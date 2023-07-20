Месси будет капитаном «Интер Майами». Лео и Бускетс помогали молодым после первой тренировки

Теги МЛС Лионель Месси Серджи Бускетс Интер Майами Футбол

Лионель Месси будет капитаном «Интер Майами».

Об этом сообщил журналист TyC Sports Гастон Эдул.

Он также отметил, что после вчерашней первой тренировки с командой Месси и Серджи Бускетс задержались на поле, чтобы поработать с молодыми игроками клуба и дать им советы.

Контракт 36-летнего аргентинца с клубом МЛС рассчитан до 2025 года. Месси будет играть в «Интер Майами» под 10-м номером.

Ожидается, что нападающий дебютирует за команду 21 июля в матче с «Крус Асулем». 

Месси показал фото с первой тренировки в «Интер Майами»

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30 комментариев

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marshalericsson1357
Ответ mjordan
Месси, конечно, велик и могуч, но наставник из него так себе....
Посмотрите запись его речи команде на копа и на ЧМ)
+41
-9
+32
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Илья Олегович
Ответ mjordan
Месси, конечно, велик и могуч, но наставник из него так себе....
почему? на ЧМ был лидером, судя по всему и в раздевалке тоже
+33
-6
+27
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Даниил Нестрогаев
Ответ rej1sta
А кто до этого был капитаном?
Бэкхэм
+15
0
+15
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Oleg
Ответ Moscwow
Комментарий удален модератором
Пора смириться ибо сидя на спортс ру и гадя в сторону Лео, ты ничего не изменишь.
Месси 18.12.2022 оформил официальное звание лучшего на все времена.
+14
-1
+13
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Oleg
Ответ Moscwow
Не важно. Месси легенда клуба и млс, единственный, кто достоин💪 по-хорошему нужно вообще весь состав Интер Майами распустить и нанять всех друзей Месси, чтобы капитану было комфортно
7 месяцев прошло после 18.
12.2022 но адептам кринжа из аль насры все еще больно.
+16
-4
+12
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Виталий Ушаков
Ответ Даниил Гутин
Месси, конечно, лучший игрок, но разве правильно давать капитанскую повязку игроку, у которого вообще нет матчей за клуб?
ну когда выдали повязку Роналду никто особо не возмущался
+10
-1
+9
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almatbarsa
Ответ Даниил Гутин
Месси, конечно, лучший игрок, но разве правильно давать капитанскую повязку игроку, у которого вообще нет матчей за клуб?
Клуб создан в 2018, в МЛС начали играть в 2020, не думаю что там есть старожилы с большим авторитетом, а про уровень игры вообще молчу
+8
0
+8
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rej1sta
Ответ Moscwow
Не важно. Месси легенда клуба и млс, единственный, кто достоин💪 по-хорошему нужно вообще весь состав Интер Майами распустить и нанять всех друзей Месси, чтобы капитану было комфортно
Даже тут ты нашел повод, чтобы поплакать. Не смеши людей.
+8
-2
+6
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rej1sta
А кто до этого был капитаном?
+7
-1
+6
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almatbarsa
Ответ almatbarsa
Клуб создан в 2018, в МЛС начали играть в 2020, не думаю что там есть старожилы с большим авторитетом, а про уровень игры вообще молчу
Я чекнул состав, в команде нашел только 2 игроков которые были в Майами в период 2020-2023, многие игроки были 1-2 сезона и уходили
+4
0
+4
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rej1sta
Ответ Kahn01
И что там особенного в этой речи? Стереотипные фразочки?
Ну, стереотипные фразочки сработали, значит имеют место быть. В чем претензия? Или надо посты в инстаграм писать?
+2
0
+2
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FCB2020
Ответ Kien_6
Вы лично с Месси знакомы?
Да им лишь бы полаять
+2
0
+2
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AF007
Ответ mjordan
Месси, конечно, велик и могуч, но наставник из него так себе....
По бровке не скачет как страус, да
+3
-1
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Kien_6
Ответ mjordan
Месси, конечно, велик и могуч, но наставник из него так себе....
Вы лично с Месси знакомы?
+3
-1
+2
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Tazemyrat Kemalow
Вчера кто читал юмористические пости от кринжатиной 🤣🤣🤣🤣
+2
0
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Oleg
Ответ Михаил Сафонов
У Пеле этих званий три если что
Игру Пеле никто не видел.
+1
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Caterina
Ответ Kahn01
И что там особенного в этой речи? Стереотипные фразочки?
Да что вам все не так)) Вы даже не не слушали) И к тому же вас же эти речи должна была вдохновлять.
А тех кто выиграл Копу, и потом ЧМ.
0
0
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Дмитрий
Ответ Даниил Нестрогаев
Бэкхэм
Бруклин
0
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Moscwow
Ответ Oleg
7 месяцев прошло после 18. 12.2022 но адептам кринжа из аль насры все еще больно.
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Kien_6
Ответ FCB2020
Да им лишь бы полаять
Это уж точно
0
0
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Tazemyrat Kemalow
Лео не будет же бросать капитанскую повязку как это делала КринжСемьЖалку 🤣
+1
-1
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