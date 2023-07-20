Альба и «Интер Майами» заключили контракт до конца сезона МЛС-2024 с возможностью продления на год
«Интер Майами» опубликовал детали контракта с Жорди Альбой.
Сегодня американский клуб объявил о подписании бывшего защитника «Барселоны» на правах свободного агента.
Контракт испанца с новым клубом будет действовать до завершения сезона МЛС-2024. В соглашении также предусмотрена опция продления на один год.
Альба выступал за «Барселону» с 2012 года. В мае этого года защитник расторг контракт с каталонским клубом. Статистику 34-летнего игрока можно найти здесь.
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