤭
кто играл на высоким уровне в сборной?
+7
-1
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Марслан Акматалиев
Как ты прославляешь Кыргызстан играя за Россию? Играешь в форме кыргызской сборной за сборную России? Или с флагом родины на плечах? Зачем эти слова.
Просто надо признаться в том, что хочешь играть на более высоком уровне чем это могло бы быть с Кыргызской сборной.
Отбор на Евро/ЧМ с условными хорватами, бельгийцами явно лучше и интереснее чем игры с Мьянмой, Таджикистаном или Австралией.
+8
-3
+5
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Mark Safa
В сборной России на высоким уровне он некогда не играл🤭
+6
-2
+4
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Левая михалыча
Ответ Tanabay
кто играл на высоким уровне в сборной?
Ze Bolotnyy
+1
0
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Андрей Федоров
Ответ Tanabay
кто играл на высоким уровне в сборной?
Фернандес, Акинфеев
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Wesley
Молодец Ильзат, все правильно
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Владимир Самсонов
Все по делу.
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Mark Safa
Ответ Tanabay
кто играл на высоким уровне в сборной?
Головин и Алексей Миранчук явно лучше Ахметова 🤷🏽‍♂️
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Игорь М.
Ответ Mark Safa
Головин и Алексей Миранчук явно лучше Ахметова 🤷🏽‍♂️
Миранчук? Который в сборной сидел под Кузяевым, Головиным и Зобниным?
+1
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Пушка_Кутепова
Ответ CriminalJoint62
Он вчера меня подвез, приятный молодой человек
Бесплатно ? ☺️
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Моксем
Ответ CriminalJoint62
Он вчера меня подвез, приятный молодой человек
Таксистом подрабатывает?
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