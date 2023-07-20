Дэвид Бекхэм: «Месси приехал в МЛС не на каникулы, он хочет побеждать и вдохновлять игроков в США. Это один из величайших футболистов»

Дэвид Бекхэм не считает, что Лионель Месси выбрал МЛС из-за меньшего давления.

«Момент, когда Лео в телеэфире объявил о переходе в «Интер Майами», был очень эмоциональным. Наш клуб всегда мечтал привлекать величайших игроков. Думаю, любой владелец спортивной команды хочет этого. Всегда ли так происходит? Нет. Но с нами произошло.

Мы всегда знали, что это возможно, но когда мы начали переговоры, очевидно, у Лео был контракт, и он играл за другую команду, так что нам пришлось запастись терпением. Но, в конце концов, терпение было важно на протяжении всего процесса.

Речь идет об игроке, который выиграл чемпионат мира в прошлом году. Это один из величайших игроков – если не величайший, – которые когда-либо играли в эту игру.

Мы видели Лео в Майами. Знаешь – сюрприз! – Лео ходит куда-нибудь поужинать, сам ходит за продуктами. Но именно за это люди его и любят. Это ценности, которые представляют наш клуб. Все мы знаем, что Месси покажет на поле. Но он будет достойно представлять наш клуб и вне поля – это то, о чем мы всегда мечтали.

Мы видим игрока, который достиг всего, что только возможно, и все еще голоден и хочет побеждать. Он находится на том этапе своей карьеры, когда принял решение переехать в Америку, в МЛС, перейти в «Интер Майами», чтобы побеждать.

Он приехал сюда не на каникулы. Он приехал для того, чтобы побеждать и вдохновлять следующее поколение футболистов в этой стране», – сказал совладелец «Интер Майами».

«Барселона» о переходе Месси в «Интер Майами»: «Президент Лапорта понял и уважает решение Лео выступать в лиге с меньшими требованиями, подальше от внимания и давления»

«Есть Месси, а есть все остальные». МЛС так давно мечтала о Лео – со дня основания «Интер Майами»