Владелец «Интер Майами» о подписании Месси и Бускетса: «Мы уже преуспели. Это говорит о том, что мы открыли новые главы для спорта в США»

Теги МЛС Лионель Месси Серджи Бускетс Интер Майами Хорхе Мас Футбол

Владелец «Интер Майами» высказался о подписании звездных игроков.

Этим летом американский клуб подписал Лионеля Месси и Серджи Бускетса

«Мы уже добились успеха. Ожидания – это нечто другое, но мы преуспели. Тот факт, что Лионель Месси здесь, что Серджи Бускетс здесь, что еще придут другие игроки, говорит о том, что мы открыли новые главы для спорта в этой стране, говорит о том, что мы преуспели.

Я считаю энергию, царившую сегодня [на собрании владельцев клубов], заразительной. Все мы понимаем, какая перед нами открывается возможность, возможность продолжать развивать лигу. Надеюсь, это послужит катализатором для быстрого роста, к которому стремлюсь я и все мы», – сказал Хорхе Мас. 

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14 комментариев

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Igor Pivovarov
Ответ Любезный Коссутий
ждем еще 2 пенсионеров - Суареса и Иньесту. да и Хави, в принципе, тоже еще можно подписать. Бэксу стоит рассмотреть этот вариант. а учитывая тот факт, что Арсенал вчера раскатал сборную "звезд МЛС", состоящую из всяких Мухтаров, Пучей и Бентеке, то можно смело предположить, что барселонские старперы на изи вынесут эту донную лигу, и без проблем попадут в п/офф
Там звезды-то были уровня тамильского арт-хауса.

Только в одном Лос-Анджелесе собрались Бэйл, Кьеллини, Дуглас Коста, Чичарито и Карлос Вела. А есть еще всякие Пато, Иугаины и т.д. Во вчерашней игре не было никого из них. Так что аналитика так себе.

Сейчас бы посреди сезона собирать лучших даже не на гипотетический матч Всех звезд (под который тоже предусмотрен перерыв в аналогичных лигах) , а на товарняк с канонирами. И вообще включать в свои суждения результат этой игры, в любые.
+4
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SlevinKelevra8
Ответ Igor Pivovarov
Там звезды-то были уровня тамильского арт-хауса. Только в одном Лос-Анджелесе собрались Бэйл, Кьеллини, Дуглас Коста, Чичарито и Карлос Вела. А есть еще всякие Пато, Иугаины и т.д. Во вчерашней игре не было никого из них. Так что аналитика так себе. Сейчас бы посреди сезона собирать лучших даже не на гипотетический матч Всех звезд (под который тоже предусмотрен перерыв в аналогичных лигах) , а на товарняк с канонирами. И вообще включать в свои суждения результат этой игры, в любые.
В двух. И Бэйл уже ушел
+1
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SlevinKelevra8
Ответ Igor Pivovarov
Город-то один вроде. Или почему в двух? Но да, у меня не самая актуальная инфа, но вчерашний состав "Звезд МЛС" я видел. С тем же успехом их можно было назвать как угодно, хоть телепузики.
Клуба 2. Лос-Анджелес и Лос-Анджелес Гэлакси. Матч не видел. Даже состав не посмотрел. Щас гляну
+1
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SlevinKelevra8
Ответ Igor Pivovarov
Про 2 клуба я понимаю, но писал о городе. Посмотри, сыграй в игру "найди звезду" :)
Ответил
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Прекрасная РФПЛ будущего
сначала надо в плей-офф выйти
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Геннадий Тёкин
И переименовать МЛС в ЛПФ(лига престарелых футболистов).
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Рэд Уайт
Альба официально перешел ,теперь еще Суареса и Иньесту
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КРАСНАЯ ЛИНИЯ
все Таки для футбола в СШАй эта глава давно открыта и другими футболистами
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Igor Pivovarov
Ответ SlevinKelevra8
В двух. И Бэйл уже ушел
Город-то один вроде. Или почему в двух? Но да, у меня не самая актуальная инфа, но вчерашний состав "Звезд МЛС" я видел. С тем же успехом их можно было назвать как угодно, хоть телепузики.
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0
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Igor Pivovarov
Ответ SlevinKelevra8
Клуба 2. Лос-Анджелес и Лос-Анджелес Гэлакси. Матч не видел. Даже состав не посмотрел. Щас гляну
Про 2 клуба я понимаю, но писал о городе. Посмотри, сыграй в игру "найди звезду" :)
0
0
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SlevinKelevra8
Ответ Igor Pivovarov
Город-то один вроде. Или почему в двух? Но да, у меня не самая актуальная инфа, но вчерашний состав "Звезд МЛС" я видел. С тем же успехом их можно было назвать как угодно, хоть телепузики.
Ну, в общем вполне себе.
Бюрки вратарь лидирующего в конференции Сент-Луиса.
Камара старикан, но идет на рекорд Донована по забитым за карьеру мячам
Буанга на золотоую бутсу сезона
Селараян звезда Коламбуса...

Это не значит, что я согласен с мнением товарища выше про донную лигу.

Вот у них в сб начинается турнир с мексиканцами. Посмотрим насколько разный уровень.

И еще ни один игрок, приехав не делал один команду чемпионом. Руни нет, Пирло нет, Джеррард нет... Посмотрим, что выйдет у Месси.
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Блуждающий странник
Ответ Любезный Коссутий
ждем еще 2 пенсионеров - Суареса и Иньесту. да и Хави, в принципе, тоже еще можно подписать. Бэксу стоит рассмотреть этот вариант. а учитывая тот факт, что Арсенал вчера раскатал сборную "звезд МЛС", состоящую из всяких Мухтаров, Пучей и Бентеке, то можно смело предположить, что барселонские старперы на изи вынесут эту донную лигу, и без проблем попадут в п/офф
Удивительно, что команда с самым дорогим составом в мире раскатала солянку игроков из разных клубов, ещё и не самых сильных
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