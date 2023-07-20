Владелец «Интер Майами» о подписании Месси и Бускетса: «Мы уже преуспели. Это говорит о том, что мы открыли новые главы для спорта в США»
Владелец «Интер Майами» высказался о подписании звездных игроков.
Этим летом американский клуб подписал Лионеля Месси и Серджи Бускетса.
«Мы уже добились успеха. Ожидания – это нечто другое, но мы преуспели. Тот факт, что Лионель Месси здесь, что Серджи Бускетс здесь, что еще придут другие игроки, говорит о том, что мы открыли новые главы для спорта в этой стране, говорит о том, что мы преуспели.
Я считаю энергию, царившую сегодня [на собрании владельцев клубов], заразительной. Все мы понимаем, какая перед нами открывается возможность, возможность продолжать развивать лигу. Надеюсь, это послужит катализатором для быстрого роста, к которому стремлюсь я и все мы», – сказал Хорхе Мас.
Только в одном Лос-Анджелесе собрались Бэйл, Кьеллини, Дуглас Коста, Чичарито и Карлос Вела. А есть еще всякие Пато, Иугаины и т.д. Во вчерашней игре не было никого из них. Так что аналитика так себе.
Сейчас бы посреди сезона собирать лучших даже не на гипотетический матч Всех звезд (под который тоже предусмотрен перерыв в аналогичных лигах) , а на товарняк с канонирами. И вообще включать в свои суждения результат этой игры, в любые.
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Это не значит, что я согласен с мнением товарища выше про донную лигу.
Вот у них в сб начинается турнир с мексиканцами. Посмотрим насколько разный уровень.
И еще ни один игрок, приехав не делал один команду чемпионом. Руни нет, Пирло нет, Джеррард нет... Посмотрим, что выйдет у Месси.