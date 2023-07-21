Ахметов об Акинфееве и Сафонове: «Не думаю, что идет гонка. Игорь уже всем все доказал. Матвею еще предстоит доказать»

Ильзат Ахметов высказался о соперничестве Игоря Акинфеева и Матвея Сафонова.

– Последние 2-3 года Сафонова часто сравнивали с Акинфеевым, временами даже ставя его выше Игоря. Сейчас Матвей отпустил Акинфеева вперед?

– Я не думаю, что идет какая-то гонка. Игорь уже все всем доказал – играл большие матчи, брал трофеи. Нам нужно аплодировать и наслаждаться его карьерой. А Матвею еще предстоит все доказать.

– Кто лучший вратарь России сейчас?

– Сейчас никто, потому что межсезонье (смеется).

– Окей, в прошлом сезоне.

– Игорь. – сказал хавбек «Краснодара».