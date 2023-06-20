Хоселу может стать единственным трансфером «Реала» в атаку этим летом. Клуб хочет бесплатно подписать Мбаппе в 2024-м

«Реал» не планирует новых трансферов в линию атаки этим летом.

Вчера мадридский клуб объявил о переходе нападающего на правах аренды из «Эспаньола». По информации Marca, это может быть единстенным трансфером « » для укрепления атаки в это трансферное окно. Несмотря на уход Карима Бензема, Марко Асенсио и Эдена Азара, в клубе считают, что нынешних атакующих ресурсов будет достаточно в новом сезоне.

«Реал» планирует подписать в 2024 году – после истечения срока его контракта с « ». Мадридцы не хотят платить парижанам астрономическую сумму за трансфер этим летом.