Месси будет капитаном «Интер Майами». Лео и Бускетс помогали молодым после первой тренировки

Лионель Месси будет капитаном «Интер Майами».

Об этом сообщил журналист TyC Sports Гастон Эдул.

Он также отметил, что после вчерашней первой тренировки с командой Месси и задержались на поле, чтобы поработать с молодыми игроками клуба и дать им советы.

Контракт 36-летнего аргентинца с клубом рассчитан до 2025 года. Месси будет играть в «Интер Майами» под 10-м номером.

Ожидается, что нападающий дебютирует за команду 21 июля в матче с «Крус Асулем».

Месси показал фото с первой тренировки в «Интер Майами»