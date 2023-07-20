Владелец «Интер Майами» о подписании Месси и Бускетса: «Мы уже преуспели. Это говорит о том, что мы открыли новые главы для спорта в США»

Владелец «Интер Майами» высказался о подписании звездных игроков.

Этим летом американский клуб подписал и .

«Мы уже добились успеха. Ожидания – это нечто другое, но мы преуспели. Тот факт, что Лионель Месси здесь, что Серджи Бускетс здесь, что еще придут другие игроки, говорит о том, что мы открыли новые главы для спорта в этой стране, говорит о том, что мы преуспели.

Я считаю энергию, царившую сегодня [на собрании владельцев клубов], заразительной. Все мы понимаем, какая перед нами открывается возможность, возможность продолжать развивать лигу. Надеюсь, это послужит катализатором для быстрого роста, к которому стремлюсь я и все мы», – сказал Хорхе Мас.