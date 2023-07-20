Месси будет капитаном «Интер Майами». Лео и Бускетс помогали молодым после первой тренировки
Лионель Месси будет капитаном «Интер Майами».
Об этом сообщил журналист TyC Sports Гастон Эдул.
Он также отметил, что после вчерашней первой тренировки с командой Месси и Серджи Бускетс задержались на поле, чтобы поработать с молодыми игроками клуба и дать им советы.
Контракт 36-летнего аргентинца с клубом МЛС рассчитан до 2025 года. Месси будет играть в «Интер Майами» под 10-м номером.
Ожидается, что нападающий дебютирует за команду 21 июля в матче с «Крус Асулем».
Месси 18.12.2022 оформил официальное звание лучшего на все времена.
12.2022 но адептам кринжа из аль насры все еще больно.
А тех кто выиграл Копу, и потом ЧМ.