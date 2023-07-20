Альба и «Интер Майами» заключили контракт до конца сезона МЛС-2024 с возможностью продления на год

Теги МЛС Жорди Альба Интер Майами Футбол

«Интер Майами» опубликовал детали контракта с Жорди Альбой.

Сегодня американский клуб объявил о подписании бывшего защитника «Барселоны» на правах свободного агента.

Контракт испанца с новым клубом будет действовать до завершения сезона МЛС-2024. В соглашении также предусмотрена опция продления на один год. 

Альба выступал за «Барселону» с 2012 года. В мае этого года защитник расторг контракт с каталонским клубом. Статистику 34-летнего игрока можно найти здесь

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anton Akhatov
Ладно, Бэкхем, уговорил. будем смотреть матчи твоей команды)))
+24
0
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Этот Райола хочет денег
Альба это пахарь всегда был, в сборной и клубе. Для него 34 вообще не возраст, еще года 2-3 точно поиграет на хорошем уровне, тем более в МЛС
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
*** Ruslan ***
Это тройка даже в свои года должна показать топ футбол тем более в чемпионате МСЛ и кто говорил что они все равно в плей офф не выйдут, очень спорное решение!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
gonchik23
Бэкс барсу собрал себе))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Overkiller
Ответ *** Ruslan ***
Это тройка даже в свои года должна показать топ футбол тем более в чемпионате МСЛ и кто говорил что они все равно в плей офф не выйдут, очень спорное решение!
Решение? Какое решение?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
*** Ruslan ***
Ответ Overkiller
Решение? Какое решение?
Я вроде на русском написал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий