Хоселу может стать единственным трансфером «Реала» в атаку этим летом. Клуб хочет бесплатно подписать Мбаппе в 2024-м

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Хоселу Килиан Мбаппе Футбол

«Реал» не планирует новых трансферов в линию атаки этим летом.

Вчера мадридский клуб объявил о переходе нападающего Хоселу на правах аренды из «Эспаньола». По информации Marca, это может быть единстенным трансфером «Реала» для укрепления атаки в это трансферное окно. Несмотря на уход Карима Бензема, Марко Асенсио и Эдена Азара, в клубе считают, что нынешних атакующих ресурсов будет достаточно в новом сезоне. 

«Реал» планирует подписать Килиана Мбаппе в 2024 году – после истечения срока его контракта с «ПСЖ». Мадридцы не хотят платить парижанам астрономическую сумму за трансфер этим летом. 

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48 комментариев

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Фёдор Кузнецов
Это пишет та же самая Марка которой пару недель назад Кейн и Хавертц были в Мадриде, уверен Марка ещё несколько раз переобуется
+25
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+25
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JENNINGS
Ответ Антон Чугунов
А переход Джуда Беллингема, за трансфер этого лета - не считаем?
Джуд Беллингем - трансфер в атаку?
+18
-2
+16
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Чинг Пао
Носатого парня с дубля пусть поднимают и дают шанс. А вдруг
+7
0
+7
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Demyan Grachev
по Хоселупе всё понятно,а кто забивать то будет?
+6
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+4
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XavIniesta2008-2015
Ответ Чинг Пао
Носатого парня с дубля пусть поднимают и дают шанс. А вдруг
Воспитанник Реала играет в основе. Это что-то из параллельной реальности. В лучшем случае, один какой-нибудь уникум будет и всё, как Карвахаль. Перес скорее сольёт 40+ лямов на очередного бразила,чем даст шанс воспитанникам
+6
-2
+4
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Антон Чугунов
Ответ JENNINGS
Джуд Беллингем - трансфер в атаку?
В защиту?
+4
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corazón blanco
Ответ Геннадий Чеботарев
а ты не думал что можно изменить основную схему игры и зачем покупали цап? ведь цап не играет в схеме 4-3-3
Какого ЦАП? Беллингем один раз в прошлом сезоне играл на позиции ЦАП, если и кто подходит на эту роль, то это Браим Диас. Беллингем даже больше матчей провел ближе к опорной зоне, чем в атакующей трети поля. Его основная позиция - центральный полузащитник. Просто из-за того, что он часто подключается к атакам может сложиться такое впечатление, но это не его родная позиция. Конечно его можно там использовать, но зная Карло и как он консервативен в выборе игровых схем - это маловероятно. Но посмотрим как будет.
+2
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Mr@k
недавно ПСЖ сказали что такого не допустят
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corazón blanco
Значит, если действительно так и будет, то играть ЦН будет по ходу сезона Родриго. Но я все же надеюсь, что Флорентино решится на покупку форварда, который необходим, даже при наличии прихода в следующем сезоне Килиана.
+2
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Геннадий Чеботарев
Ответ Постой...Я тебя знаю!
Судя по тому, что Белингема ты ставишь в 4-4-2 цапом, я могу предположить, что это один из вариантов данной схемы с "ромбом". Но мне с трудом верится, что Анчелотти пойдет на такие изменения, т.к. тот же Винисиус, звезда атак Реала, все же больше чистый вингер под соответствующие схемы, вроде 4-3-3, чем крайний полузащитник в "ромбе".
а кто сказал что будет анчелоти? он играет только 4-3-3 и вот для него и нужен только Кейн. а если перец не купил Кейна,то вся конструкция анчелоти вообще рассыпается. до конца месяца ,анчелоти улетит в Рио.
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corazón blanco
Ответ Том Мунтян
Так в чём логика? Если в следующем году реально состоится трансфер черепашки, то он будет 100% игрок старта, значит, сейчас трансфер даже около топового футболиста не имеет рационального обоснования, так как ему придется сидеть на банке со следующего года. На роль сменщика Хоселу годится, по крайней мере динамика набора результативных очков у него положительная. Один год можно «перетерпеть» с текущим ресурсом в атаке. Имхо всё правильно делает Мадрид. Остаётся надеется, что Мбаппе ни кинет Реал😸
Логика в том, что Мбаппе не центрфорвард от слова совсем и он скорее всего будет играть справа, так как слева играет Винисиус(который в этом плане ограничен и заложник своей позиции),а Родриго переведут на позицию под нападающего, на которой он отлично себя проявляет. А форвард нужен здесь и сейчас, не с Эдриком же начинать сезон 24 года в нападении, которому неизвестно сколько потребуется на адаптацию.
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Геннадий Чеботарев
Ответ corazón blanco
Какого ЦАП? Беллингем один раз в прошлом сезоне играл на позиции ЦАП, если и кто подходит на эту роль, то это Браим Диас. Беллингем даже больше матчей провел ближе к опорной зоне, чем в атакующей трети поля. Его основная позиция - центральный полузащитник. Просто из-за того, что он часто подключается к атакам может сложиться такое впечатление, но это не его родная позиция. Конечно его можно там использовать, но зная Карло и как он консервативен в выборе игровых схем - это маловероятно. Но посмотрим как будет.
