Ахметов об Акинфееве и Сафонове: «Не думаю, что идет гонка. Игорь уже всем все доказал. Матвею еще предстоит доказать»
Ильзат Ахметов высказался о соперничестве Игоря Акинфеева и Матвея Сафонова.
– Последние 2-3 года Сафонова часто сравнивали с Акинфеевым, временами даже ставя его выше Игоря. Сейчас Матвей отпустил Акинфеева вперед?
– Я не думаю, что идет какая-то гонка. Игорь уже все всем доказал – играл большие матчи, брал трофеи. Нам нужно аплодировать и наслаждаться его карьерой. А Матвею еще предстоит все доказать.
– Кто лучший вратарь России сейчас?
– Сейчас никто, потому что межсезонье (смеется).
– Окей, в прошлом сезоне.
– Игорь. – сказал хавбек «Краснодара».
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