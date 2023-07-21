Ахметов об Акинфееве и Сафонове: «Не думаю, что идет гонка. Игорь уже всем все доказал. Матвею еще предстоит доказать»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Краснодар Ильзат Ахметов Матвей Сафонов Футбол

Ильзат Ахметов высказался о соперничестве Игоря Акинфеева и Матвея Сафонова.

– Последние 2-3 года Сафонова часто сравнивали с Акинфеевым, временами даже ставя его выше Игоря. Сейчас Матвей отпустил Акинфеева вперед?

– Я не думаю, что идет какая-то гонка. Игорь уже все всем доказал – играл большие матчи, брал трофеи. Нам нужно аплодировать и наслаждаться его карьерой. А Матвею еще предстоит все доказать.

– Кто лучший вратарь России сейчас?

– Сейчас никто, потому что межсезонье (смеется).

– Окей, в прошлом сезоне.

– Игорь. – сказал хавбек «Краснодара».

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6 комментариев

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Барыга блинами
У Сафонова за один сезон ошибок больше, чем у Игоря за всю карьеру, еще и сравнивать их умудрялись как-то. Игорь в 24 уже трехкратный ЧР, обладатель кубка УЕФА, призер ЕВРО. И это все без всяких постов и интервью. И тут его сравнивают с «Мотей»
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Max Zhomkov
Сафонову даже вдалеке не светит даже еле сравнимая карьера как у Игоря. В конце сезона по делу на банку посадили. И вообще пусть для начала усы сбреет , мушкетёр блин
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