если Белингем просто цп,то зачем его покупали? что бы на лавке сидел игрок за 100 лимонов? у нас есть цп это Федя и Эдик. перец никогда не покупает игрока за большие деньги для скамейки. и это нужно было уже понимать,если давно смотришь футбол.
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Том Мунтян
Ответ corazón blanco
Значит, если действительно так и будет, то играть ЦН будет по ходу сезона Родриго. Но я все же надеюсь, что Флорентино решится на покупку форварда, который необходим, даже при наличии прихода в следующем сезоне Килиана.
Так в чём логика?
Если в следующем году реально состоится трансфер черепашки, то он будет 100% игрок старта, значит, сейчас трансфер даже около топового футболиста не имеет рационального обоснования, так как ему придется сидеть на банке со следующего года. На роль сменщика Хоселу годится, по крайней мере динамика набора результативных очков у него положительная. Один год можно «перетерпеть» с текущим ресурсом в атаке. Имхо всё правильно делает Мадрид.
Остаётся надеется, что Мбаппе ни кинет Реал😸
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Геннадий Чеботарев
Ответ Постой...Я тебя знаю!
А причем здесь Белингем и Родриго, которого автор данного коммента ставил центральным нападающим?
и что из того? и анчелоти ставил Родриго играть 9 и видели что из этого получалось,видимо только автор этого не видел.
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corazón blanco
Ответ Геннадий Чеботарев
если Белингем просто цп,то зачем его покупали? что бы на лавке сидел игрок за 100 лимонов? у нас есть цп это Федя и Эдик. перец никогда не покупает игрока за большие деньги для скамейки. и это нужно было уже понимать,если давно смотришь футбол.
Так Беллингем это замена Модричу, который уже будет отходить на второй план и станет игроком ротации. Плюс будет чередоваться в ротации с Тони Кроосом. Это трансфер с прицелом на будущее и конечно Джуд будет играть старте, а ветераны уже будут в меньшей степени получать игровое время. Хотя зная Карло, он все равно будет отдавать предпочтение «старой гвардии». Даже по ходу этого сезона больше использовал Крооса в опорке, чем Тчуамени после его восстановления от травмы. Отсюда кстати и разгромное поражение от Сити.
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Ко-ко-джамбо
Ответ JENNINGS
Джуд Беллингем - трансфер в атаку?
Не, он не нападающий конечно, но самая главная фишка которая сделала его одним самых топовых молодых игроков это действия в атаке, подключения и врывания в штрафную. С его трансферов Реал и атаку усилил, не без этого
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Геннадий Чеботарев
Ответ RЕDNIК MUSIC
Надо из Кастильи подтягивать ребят, там много талантливых нападающих
но это не при анчелоти.
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Геннадий Чеботарев
Ответ JENNINGS
Джуд Беллингем - трансфер в атаку?
он цап,если ты не в курсе.
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Геннадий Чеботарев
Ответ Спартак Уокер
Мне кажется то что хотя бы 1 кто то ещё придёт
очень вероятно что это будет Шарки.
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Том Мунтян
Ответ XavIniesta2008-2015
Воспитанник Реала играет в основе. Это что-то из параллельной реальности. В лучшем случае, один какой-нибудь уникум будет и всё, как Карвахаль. Перес скорее сольёт 40+ лямов на очередного бразила,чем даст шанс воспитанникам
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Buzya
А это разве не годичная аренда?
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Геннадий Чеботарев
Ответ corazón blanco
Так Беллингем это замена Модричу, который уже будет отходить на второй план и станет игроком ротации. Плюс будет чередоваться в ротации с Тони Кроосом. Это трансфер с прицелом на будущее и конечно Джуд будет играть старте, а ветераны уже будут в меньшей степени получать игровое время. Хотя зная Карло, он все равно будет отдавать предпочтение «старой гвардии». Даже по ходу этого сезона больше использовал Крооса в опорке, чем Тчуамени после его восстановления от травмы. Отсюда кстати и разгромное поражение от Сити.
предположим,что замена Модричу. 4-3-3 классная схема,но под игроков подобных тем,что были в 16 году. если любая позиция хромает,то вся схема очень уязвима. тогда для этого нам надо цф и это не Кейн,он слегка угловат ,нужен техничный,как Карим с ударом с обеих ног и хорошей игрой головой,с хорошим пасом и умением играть на партнёров,короче второй Бензема,но такого нет. нужен правый вингер сейчас это Сака. нужны два лотераля. и нужен напарник для Милитао в центр защиты,что бы была не проходимая пара как Рамос варан. если любая позиция будет косячить то сразу будет дыра. и получается ,что надо как минимум ещё 5 топовых игроков! и это при том ,что у нас сейчас самый сильный центр поля и довольно сильная атака.
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Umar Yunuszoda
2030 году трансферний рынок Реал не пишут не одного нападающий потому что хочет подписать бесплатно Мбаппе 2032
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RЕDNIК MUSIC
Надо из Кастильи подтягивать ребят, там много талантливых нападающих
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pasmike
Возьмут в аренду еще какого-то приличного напа. Пара Хоселу - Родриго много не забьет за год... А Реал не тот клуб, чтобы там "пережидать" сезон.
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