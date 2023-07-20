Ахметов о клубе, в который бы не перешел: «На данный момент – «Спартак». Я ведь целых четыре года играл в ЦСКА»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Краснодар Ильзат Ахметов Футбол

Ильзат Ахметов заявил, что не перешел бы в «Спартак» из-за игры в ЦСКА.

– После ЦСКА тебя отправляли во многие клубы РПЛ. Есть тот, в который никогда не пошел бы?

– На данный момент – «Спартак». Я ведь целых четыре года играл в ЦСКА. Но никогда не говори никогда, никто не знает, что будет завтра.

– Прошлым летом у тебя закончился контракт с ЦСКА, и ты почти сразу приехал на сборы «Краснодара». Потом вдруг уехал, но через неделю все-таки подписался с «Краснодаром». Что это было?

– Изначально я приехал подписывать контракт на определенных условиях. Не договорились, поэтому я уехал. В это время поступило предложение от «Ахмата», но в итоге получилось прийти к согласию с «Краснодаром».

– А из Европы к тебе интерес был когда-нибудь?

– Когда с ЦСКА мы обыгрывали «Реал» в Лиге чемпионов, были разговоры про «Рому». Но до чего-то серьезного не дошло, – сказал полузащитник «Краснодара».

15 комментариев

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ledenec
Завтра новость: Ахметов перешел в Спартак, но пол года проведет в аренде в Зените
+24
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Кирилл Эсаулов
После истории с Марио, в этот мире веришь словам только Акинфеева.
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Истинный зенитовец
Кокорин, Широков, Чернов, Еременко и Глушаков ставят лайк
+7
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Максим Заворин
Ответ Кирилл Эсаулов
После истории с Марио, в этот мире веришь словам только Акинфеева.
Если бы про это снимали фильм, то в концовке Игорь точно ушёл бы в Локо)
+4
0
+4
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psycho
Ахметов: в Суперкубке изо всех сил болел за зенит
+3
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IngibitorMao
На данный момент
+2
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Руслан Руслан
Кто-бы тебе позвал😁
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Артём Вишняков
Так его в Спартак никто и не позовёт. Если только в албанский или болгарский.
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KOTOV71
Тааак, Ахметов - " не перешёл бы..", - Следующий,..
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Максим Заворин
Видимо, с ним уже ведут переговоры из Тушино и он цену набивает)
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Геннадий Тёкин
А Спартак его звал?
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tolstiy
ахахаха.... вызов принят....
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Femida_win
Даром не нужен…
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tolstiy
Ответ Максим Заворин
Если бы про это снимали фильм, то в концовке Игорь точно ушёл бы в Локо)
торпедо....)
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