Хоселу может стать единственным трансфером «Реала» в атаку этим летом. Клуб хочет бесплатно подписать Мбаппе в 2024-м
«Реал» не планирует новых трансферов в линию атаки этим летом.
Вчера мадридский клуб объявил о переходе нападающего Хоселу на правах аренды из «Эспаньола». По информации Marca, это может быть единстенным трансфером «Реала» для укрепления атаки в это трансферное окно. Несмотря на уход Карима Бензема, Марко Асенсио и Эдена Азара, в клубе считают, что нынешних атакующих ресурсов будет достаточно в новом сезоне.
«Реал» планирует подписать Килиана Мбаппе в 2024 году – после истечения срока его контракта с «ПСЖ». Мадридцы не хотят платить парижанам астрономическую сумму за трансфер этим летом.
Если в следующем году реально состоится трансфер черепашки, то он будет 100% игрок старта, значит, сейчас трансфер даже около топового футболиста не имеет рационального обоснования, так как ему придется сидеть на банке со следующего года. На роль сменщика Хоселу годится, по крайней мере динамика набора результативных очков у него положительная. Один год можно «перетерпеть» с текущим ресурсом в атаке. Имхо всё правильно делает Мадрид.
Остаётся надеется, что Мбаппе ни кинет Реал😸